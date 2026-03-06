Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘¡La novia!’ a ‘Hoppers’, la nueva gran película de Disney Pixar

¡La Novia! presenta su primer adelanto.

La semana pasada fue la de los Goya, y la próxima será la de los Oscar. Estos días son el momento dulce del cine, ese durante el cual se concentra el mayor número de espectadores en la sala sin necesidad siquiera de que haya una gran Fiesta del Cine con precios reducidos. La gente va porque sabe que se encuentran en cartelera algunos de los títulos más importantes de la temporada, aquellos que vienen avalados por los premios o las nominaciones, incluso cuando son reestrenos de películas de meses anteriores que cogen una segunda oleada debido a ello.

Pero va tocando dejar poco a poco atrás a los grandes títulos de 2025 y comenzar a disfrutar de los primeros estrenos mundiales, a saber, las películas de 2026 que quizá se cuelen en los premios ya del año que viene. Pero para entonces queda mucho, así que mejor pensar en el presente, que pasa por el terror y la animación, por el biopic político y por la comedia absurda, por Rusia y Dinamarca, por los bosques o los laboratorios. ¿Preparado para las nuevas aventuras que llegan esta semana a salas?

¡La novia!

The Bride!

Comenzamos por uno de los platos fuertes de la semana, la pintoresca revisión de Maggie Gyllenhaal de todo un clásico del cine como La novia de Frankenstein, y por ende de la criatura fantástica creada por Mary Shelley. Más allá de su reciente coincidencia en el tiempo con el Frankenstein de Guillermo del Toro, cuyo monstruo estaba encarnado por Jacob Elordi, la película promete ser un recital de violencia y excesos, en palabras de su propia directora, quien ya sorprendió con su debut, La hija oscura. A la recientemente nominada al Oscar Jessie Buckley como la novia le acompañan Christian Bale como el monstruo de Frankenstein, Peter Sarsgaard, Annette Benning, Penélope Cruz o Jake Gyllenhaal, hermano de la directora y actriz.

El mago del Kremlin

Imagen de 'El mago del Kremlin'

Dicen que detrás de todo gran líder hay una gran mujer, pero en el caso de Vladimir Putin esa persona en la sombra fue Vadim Baranov. Un personaje ficticio nacido de la novela de Giuliano Da Empoli y que ahora cobra vida con la película homónima El mago del Kremlin, con dirección de Olivier Assayas (Personal shopper) y guion nada menos que de Emmanuel Carrère junto al propio Assayas. La película cuenta el ascenso al poder de Putin (Jude Law) a través de los ojos de Baranov (Paul Dano), un director de teatro de vanguardia que, tras convertirse en productor de televisión, comienza a introducirse entre las élites rusas en la transición de la URSS al nuevo gobierno de Putin, para el que será imprescindible en la toma de decisiones.

El último vikingo

Imagen de 'El último vikingo'

Lo escandinavo está de moda, y el éxito reciente de Valor sentimental solo ha venido a confirmar una tónica más que asentada. Ahora es el turno de los daneses con El último vikingo, una fábula muy seria entre hermanos muy diferentes pero interpretados por dos grandes actores, Mads Mikkelsen y Nikolaj Lie Kaas. El primero da vida a un hombre con una condición de lo más extraña: está convencido de que es John Lennon, el mítico músico de los Beatles. No podría parecer un gran problema a primera vista, de no ser por que el otro hermano acaba de salir de la cárcel y necesita encontrar el botín que enterró su hermano. Pero John Lennon no sabe nada de ningún botín.

Pillion

Tráiler 'Pillion'

La de los daneses no es la única marcianada de este fin de semana, porque llega también una comedia romántica de lo más peculiar, la que protagonizan Alexander Skarsgaard y Harry Melling, conocido por dar vida al primo de Harry Potter en la saga cinematográfica. Inspirada por la novela Box Hillde Adam Mars-Jones y situada en el poco conocido mundo del BDSM, la película narra la historia de amor entre un motero salvaje y un joven retraído que empieza a enamorarse de él, aunque ponga patas arriba su monótona vida.

Hoppers

¿Pero cómo consiguió esa coronita? ¡#Hoppers: Operación Castor de Disney y Pixar llega a los cines el 5 de marzo de 2026!

Lo mejor se suele dejar para el final, y en el caso de esta película no es diferente. Ha llevado tiempo pero parece que por fin estamos ante una gran película de Pixar, o al menos una que recuerde a los orígenes y la esencia del estudio de animación que deslumbró en su día y que lleva años sin logar conquistar a la audiencia. Lo intentará ahora a través de Mabel, una joven que busca evitar que construyan una gran autopista sobre el claro donde el que pasó sus mejores momentos de infancia junto a su abuela. Para ello tendrá que conseguir que los castores regresen del bosque al claro y puedan así crear un nuevo ecosistema, pero tendrá que hacerlo a través de convertirse en uno de ellos.