Cuando Sherlock Holmes era joven, rebelde y estuvo en la cárcel por robar: la serie de Prime Video que cuenta los orígenes del personaje

Hero Fiennes-Tiffin en 'El joven Sherlock' (Prime Video)

El estreno de El joven Sherlock en Prime Video ha supuesto una vuelta de tuerca a la figura del legendario detective británico, presentando sus años de formación desde una perspectiva fresca y energética.

Inspirada en las novelas juveniles de Andrew Lane y dirigida por Guy Ritchie, la serie ha sido adaptada por Matthew Parkhill, alejándose de una aproximación excesivamente reverencial hacia el mito. En esta producción, el famoso detective emerge como un muchacho de diecinueve años, impulsivo y con tendencia al conflicto, muy anterior a la imagen icónica asociada al sombrero de cazador y la pipa.

De qué va ‘El joven Sherlock’

La trama se sitúa en 1871 y arranca con Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin) atrapado en una espiral de pequeños delitos. La maestría en el arte del carterismo le conduce a un periodo de seis meses en prisión, hasta que su hermano mayor, Mycroft (Max Irons), interviene.

Con el padre (Joseph Fiennes) ausente y la madre (Natascha McElhone) hospitalizada, Mycroft se dedica a encauzar a Sherlock, ofreciéndole un empleo en la Universidad de Oxford, ya sea como portero o como miembro del personal de limpieza. Sin embargo, este encargo no satisface las inquietudes del joven Holmes.

Una imagen de 'El joven Sherlock'

La narración da un vuelco cuando se produce el robo de unos valiosos pergaminos, propiedad de la princesa china Gulun Shou’an (Zine Tseng), bajo la protección de Sir Bucephalus Hodge (Colin Firth).

Tanto Sherlock como su compañero de beca, James Moriarty (Dónal Finn), se ven inmediatamente señalados como sospechosos y, obligados a limpiar su nombre, deciden buscar la reliquia por su cuenta, lo que rápidamente les sumerge en una investigación mucho más grave: un asesinato relacionado con las esferas más altas del poder.

Así, la relación entre Sherlock y un joven Moriarty resulta el motor narrativo más atractivo, destacando el progreso de una alianza llena de matices y conflictos éticos que anticipa su futura rivalidad.

La influencia de Guy Ritchie

Para el ‘showrunner’ de la serie los libros originales de Andrew Lane, centrados en un Sherlock quinceañero, no determinaron su enfoque. Por eso, añadieron tres años más al personaje, para que hubiera más conflictos que explorar.

La influencia de Guy Ritchie (recordemos que dirigió dos películas de Sherlock Holmes junto a Robert Downey Jr. y Jude Law) se nota no solo en la estética y en el ritmo, sino también en el enfoque creativo del proyecto. Según Parkhill, el director británico ha estado muy involucrado en el proyecto y no ha parado de lanzar ideas sin parar. Esa aportación ha conferido a la serie un tono moderno dentro de un marco victoriano, dotándola de una energía única.

Tráiler de Sherlock Holmes, Juego de sombras

La estructura, dividida en ocho episodios, alterna secuencias de misterio, humor y drama familiar, y se desplaza geográficamente entre Inglaterra, París y los mercados de Constantinopla (actual Estambul).

Uno de los aspectos más destacados es la construcción de la relación entre Sherlock y Moriarty. Al principio, Sherlock Holmes aparece como la oveja negra de la familia, mientras que Moriarty, estudiante brillante de Oxford, aporta una visión pragmática y calculadora. La tensión moral entre ambos crece a medida que la temporada avanza, sentando las bases para el futuro antagonismo entre detective y villano. Aunque James Moriarty respalda a Sherlock durante la temporada, queda claro que siempre mirará primero por sus propios intereses.