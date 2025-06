“The Bear” regresa a lo esencial: sueños, obsesiones y la batalla por salvar un restaurante en crisis

Trailer de "The Bear", cuarta temporada

La cuarta temporada de The Bear comienza con una sensación de repetición, o peor. Una vez más, el atribulado prodigio culinario Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) responde a una crisis —en este caso, una crítica mixta sobre su nuevo restaurante publicada en el diario Chicago Tribune— prometiéndole a su socia y protegida Sydney Adamu (Ayo Edebiri) que mejorará, mientras ella teme que está sacando las conclusiones equivocadas. Ella se muestra escéptica y visiblemente exasperada. Él está atormentado y ansioso por conectar. Psicológicamente, todo resulta creíble y certero.

Dramáticamente, resulta un poco gastado. Carmy reacciona con exceso y se castiga a sí mismo, Sydney sigue dudando sobre seguir o irse para unirse a Adam Shapiro (Adam Shapiro) en un nuevo proyecto. El restaurante vuelve a estar (o sigue) en problemas. Carmy repite viejas conversaciones con su hermano fallecido Mikey (Jon Bernthal), esquiva el encuentro con su exnovia Claire (Molly Gordon) y no logra reconciliarse con Richie (Ebon Moss-Bachrach), quien sigue asimilando la nueva boda de su exesposa Tiffany (Gillian Jacobs). Y el tiempo para que el restaurante sea rentable o cierre, avanza.

Jeremy Allen White y Ayo Edebiri son la fuerza motriz dramática de "The Bear"

El hecho de que todo esto resulte algo reciclado no es un accidente. The Bear ha recibido elogios (y premios) por captar de manera realista la sensación constante de urgencia en el negocio de la gastronomía, pero es, esencialmente, una serie sobre los estancamientos; un fragmento de la película El día de la marmota aparece esta temporada para remarcarlo.

La tragicomedia creada por Christopher Storer y Joanna Calo sobre depresión, trauma y trabajo en restaurantes —experiencias repetitivas y agotadoras— gira en torno a un chef reprimido, cuyo talento solo se equipara con la intensidad y lo cíclico de sus obsesiones. Marcado profesionalmente por un jefe abusivo (Joel McHale) y traumatizado por la disfunción familiar, Carmy no tanto persevera como queda atrapado en la rumiación.

Él lo sabe. Pero tras cuatro temporadas, cabe preguntarse (por la serie y por Carmy) si la autoconciencia resulta suficiente.

“The Bear” regresa a lo esencial: sueños, obsesiones y la batalla por salvar un restaurante en crisis

Las cuestiones centrales del relato —¿Puede Carmy recuperarse, cambiar y prosperar? ¿Puede transformar y quizás redimir el mundo que dejó Mikey?— siempre han coexistido de manera desordenada (y a veces encantadora) con otros problemas que la serie ha explorado, como la ciudad de Chicago, la alta cocina, la clase social, la gentrificación, el servicio, la vocación, las adicciones, el abuso, la codependencia, la mentoría y el arte.

La serie no aborda igual todos estos temas. Su cámara intrusiva puede ser precisa, selectiva, brutal y certera cuando impulsa a la historia. También puede caer en una modalidad que quizá se perciba como desenfrenada, indulgente y poco exigente. Ese tono más entusiasta aparece a menudo cada vez que los personajes están cocinando, comiendo, hablando o simplemente rodeados de comida de calidad, y se siente separado de preguntas difíciles que la serie también plantea, como: ¿De verdad es un “logro” que un lugar como el Original Beef, al que iban vecinos en busca de sándwiches baratos y abundantes, se convierta en un restaurante exclusivo que los residentes del barrio no podrían costear? Sabemos lo que buscan los personajes, pero ¿deberíamos alentarlos?

Esa tensión llegó al punto máximo en la polémica tercera temporada, cuando Carmy decidió que para triunfar debía obtener una estrella Michelin. The Bear parecía no tener claro qué quería decir sobre la comida, el afán de superación, la excelencia, la creatividad y el desgaste. Episodios brillantes como Napkins (sobre cómo Tina, en crisis y desempleada, conoció a Mikey en el Beef) contrastaban con las secuencias de cocinas famosas, jefes excéntricos, homenajes bienintencionados a locales de Chicago y discursos sobre restaurantes de lujo como templos donde se reúne “gente común” (destaca el incómodo diálogo entre chefs reales en el final de la tercera temporada).

