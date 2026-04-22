Quién es quién en ‘Michael’, el biopic de Michael Jackson que acaba de llegar a los cines

Esta imagen, difundida por Lionsgate, muestra a Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson en una escena de la película "Michael". (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

Esta semana tiene nombre y apellido: Michael Jackson. Los estrenos se han adelantado a este mismo miércoles y buena parte de culpa tiene el rey del pop, el cual protagoniza la cartelera con Michael, el biopic en torno al icónico cantante que repasa sus inicios y ascenso a la fama. Protagonizada por el sobrino del propio Michael Jackson, la película cuenta con un amplio reparto para dar vida a toda la gente que rodeó al cantante en sus primeros años de fama, desde su padre Joseph a su representante John Branca.

La película arranca en la infancia de Michael en Gary, Indiana. Allí es el menor de cinco hermanos que forman la banda The Jackson 5, para posteriormente ser fichados por Motown Records y llevados al estrellato. Con la abusiva figura de su padre Joseph de fondo y la tierna relación con su madre Katie, la película explora la intimidad de la familia Jackson y la evolución de la carrera musical del rey del pop.

Jafaar Jackson, quien en la vida real es sobrino del mismísimo Michael, es el encargado de protagonizar la película. Y, más allá del parecido físico a su tío, el joven actor da una interpretación convincente como un joven Michael abriéndose paso en la industria musical. Además, el filme explora su lado más personal, con su obsesión por Peter Pan y otros clásicos Disney, pero sobre todo por los animales, hasta el punto de convertir su hogar en un zoo improvisado con jirafas, serpientes y su fiel chimpancé Bubbles.

Colman Domingo y la familia Jackson

Colman Domingo como Joseph Jackson, el padre de Michael

Principal antagonista de la película, Colman Domingo da vida a Joseph Jackson, el polémico padre del artista. Descrito como una gran figura de autoridad dentro de la familia, Joseph es quien inicialmente tiene la visión empresarial de la banda formada por sus propios hijos y quien se mantiene como mánager de Michael durante sus primeros años. Sin embargo, también somete a su hijo a constantes abusos hasta llevarlo al límite, y su relación se distancia cuando Michael pide a sus abogados rescindir su contrato y hacerse con los servicios de un nuevo mánager. Joseph tiene un nuevo desencuentro con Michael para convencerle de hacer el Victory Tour, la que sería la última gira del artista junto a sus hermanos.

En el otro lado de la familia está la madre Katie, interpretada por Nia Long (Los chicos del barrio), y sus hermanos Jackie (Joseph David-Jones), Marlon (Trey Horton), Tito (Rhyan Hill) y Jermaine (Jamal Henderson), además de sus hermanas La Toya (Jessica Sula). En sus inicios en Motown también hacen acto de aparición la cazatalentos Suzanne de Passe (Laura Harrier), encargada de descubrir a los Jackson 5 y llevárselos al sello discográfico, y el productor Berry Gordy (Larenz Tate), quien produce los primeros temas de la banda y le da al joven Michael consejos esenciales para crecer en la industria.

Miles Teller da vida a John Branca, el mánager de Michael Jackson

Del guardaespaldas al mánager

Otras dos figuras clave de la película con Bill Bray, guardaespaldas y mano derecha de Michael Jackson, y el agente John Branca, abogado del cantante. El primero, aunque inicialmente es contratado por el padre de Michael, pronto se convierte en una persona en la que el joven puede confiar su vida y contarle sus secretos más personales, como su devoción por los niños y los animales. Está interpretado por el hasta ahora desconocido KeiLyn Durrel Jones, quien ha participado en series como High Maintenance, Succession o Cómo morir sola. Bray fue durante años el guardaespaldas de Michael pero también uno de sus mayores confidentes y amigos, siendo en cierta medida la figura paternal que nunca encontró en Joseph.

Del otro lado encontramos al conocido actor Miles Teller (Project X, Whiplash) como John Branca, quien hace su aparición cuando Michael busca desligarse contractualmente de su padre y poder emprender su carrera en solitario. Branca, que representaba a artistas como The Beach Boys o Bob Dylan, supo entender como nadie la magnitud de una figura como Michael Jackson y le llevó a convertirse en el artista más grande, aparte de mostrarse también como un gran apoyo en los momentos de mayor dificultad. En definitiva, dos personas que son retratadas en la película como esenciales en la complicada vida del cantante de Thriller.