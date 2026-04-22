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Esta estrella de Hollywood está a punto de cumplir 102 años y tiene claro cuáles son las claves para vivir “una buena vida”: “Sigo dando paseos al aire libre”

Eva Marie Saint es una de las pocas ‘centenarias’ de la industria estadounidense, lo que ha despertado la curiosidad acerca de cuáles son los secretos de su longevidad

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Eva Marie Saint, actriz de Hollywood, en una fotografía tomada en 2013.
Eva Marie Saint, actriz de Hollywood, en una fotografía tomada en 2013.

“No me levanto y digo: ‘¡Qué buen día, soy una leyenda!’. Pero a veces mi marido hace algo mal y le digo: ‘¿Cómo puedes hacer eso? ¡Soy una leyenda!’“. Con estas palabras, Eva Marie Saint respondía a la pregunta de un periodista que quería saber qué se sentía al ser una actriz legendaria. Después de haber actuado para directores como Alfred Hitchcock, Elia Kazan, Otto Preminger o Fred Zinneman, después de haber ganado dos premios Oscar, ella se limitó a señalar cómo todo su mundo giraba alrededor de la familia.

En efecto, hablar de esta actriz es hablar de una leyenda de Hollywood. Tras saltar a la fama por La ley del silencio, la película en la que actuaría junto a Marlon Brando, seguiría cautivando a espectadores de todo el mundo con otros títulos como Con la muerte en los talones. A lo largo de siete décadas de carrera, su carrera abarcaría desde dramas intensos hasta premiadas producciones televisivas. Con una elegancia única frente a la cámara, no dejaríamos de verla en pantalla hasta pasados los noventa años, consolidándose como un icono de longevidad.

Y es que, a día de hoy, Eva Marie Saint tiene 101 años y en verano alcanzará los 102. Una cifra pocas veces vista en Hollywood, y en la que solo encontramos otro ejemplo similar en Dick Van Dyke (Mary Poppins), y dentro de unos meses también en Mel Brooks (el director de El jovencito Frankenstein, que tiene 99 años). Retirada ya de la industria, solo sigue apareciendo en algunos eventos puntuales donde sigue destacando por su lucidez y elegancia, hecho que ha aumentado todavía más la curiosidad por cuáles son los secretos para mantenerse en tan buena forma.

Eva Marie Saint en 'Con la muerte en los talones'.
Eva Marie Saint en 'Con la muerte en los talones'.

El consejo de su madre

“Desde luego, no me siento como si tuviera 100 años”, confesaba la actriz en una entrevista reciente con la revista People donde fue preguntada por su longevidad. “Sigo dando paseos al aire libre, me gusta ver béisbol —sobre todo a los Dodgers de Los Ángeles— y disfruto del tiempo con mi familia y amigos. ¡Qué buena vida!”. De este modo, para ella la clave de sentirse bien se encuentra tanto en mantener unos hábitos saludables que le permiten tanto hacer aquello que más le gusta como pasar tiempo con quienes más quiere.

En otra ocasión, la actriz daría otras claves en IGN, señalando el factor genético en su longevidad gracias a una madre que vivió 91 años. Sin embargo, su progenitora no solo le dejó en herencia un ADN envidiable en lo que a buena salud se refiere, sino que también le dio varios consejos. “‘Cariño, sigue moviéndote’. Ese fue su consejo”, recordaba, mostrando cómo la actividad física y mental es clave para un envejecimiento feliz y saludable.

10 Alimentos ricos en proteínas para fortalecerte. (Infobae)

“Mi madre era muy positiva en su forma de pensar. En su último año, la visitaba todos los fines de semana, la animaba. Ella decía: ‘¿Ves? Te animé, ahora me animas tú’. Esa era toda su actitud, era muy positiva“. De esta forma, ese modo de encarar la vida, incluyendo el paso de los años, resultó para la actriz ser una de las claves para vivir una saludable (y larga) tercera edad.

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