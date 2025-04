El Metropolitano se queda con los grandes conciertos hasta que el Bernabéu resuelva los problemas de ruido

Ed Sheeran, Natos y Waor, Imagine Dragon, AC/DC, Lola Índigo o Aitana son algunos de los grandes conciertos que acogerá el Estadio Riyadh Air Metropolitano en la temporada de mayo y julio en Madrid mientras que el Santiago Bernabéu espera resolver los problemas de ruidos que han denunciado los vecinos.

Será el cantante británico Ed Sheeran, conocido por las canciones 'Shape of You' y 'Sing', el primero en actuar en el recinto del Atlético de Madrid los días 30 y 31 de mayo. Le seguirán Natos y Waor, el 7 de junio; Dellafuente el 20 y 21 de junio; Imagine Dragons el 28 de junio; Iron Maiden el 5 de julio; AC/DC el 12 de julio; y Stray Kids el 22 de julio.

A ellos se unirán Lola Índigo (14 de junio) y Aitana (30 y 31 de julio), que en un principio iban a actuar en el Santiago Bernabéu. Fue en septiembre de 2024 cuando el Real Madrid tuvo que anunciar la reprogramación "de manera provisional" de su agenda de eventos y conciertos del estadio hasta mejorar "las condiciones precisas en la producción y emisión de sonido" que permitan eventos musicales sin afectar al vecindario.

Las que fueron compañeras en Operación Triunfo 2017 iban a celebrar sus eventos el 28 y 29 de diciembre de 2024 y el 22 de marzo de 2025, respectivamente. En un primer momento, ambas artistas decidieron esperar hasta junio de este año para celebrar sus eventos.

Sin embargo, a principios del mes de marzo Lola Índigo anunció el cambio de su concierto al Riyadh Air Metropolitano, pero manteniendo la misma fecha. A través de sus redes sociales, la artista andaluza reconoció que "fueron meses muy duros y de mucha incertidumbre" e indicó que "su prioridad era asegurar" este evento para sus fans.

Aitana ha sido la última en unirse. "Desde el club queremos agradecer a la cantante y a todo su equipo su profesionalidad y la ilusión con la que han trabajado durante estos meses. Confiamos en que, en un futuro próximo, puedan surgir nuevas oportunidades de colaboración", trasladó el Real Madrid en un comunicado oficial.

La artista catalana confirmó minutos después que sus conciertos se celebrarán finalmente el 30 y 31 de julio en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. "Sé que va a ser muy complicado volver a llenar dos estadios. "Os juro que no os voy a decepcionar. No va a haber ningún tipo de decepción porque lo voy a dar absolutamente todo", señaló en un vídeo.

ALMEIDA DEFIENDE QUE "DEBERÍA HABER CONCIERTOS"

Hace una semana, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, remarcó que "el Bernabéu es necesario para la ciudad de Madrid porque permite atraer artistas y eventos que de otra forma no vendrían a esta ciudad". "Taylor Swift no hubiera venido si no es en el Bernabéu. Los Dolphins no vendrían a jugar la NFL en noviembre si no es porque tenemos el Bernabéu. Karol G no hubiera venido", enumeró.

El primer edil recordó que el Real Madrid tiene interpuesta una querella, en tramitación, con el director general del club imputado, "y mientras la jueza no adopte una decisión es muy complicado que pueda haber conciertos". "Me parece una cuestión de prudencia que el estatus quo del Bernabéu por ahora se mantenga", subrayó.

"En ese escenario nosotros no tendríamos problema en que pudiera haber conciertos en el Bernabéu. Estamos haciendo un esfuerzo con los vecinos en materia de movilidad, en materia de limpieza y en materia de seguridad. Por tanto, yo creo que en ese escenario, en el Bernabéu debería haber conciertos", concluyó.

Por su parte, la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Estadio Santiago Bernabéu insistió en que los ruidos de los conciertos "ponen en grave peligro la salud de miles de residentes en el entorno" y mostró su "plena confianza" en las decisiones judiciales.

QUEJAS DE RUIDOS EN EL METROPOLITANO

En el Pleno del distrito de San Blas-Canillejas de marzo, los vecinos también transmitieron sus quejas contra el ruido y el tráfico que se genera con los eventos que se producen en el recinto deportivo. Según trasladó el portavoz de la Asociación Vecinal Las Musas-Las Rosas, Virgilio Mata, la llegada del estadio a su zona "ha provocado cambios sociales y de vida" a los vecinos.

En concreto, la entidad criticó "los sucesos que acontecen" en los alrededores del recinto "cada vez que se realiza un evento" y puso de ejemplo el derbi madrileño entre el Real Madrid y Atlético de Madrid, que tuvo lugar el pasado 12 de marzo.

Asimismo, reclamó que se adopten iniciativas para evitar que los residentes no puedan disponer de plazas de aparcamiento, inclusive desde el día anterior al evento, así como salvaguardar "su derecho al descanso" y que se cumpla la ley "ante los numerosos altercados de orden público que se producen".

Por su parte, la concejala-presidenta del distrito, Almudena Maíllo, ha respondió que "entiende perfectamente" la preocupación de los vecinos con el partido del pasado 12 de marzo y recordó que "era considerado de riesgo alto", por lo que se tomaron "medidas excepcionales" por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Maíllo insistió en que estos partidos de alto riesgo "no son los habituales" en el distrito y recalcó que a futuro "todo irá mejorando" en los accesos, que se están trabajando para que la entrada y la salida "sea siempre lo más rápida posible y que no afecte a la vida diaria de los vecinos".