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Los negocios millonarios de Messi en España dan pistas sobre la voluntad de la familia de volver a vivir en Barcelona: sus empresas con sede en Andorra

Según ‘Vanitatis’, los padres de las familias del entorno de los hijos de Messi aseguran que los pequeños podrían estudiar el curso 2027-2028 en España

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Lionel Messi, en imagen de archivo (Reuters)
Lionel Messi, en imagen de archivo (Reuters)

Su reciente proyecto para construir tres casas para sus hijos en Castelldefels (Barcelona) o la compra del UE Cornellà no han hecho más que reavivar las especulaciones en torno al posible retorno de Leo Messi a España. No solo existe un componente emocional vinculado a Barcelona, sino que los lazos empresariales de la familia Messi con Cataluña mantienen una vigencia significativa, incluso tras el traslado de su holding a Andorra en 2025.

El núcleo vinculante entre Messi y España continúa siendo el entramado empresarial que se ha mantenido en Barcelona, pese a que en septiembre de 2025 la sociedad cabecera, Limecu España 2010, trasladó oficialmente su sede a Escaldes d’Engordany, en Andorra. Según las cuentas más recientes, Limecu cerró 2023 con 236,5 millones de euros en activos y un beneficio de 2,38 millones de euros.

Estas cifras convierten a este holding, gestionado por Rodrigo Martín Messi, hermano mayor del futbolista, en el eje central de su patrimonio gracias a un endeudamiento mínimo y a la concentración de inversiones a largo plazo. La posibilidad de regreso de Messi a España se sostiene, según informa Vanitatis, en comentarios realizados por la familia del jugador en su círculo más cercano.

La mansión de Messi y Antonella con vistas al Mediterráneo

El regreso de Messi y su familia a España

Padres de familias de su entorno han trasladado al citado medio la impresión de que el regreso podría materializarse en el curso 2027-2028, suponiendo un retorno que se produciría tras la etapa deportiva de Messi en Miami. La compra del Cornellà se podría interpretar como una vía para su futuro inmediato una vez abandone el fútbol profesional, una estrategia semejante a la de David Beckham con el Inter de Miami.

Limecu actúa como matriz y vertebra la gestión global del patrimonio de Messi. Entre sus participadas destaca Edificio Rostower Socimi, un vehículo inmobiliario con más de 234 millones en activos, dedicado mayoritariamente a propiedades, que en 2024 registró unas pérdidas de 7,49 millones de euros. Estas cifras suponen un empeoramiento respecto al ejercicio anterior, aunque según las cuentas presentadas, la actividad permanece estable.

Leo Messi y el MIM Hotels de Sotogrande (INFOBAE ESPAÑA).
Leo Messi y el MIM Hotels de Sotogrande (INFOBAE ESPAÑA).

En paralelo, Leo Messi Management, la sociedad encargada de gestionar los derechos de imagen del jugador argentino, mantiene su carácter como fuente nuclear de ingresos. Durante 2024, la firma facturó 61,9 millones de euros, generando más de 11 millones de euros de beneficio. No obstante, el reparto de dividendos ha provocado una merma en la liquidez y una caída notable en los ingresos respecto al periodo anterior.

Los negocios de Leo Messi

Otra de las ramas de negocio de Messi es el sector hotelero. Explotaciones Rosotel SL, la compañía que gestiona la cadena MiM Hotels, experimentó en 2024 21,8 millones de euros de facturación pero cerró el ejercicio con pérdidas de 175.805 euros, tras haber registrado beneficios el año anterior. La cadena, fundada junto al Grupo Majestic, ha abierto establecimientos en Sitges, Baqueira, Sotogrande, Mallorca e Ibiza, y pasó a integrar la oferta de Meliá Collection en noviembre, semanas después del traslado del holding a Andorra.

Leo Messi en montaje de Infobae (Reuters / Google Earth)
Leo Messi en montaje de Infobae (Reuters / Google Earth)

Messi también es socio de Gerard Piqué en Kosmos Global Tennis. Independientemente de los movimientos de sede social y la apertura de nuevos proyectos en Andorra, un hotel y un restaurante inaugurados dos años atrás, la mayor parte de su negocio, patrimonio y actividad mercantil sigue vinculada a Barcelona. En este contexto, el traslado del holding no ha cortado los lazos fundamentales con Cataluña.

Además de las confirmaciones de su entorno recogidas por Vanitatis, la intención de crear viviendas para sus tres hijos en Castelldefels también da bastantes pistas sobre el hecho de que su familia tiene intención de echar raíces en España, concretamente en Barcelona. Allí, el futbolista ya cuenta con una mansión de 10.000 metros cuadrados con su propio campo de fútbol.

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