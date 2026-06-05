España

Un hombre mata a su pareja y se quita la vida en un posible caso de violencia machista en Málaga

De confirmarse, sería la víctima número 24 por violencia de género en España

Guardar
Google icon
Miembros de los servicios funerarios retiran uno de los cuerpos hallados muertos este viernes por arma de fuego en Málaga.
Miembros de los servicios funerarios retiran uno de los cuerpos hallados muertos este viernes por arma de fuego en Málaga. (EFE/ Jorge Zapata)

La Policía Nacional ha hallado este viernes a un hombre y una mujer muertos por arma de fuego en una vivienda al norte de la ciudad de Málaga. Las primeras hipótesis apuntan a un nuevo crimen machista, lo que elevaría a 24 las mujeres víctimas de violencia de género este 2026.

Según ha informado EFE, los cadáveres fueron hallados este viernes alrededor de las 7:30 horas de la mañana en un domicilio situado en la calle Guadalimar de la barriada La Palma. El 112 recibió el aviso de un ciudadano que alertaba de dos personas aparentemente muertas en una vivienda.

PUBLICIDAD

Rápidamente, equipos de la Policía Nacional y el 061 se movilizaron al lugar de los hechos. En el domicilio, encontraron los cuerpos de un hombre de 56 años y una mujer de 51, con heridas provocadas por un arma de fuego. Los efectivos sanitarios han confirmado el fallecimiento de ambos.

La policía apunta a un nuevo crimen machista

Sede del 016. (MINISTERIO DE IGUALDAD)
Sede del 016. (MINISTERIO DE IGUALDAD)

El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación, que continúa abierta. Las primeras pesquisas apuntarían a que la mujer fue asesinada por su pareja, un hombre de 56 años, que después se habría quitado la vida.

PUBLICIDAD

Según ha informado la Policía Nacional a Efe, ni la mujer ni el presunto asesino estaban inscritos en el sistema VioGén. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha expresado su rechazo ante la “gran lacra” de la violencia de género y ha expresado sus condolencias a la familia y amigos de la víctima. Mientras, la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación se encuentra recabando datos de este asesinato para remitirlos a la Delegación del Gobierno, que deberá confirmar si el caso tuvo naturaleza machista.

De confirmarse, la malagueña sería la víctima número 24 de violencia de género de este año y la 1.365 desde que se empezaron a contabilizar los feminicidios en 2003.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

Temas Relacionados

AsesinatosHomicidiosViolencia de GéneroViolencia contra las MujeresMálagaAndalucíaPolicía Nacional EspañaPolicía EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pedro Sánchez niega que conociese las acciones de Leire Díez por las que se le acusa de tratar de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

El presidente del Gobierno mantiene la confianza en la labor de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González

Pedro Sánchez niega que conociese las acciones de Leire Díez por las que se le acusa de tratar de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

Los padres de un colegio de Málaga se ven obligados a pagar 4.300 euros para que instalen aire acondicionado en las aulas: “Llevamos mucho tiempo peleando por esto”

El objetivo es lograr que la climatización llegue a 22 clases, pero el plazo límite para recaudar el dinero es el 30 de junio

Los padres de un colegio de Málaga se ven obligados a pagar 4.300 euros para que instalen aire acondicionado en las aulas: “Llevamos mucho tiempo peleando por esto”

Nuevo escándalo en la familia real británica: las revelaciones sobre las princesas Beatriz y Eugenia que salpican a Carlos III

Un documento de la Oficina Nacional de Auditoría ha desvelado que las hijas del expríncipe Andrés vivieron durante años en residencias reales sin pagar alquiler

Nuevo escándalo en la familia real británica: las revelaciones sobre las princesas Beatriz y Eugenia que salpican a Carlos III

Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Así lo ha expresado el exsecretario de Organización del PSOE en un comunicado remitido a los medios en el que muestra su “más absoluta y radical negativa” a las acusaciones de la UCO

Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

La deuda acumulada desde la apertura de Eurodisney en Marne-la-Vallée bloquea el pago de dividendos a Disney, que ha desembolsado 5.700 millones de euros sin recuperar aún la totalidad de su inversión

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez niega que conociese las acciones de Leire Díez por las que se le acusa de tratar de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

Pedro Sánchez niega que conociese las acciones de Leire Díez por las que se le acusa de tratar de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Marlaska confía en que los encuentros de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez no están “relacionados con la trama”

La Audiencia de Barcelona revoca la extinción de la pensión de alimentos y obliga a una madre a seguir pagando a su hijo mayor de edad

Un informe de Letonia advierte de la “guerra legal” que Rusia prepara contra Europa a través de campañas de desinformación o batallas judiciales

ECONOMÍA

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

El negocio de los estudiantes internacionales: más de un millón de matriculados y un impacto económico de 8.300 millones de euros

La propiedad entre jóvenes se desploma 24 puntos desde 2008: solo el 40% tiene casa propia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

ACS de Florentino Pérez vs. Grupo Cox de Enrique Riquelme: dos modelos empresariales a la sombra del Real Madrid

DEPORTES

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición