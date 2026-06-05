Un hombre mata a su pareja y se quita la vida en un posible caso de violencia machista en Málaga

Miembros de los servicios funerarios retiran uno de los cuerpos hallados muertos este viernes por arma de fuego en Málaga. (EFE/ Jorge Zapata)

La Policía Nacional ha hallado este viernes a un hombre y una mujer muertos por arma de fuego en una vivienda al norte de la ciudad de Málaga. Las primeras hipótesis apuntan a un nuevo crimen machista, lo que elevaría a 24 las mujeres víctimas de violencia de género este 2026.

Según ha informado EFE, los cadáveres fueron hallados este viernes alrededor de las 7:30 horas de la mañana en un domicilio situado en la calle Guadalimar de la barriada La Palma. El 112 recibió el aviso de un ciudadano que alertaba de dos personas aparentemente muertas en una vivienda.

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Rápidamente, equipos de la Policía Nacional y el 061 se movilizaron al lugar de los hechos. En el domicilio, encontraron los cuerpos de un hombre de 56 años y una mujer de 51, con heridas provocadas por un arma de fuego. Los efectivos sanitarios han confirmado el fallecimiento de ambos.

La policía apunta a un nuevo crimen machista

Sede del 016. (MINISTERIO DE IGUALDAD)

El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación, que continúa abierta. Las primeras pesquisas apuntarían a que la mujer fue asesinada por su pareja, un hombre de 56 años, que después se habría quitado la vida.

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Según ha informado la Policía Nacional a Efe, ni la mujer ni el presunto asesino estaban inscritos en el sistema VioGén. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha expresado su rechazo ante la “gran lacra” de la violencia de género y ha expresado sus condolencias a la familia y amigos de la víctima. Mientras, la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación se encuentra recabando datos de este asesinato para remitirlos a la Delegación del Gobierno, que deberá confirmar si el caso tuvo naturaleza machista.

De confirmarse, la malagueña sería la víctima número 24 de violencia de género de este año y la 1.365 desde que se empezaron a contabilizar los feminicidios en 2003.

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* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.