Se estrena en cines una de las mejores y más valientes películas del año: la relación entre dos hombres en torno al sadomasoquismo

Tráiler 'Pillion', pelicula protagonizada por Alexandre Skarsgard.

Se estrena una de las películas más audaces de la temporada, de esas cuya visión no deja indiferente y que se sitúa como una propuesta disruptiva, que va más allá de los moldes establecidos a la hora de hablar de las relaciones emocionales y sexuales de una forma que pocas veces habíamos visto plasmada en una pantalla.

Se trata de Pillion, la ópera prima de Harry Lighton, que se adentra en la intimidad de una relación caracterizada por la tensión entre el dominio y la sumisión, articulando un relato en el que el deseo y la vulnerabilidad emergen como fuerzas igualmente presentes y conflictivas.

El filme se inspira en la novela Box Hill de Adam Mars-Jones y presenta a unos protagonistas entregados a una dinámica tan áspera como intensamente emocional, en la que se aborda con atrevimiento y delicadeza el universo BDSM desde una aproximación insólita y alejada de los estereotipos más habituales.

Desde su presentación en el Festival de Cannes, Pillion ha destacado por su capacidad para conjugar dureza y ternura en un mismo plano. El director hace gala de una mirada que observa con precisión cada gesto y cada silencio, otorgando a los personajes una humanidad compleja, alejada de toda caricatura.

Stellan Skarsgård y Harry Melling en 'Pillion' (A24)

En particular, la relación entre Ray y Colin (interpretados por Alexander Skarsgård y Harry Melling) se basa en un permanente juego de poder, describiendo una convivencia marcada por la humillación consentida y el anhelo de ser visto verdaderamente por el otro.

El personaje de Colin, un joven tímido y sumiso, encuentra en la figura dominante de Ray no solo un motorista enigmático y líder de una banda, sino también un espejo en el que replantearse sus propios límites y aspiraciones.

Un acercamiento singular al deseo y la identidad

A lo largo de la narración, Pillion sitúa a los espectadores dentro del espacio más privado de sus protagonistas, permitiendo asistir a la evolución de una relación inusual en la que los términos del consentimiento y la entrega se negocian de forma constante.

La historia arranca con Colin viviendo en casa con sus padres, un entorno en el que la enfermedad de su madre y la rutina dominical del coro de ‘barbershop’ de su padre establecen una atmósfera de cotidianidad y ternura. Es precisamente en uno de estos encuentros familiares cuando Colin atrae la atención de Ray, cuya presencia dominante e inexpresiva desencadena el ciclo de sometimiento y deseo.

El director logra que la crudeza de algunas situaciones quede contrarrestada por una puesta en escena cargada de compasión. A pesar de las constantes órdenes y restricciones impuestas por Ray (como la de no tocar nunca la moto o dormir en el suelo) el personaje de Colin acepta y explora su identidad desde el placer de la obediencia voluntaria.

Alexander Skarsgård en 'Pillion'

El filme presenta así la dualidad entre lo tóxico y lo liberador, tematizando los riesgos del abuso y el hallazgo de una voz propia dentro del vínculo afectivo. La química entre los actores se convierte en uno de los mayores aciertos de la propuesta.

El relato aborda preguntas incómodas sobre los límites del rol sexual y el posible cruce hacia el control coercitivo: la madre de Colin verbaliza sus inquietudes durante un tenso almuerzo familiar, evidenciando la dificultad de entender desde fuera la complejidad de este juego de roles.

Así, el espectador asiste al desarrollo de Colin, quien a través de su relación con Ray, termina por redefinir su lugar en el mundo y asume cambios que afectan también a su entorno, como raparse la cabeza para integrarse más en la comunidad de motoristas.

Un retrato sensible y sin prejuicios del amor poco convencional

Lejos de tratarse de una historia dirigida únicamente a un público determinado, Pillion propone una revisión profunda de los conceptos de posesión, deseo y pertenencia.

La película alcanza su clímax emocional cuando el personaje de Colin logra desprenderse de la cosificación y aspira a encontrar un espacio propio de humanidad y sensibilidad. El título alude explícitamente a la persona que va en la parte trasera de la motocicleta, marcando no solo su posición física, sino su jerarquía dentro de la relación; sin embargo, el trayecto narrativo de Colin le lleva a desafiar esas fronteras.

Alexander Skarsgard y Harry Melling durante el Festival de Cannes 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier

El desenlace del film queda matizado por una última aparición del coro de ‘barbershop’, que interpreta la canción “Sonríe aunque tu corazón esté rompiéndose”, aportando un matiz irónico y conmovedor al cierre.

La evolución de los personajes es especialmente significativa, sobre todo la de Colin, quien alcanza un punto de aceptación vital tras navegar entre la dependencia y el ‘autodescubrimiento’.

Pillion es una de esas películas que nos sacuden por dentro, que son viscerales e incómodas pero en las que hay también un amor inmenso hacia los personajes. Una auténtica sorpresa que se sitúa como una de las obras más valientes del año.