La cuarta temporada trae más drama, más comida y un final que podría cerrar la historia para siempre

Que la serie intentara valorar por igual la alta y la baja gastronomía, sin parecer tomar partido, no significa que siempre lo lograra. Por ejemplo, estoy entre quienes no disfrutan de Forks, el episodio de la segunda temporada en el que Richie pasa cinco días como pasante en Ever, un restaurante ficticio dirigido por la Chef Terry (Olivia Colman), una de las mentoras más benévolas de Carmy. Considero que ejemplifica la tendencia ocasional de The Bear a forzar que el espectador experimente (más que presencie) la iluminación personal de un personaje. Puedo aceptar que Richie crea en la idea de que hay nobleza y sentido en pulir cubiertos gratis y que un lugar que cobra cientos de dólares por persona aporta un bien social y cumple sueños. Que yo no valore esa definición de servicio no debería importar, pero la serie parece necesitar que lo haga si espera que me interese el arco de Richie. Para una serie que enfatiza la ambivalencia y la complejidad, el episodio deja poco espacio para el escepticismo.

Del mismo modo, puedo entender que Richie impresionó al equipo de Ever durante esos cinco días. Pero no creo que la Chef Terry le tire un beso antes de pronunciar un discurso de despedida frente a amigos de toda la vida la noche en que cierra su mundialmente famoso restaurante. Eso resultó inverosímil. The Bear suele retratar la emotividad genuina de modo convincente; sus personajes tienen un talento especial para detectar lo falso. Resulta extraño ver a una serie tan hábil en la honestidad emocional esforzarse en construir un vínculo dudoso.

En resumen, encuentro muy interesante el diálogo de la serie con la cultura gastronómica real pero, en la práctica, esto puede jugar contra la trama central. Bajo este aspecto, la cuarta temporada, que vuelve a centrarse en el elenco principal, representa un avance notable, aunque los fanáticos de la fotografía culinaria puedan echarla de menos.

Además, pese al tono repetitivo del arranque, esta temporada introduce algunos cambios notables. El más relevante es el uso de los sueños. Hasta ahora, la serie se enfocaba en el subconsciente trastornado de Carmy; inicia con su pesadilla del oso en el puente y podrían montarse escenas suyas despertando sobresaltado. En esta temporada, los sueños (y pesadillas, y despertares angustiantes) corresponden, en su mayoría, a Syd. Esta vez hay menos presencia de Sugar (Abby Elliott) y de Tina, pero se desarrolla con más profundidad el mundo y el pensamiento de Syd, especialmente en un episodio escrito en colaboración por Edebiri y Lionel Boyce (Danielle Deadwyler aparece como prima y estilista de Syd).

La serie explora la tensión entre la ambición culinaria y la incapacidad de sus personajes para romper ciclos personales y profesionales

Respecto al restaurante y su destino: las ilusiones de que un nuevo comienzo despejara la tristeza y la disfunción del Original Beef —o aprovechara lo bueno y dejara atrás lo malo— parecen desvanecerse. La primera temporada cerró con una teoría de renovación que implicaba rechazo: el Beef debía morir para que el Bear existiera. O renaciera. O algo así. El mensaje de Mikey, “Let it rip” (darlo todo), era literal: Carmy debía demolerlo para reconstruirlo y convertirlo en algo esperanzador y nuevo.

Por eso resulta simbólicamente complicado, pero también atractivo e interesante, que esa idea fracasó; la ventana de los sándwiches sigue siendo la única parte rentable del negocio. (Esto alimenta una subtrama divertida con Rob Reiner y el personaje de Edwin Lee Gibson, Ebra). La sanación y la reparación no siempre siguen el camino esperado.

Hasta los buenos lemas tienen límites: Esta temporada sustituye la frase de la Chef Terry, “Cada segundo cuenta”, por su observación de que los comensales recuerdan más a las personas que a la comida. Desde lo formal, la temporada brinda una pieza complementaria a Ice Chips, el episodio en el que Sugar tiene que dar a luz acompañada por su madre, Donna (Jamie Lee Curtis), como su “persona de apoyo”. También hay un episodio que funciona como antídoto de Fishes, el recordado y caótico capítulo con Sarah Paulson, John Mulaney y Bob Odenkirk (entre otros), que culmina cuando Mikey lanza un tenedor. Si el final de la tercera temporada dejó traspiés, el cierre de la cuarta es una obra maestra que podría servir perfectamente para terminar la serie. (El giro final resulta algo desconcertante, pero no me preocupa tanto el restaurante o la comida; me interesa por qué los personajes se preocupan —y por qué llegan, se quedan o se van—).

Lo mejor de todo: la temporada justifica esas repeticiones iniciales. Cada repaso de escenas del pasado suma una capa que profundiza la percepción de significado compartido, tanto del grupo como de la serie y del público. Es muy interesante ver cómo todos esos elementos aislados, con sus respectivos sueños y pesadillas, comienzan a vincularse.

