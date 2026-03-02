Catherine O’Hara gana el premio del gremio de actores tras su muerte: “Era la persona más graciosa del mundo”

Una foto de la actriz Catherine O'Hara en los Critic Choice Awards de 2019. REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

La actriz Catherine O’Hara ha recibido este domingo un homenaje póstumo en la ceremonia de los Actor Awards organizados por SAG-AFTRA, tras haber fallecido en enero a los 71 años después de una enfermedad.

El premio, concedido como mejor interpretación femenina en una serie de comedia por su trabajo en The Studio de Apple TV, ha venido acompañado de una gran ovación por parte de los asistentes. Además de esta distinción individual, O’Hara también ha sido premiada como parte del elenco de The Studio, reconocido por su desempeño conjunto en la misma categoría.

Durante la gala, Seth Rogen, compañero de reparto de O’Hara en The Studio y creador de la serie, ha recogido el galardón en su nombre. En su discurso desde el escenario, Rogen ha rendido tributo a la actriz y ha querido compartir aspectos poco conocidos de su proceso de trabajo: “Sé que para ella habría sido un honor recibir este premio de manos de sus compañeros intérpretes, a quienes ella respetaba mucho, era una gran admiradora de todos vosotros”, ha declarado Rogen.

La actriz interpretó a Patty Leigh, una productora en el estudio ficticio Continental Pictures.

Ha añadido: “He estado reflexionando sobre el tiempo afortunado que pasé con ella y, en estas últimas semanas, he admirado de verdad su capacidad para ser generosa, amable y elegante, sin que ello restase nunca valor a su propio talento ni a su forma de contribuir al trabajo conjunto. Ella sabía que podía arrasar y quería arrasar cada día en el rodaje. Aún no lo había contado a los demás actores, para que no se hicieran ilusiones, pero prácticamente todas las noches antes de grabar en nuestra serie me enviaba, a mí y a Evan Goldberg, un correo bastante similar que decía: ‘Hola, espero que consideréis lo siguiente’. Y, a continuación, se encontraba una versión completamente ‘reescrita’ de la escena en la que participaba”. “Lo cierto es que siempre, el cien por cien de las veces, conseguía no solo mejorar su personaje, sino hacer mejor la escena en su conjunto y elevar la calidad de la serie entera. Nos demostró que se puede ser un genio y, a la vez, ser amable; una cosa no tiene por qué estar reñida con la otra en absoluto”, ha subrayado Rogen durante su parlamento.

Un legado inconfundible en la comedia

La candidatura de Catherine O’Hara este año ha respondido a su interpretación de Patty Leigh, antigua responsable de un estudio reconvertida en productora en la serie The Studio. Competía en la misma categoría que su colega de reparto Kathryn Hahn (que interpreta a Maya Mason), así como con Jenna Ortega (Miércoles Addams en Miércoles), Jean Smart (Deborah Vance en Hacks) y Kristen Wiig (Maxine Simmons en Palm Royale).

Durante la intervención de Rogen, la retransmisión ha mostrado la reacción emocionada de Jenna Ortega, que compartió experiencia con O’Hara en Beetlejuice Beetlejuice, dirigida por Tim Burton, y también a una visiblemente afectada Kathryn Hahn al oír el nombre de la homenajeada.

Michael Keaton aseguró que conoció a Catherine O’Hara poco antes de que ambos fueran parte de "Beetlejuce". (Captura de video)

El sentido homenaje de Rogen ha concluido con una recomendación para futuras generaciones y quienes todavía no conocieran la obra de O’Hara: “Supongo que me limitaré a deciros esto. Si tenéis gente a vuestro alrededor que no conoce su trabajo, ya sean niños, o simplemente personas que están despistadas o desinformadas, enseñadles a O’Hara bailando con Harry Belafonte en Beetlejuice. Enseñadles a O’Hara lesionándose la rodilla en Very Important Perros y haciendo aquella genialidad de andar a la pata coja, y cuando veáis a la gente reír, decidles: esa es Catherine O’Hara. Hemos tenido suerte de vivir en un mundo en el que ella compartió de forma tan generosa su talento con nosotros”, ha afirmado Seth Rogen ante el público.

Reconocimientos y huella en cine y televisión

Además del Actor Award entregado en esta edición, O’Hara ha sido nominada al Emmy y al Globo de Oro por su papel en The Studio, y previamente ya se había alzado con este reconocimiento (anteriormente conocido como los SAG Awards) en 2021, tanto a título individual por Schitt’s Creek como como integrante del elenco de la misma serie.

Con una carrera que ha abarcado cinco décadas, O’Hara ha sido una figura constante y apreciada en el audiovisual, debutando en SCTV y participando en títulos tan conocidos como Beetlejuice, Solo en casa y las películas de Christopher Guest como Very Important Perros, Nominados, El experto y Un poderoso viento.

Seth Rogen recoge el premio de Catherine O'Hara a título póstumo REUTERS/Mario Anzuoni

También fue candidata al Actor Award en 2011, concretamente en la categoría de mejor actriz en miniserie o película para televisión, gracias a su labor en Temple Grandin. Su encarnación de Moira Rose en Schitt’s Creek supuso una nueva etapa de reconocimientos y premios en la última década.

El pasado año, además de su candidatura al Emmy por The Studio, fue finalista en la categoría de actriz invitada en drama por The Last of Us.

La noticia del fallecimiento de O’Hara ha provocado una oleada de mensajes de amigos y admiradores en Hollywood. Entre ellos, Macaulay Culkin, protagonista de Solo en casa, ha expresado su pesar con estas palabras en Instagram: “Mamá. Pensaba que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme a tu lado. Te oí, pero me quedaron muchas cosas por decir. Te quiero. Nos veremos más adelante”.

En la misma red social, Seth Rogen compartió: “De verdad, no sé qué decir... Le conté a O’Hara cuando la conocí que me parecía la persona más graciosa que jamás había visto en una pantalla. Solo en casa fue la película que me decidió a hacer cine”.