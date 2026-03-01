Padres, la “empatía”, “los raveros” y ellos mismos: este es el ranking de ‘agradecidos’ en los discursos de los ganadores de los Premios Goya 2026

La actriz Patricia López Arnaiz recibe el Goya. (EFE/Alberto Estévez)

¿Has fantaseado alguna vez con que ganabas un Goya o un Oscar? Si en tus fantasías te preocupan el realismo y la credibilidad, ¿has imaginado qué discurso darías? ¿Hablarías contra las guerras y las injusticias? ¿Te limitarías a dar las gracias a tu familia y amigos? ¿Tratarías de destacar con el humor mediante un monólogo (corto) tipo ‘El club de la comedia’ o intentarías emocionar hablando de las enfermedades de tus hijos o de tus discapacidades? Para decenas de personas, esta noche estas preguntas no han sido hipotéticas: los ganadores de los Premios Goya 2026 han subido al estrado y, sí, han pronunciado un discurso. Estos han sido los ganadores en el ranking de agradecimientos y menciones.

“Esto es muy emocionante”, dijo Nagore Aramburu, ganadora del Goya a la Mejor Actriz de Reparto, en el primer galardón de la noche. A continuación, lo “compartió” con las otras nominadas y con el equipo de la película, “con los que compartimos muchas jornadas nocturnas”. Sus palabras marcaron la tendencia que estaría por venir: el listado de los ‘agradecidos’, lo han liderado, sin duda, los compañeros de trabajo de los ganadores. Dicen que, en los Oscar, Hollywood siempre se mira el ombligo y se premia a sí mismo, y los Goya no iban a quedarse atrás.

Y en el agradecimiento del último premio de la noche, los productores de Los Domingos, Manu Calvo, Marisa Fernández Armenteros, Nahikari Ipiña, Sandra Hermida Muñiz, volvieron a hacer referencia a los propios hacedores de películas. “Ojalá seguir apostando por historias que hablen de nuestras contradicciones, no de las ajenas, y compartirlas con el gran público que tenemos en nuestro país, que sigue creyendo en nuestro cine. Esto va por vosotros”, han dicho.

Pero volvamos atrás. Antes de nada, toca aclarar una cosa: este año, la gala ha sido más rápida que la edición anterior, que se fue a las tres horas y media largas. Y la razón de este mayor ritmo ha sido, principalmente, la brevedad de los discursos. La Academia había advertido —parece ser que insistentemente, y desde luego eficazmente— de que los discursos no podían durar más de un minuto. Y la gran mayoría, con pocas excepciones —te miramos a ti, Alba Flores—, cumplieron. De ahí que, a la hora de agradecer, nadie hiciera excesivas florituras y todos fueran directos y al grano.

Pero los datos son los datos, y reflejan que los más mencionados en los discursos por parte de los premiados en esta celebración del cine fueron... los propios trabajadores del cine. Productores, directores, actores, nominados rivales, compañeros de rodajes y, en general, “el equipo” se llevaron agradecimientos por parte de todos los vencedores.

El siguiente lugar del ranking lo ocupan las familias: madres, padres, hermanos, parejas... El momento emblemático en este sentido lo marcó Alba Flores, hija de Antonio Flores y ganadora a Mejor Canción, que suena en el documental que ha hecho sobre su padre. Por tanto, era inevitable que el fallecido artista fuera el principal mencionado de su discurso, y que incluso se soltara a cantar unos versos de uno de sus temas más conocidos, No dudaría. El otro ganador destacado que se enfocó en la familia ha sido Toni Fernández Gabarre, Mejor Actor Revelación por Ciudad sin sueño, la película sobre la Cañada Real. Fernández fue mucho más sencillo: “¡Que vivan los Fernández!”, exclamó. Y, por supuesto, Eva Libertad y Miriam Garlo, directora y actriz de Sorda, y hermanas en la vida real, se agradecieron mutuamente.

Los pocos que se salieron del tiesto fueron los ganadores al Mejor Cortometraje de Animación, por Gilbert, que agradecieron el premio “a la educación pública”, y Kangding Ray, que se llevó el Goya a Mejor Música Original por Sirāt y destacó “a los raveros”.

La bondad y la empatía

En una gala en la que hubo menos carga política de lo esperado, la mayoría de las menciones a la situación internacional evitaron la crítica directa y la confrontación y optaron por una llamada “a la bondad” y “a la empatía”. Lo dijo, por ejemplo, Álvaro Cervantes, ganador del Goya a Mejor Actor de Reparto por Sorda, que dedicó el premio a su familia y sus compañeros, pero también reflexionó sobre un mundo “que excluye a las personas con discapacidad”. “La empatía no se basa de buenas intenciones, sino de revisar nuestros privilegios”, señaló.

Y lo subrayó todavía más su directora en esa misma película, Eva Libertad. En un discurso leído a toda prisa, destacó que Sorda debe su éxito a que habla sobre la empatía: “La inmensa mayoría de las personas desea comprender y crear una sociedad más justa para todos. Nadie encaja en el molde de la normalidad porque no existe tal normalidad; lo que existe es la diversidad humana, y esa diversidad es riqueza”, finalizó.

Por cerrar el círculo, puede decirse que Alauda Ruiz de Azúa hizo el discurso más representativo de la noche (aunque el más emotivo, y probablemente el mejor, fue el de Miriam Garlo). Porque agradeció a sus compañeros, hizo referencias a la búsqueda de un mundo mejor y finalmente se acordó de su familia: “¡Dani, mamá ha salido dos veces!”