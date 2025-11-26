España Cultura

Macaulay Culkin abre la posibilidad de una nueva entrega de ‘Solo en casa’: “Estoy a favor y ya sé cómo sería la trama”

El actor de 45 años ha manifestado que estaría interesado en retomar su mítico personaje y da una serie de ideas

Macaulay Culkin habla sobre una posible continuación de su gran éxito 'Solo en casa'

Macaulay Culkin ha manifestado recientemente que estaría dispuesto a retomar el papel de Kevin McCallister en una posible secuela de Solo en casa, aunque ha matizado que solo lo haría si el proyecto resultara adecuado.

Durante una parada de su gira A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, el actor ha explicado que “no estaría completamente en contra” de volver a interpretar al icónico personaje, pero ha insistido en que “estoy a favor, pero tendría que ser algo correcto”. Estas declaraciones han sido recogidas por Variety, que también ha detallado la propuesta que el propio Culkin ha ideado para una hipotética continuación de la saga.

La idea que ha compartido Culkin plantea un giro en la dinámica original de la franquicia. Según ha relatado el actor, se imagina a Kevin McCallister como un hombre adulto, viudo o divorciado, que cría a su hijo en solitario.

Trailer de 'Solo en casa'

“Estaría trabajando mucho y no le prestaría suficiente atención, así que mi hijo comenzaría a enfadarse conmigo y entonces me dejaría fuera de casa. Mi hijo no me dejaría entrar… y sería él quien me pondría trampas”, ha explicado Culkin.

En esta versión, el protagonista de las primeras entregas se convertiría en la “víctima” de las ingeniosas trampas, enfrentándose a su propio hijo para poder volver a entrar en casa durante las fiestas navideñas.

Culkin ha añadido que “la casa sería una especie de metáfora de nuestra relación” y que su personaje debería “conseguir que su hijo le dejara volver a entrar en su corazón”. El actor ha resumido así su propuesta: “Ese es el pitch más cercano que tengo”, ha manifestado.

El fenómeno de ‘Solo en casa’

El estreno de Solo en casa en 1990 convirtió a Culkin en una de las mayores estrellas infantiles de Hollywood de la década. La película recaudó 476 millones de dólares (aproximadamente 438 millones de euros) en todo el mundo, situándose como la segunda película más taquillera de esa temporada.

Dos años después, Culkin regresó como Kevin McCallister en Solo en casa 2: Perdido en Nueva York. Sin embargo, ni el actor ni el director Chris Columbus participaron en la tercera entrega, estrenada en 1997, ni en la cuarta, que llegó directamente a la televisión en 2002.

Macaulay Culkin se convirtió en uno de los actores mejores pagados de la época con solo 10 años (Créditos: escena de 'Solo en casa')

En agosto, Chris Columbus expresó su opinión sobre la posibilidad de realizar una nueva película de la saga. En declaraciones a Entertainment Tonight recogidas por Variety, el director afirmó: “Creo que Solo en casa existe no como una pieza de época, pero sí de un momento muy especial, y no se puede volver a capturar eso”. Columbus ha añadido: “Creo que sería un error intentar volver y recuperar algo que hicimos hace 35 años. Creo que debería dejarse como está”.

Intentos de reinvención y recepción del público

Disney ha intentado relanzar la franquicia en 2021 con el estreno exclusivo en Disney+ de Home Sweet Home Alone, protagonizada por Archie Yates, conocido por su papel en Jojo Rabbit. Sin embargo, las críticas hacia este remake han sido mayoritariamente negativas, lo que podría respaldar la postura de Columbus sobre la dificultad de recuperar el espíritu original de la saga.

Lo cierto es que al actor no le está siendo fácil conseguir nuevos papeles en la actualidad y lleva mucho tiempo alejado de las grandes producciones. Su próximo estreno es Zootrópolis 2, en la que pone la voz a uno de los personajes.

