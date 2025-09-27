España Cultura

'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa triunfa en el Festival de San Sebastián: la única Concha de Oro posible dentro de una competición de escaso nivel

La nueva película de la directora de ‘Querer’ se impone en un certamen anodino en el que solo el cine español y argentino han destacado

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

'Los domingos', de Alauda Ruiz
'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa (Bteam)

La segunda película de Alauda Ruiz de Azúa, Los domingos, se ha impuesto de manera totémica en el palmarés de la 73 edición del Festival de San Sebastián.

Desde que se proyectó por primera vez en el certamen, se convirtió en la favorita de la crítica y del público, alcanzando una sorprendente unanimidad.

En ella, la directora, aborda una cuestión tan resbaladiza como la fe y la religión a través de la historia de una adolescente que toma la decisión de convertirse en monja de clausura. A su alrededor, o lo que es lo mismo, dentro de su ámbito familiar, se generará una fractura entre los que la apoyan de manera egoísta, como su progenitor, y los que no entienden su decisión, como su tía, encarnada por una impresionante y arrolladora Patricia López Arnáiz.

trailer 'Los domingos'

La película, en el fondo, aborda cómo las relaciones familiares se ven truncadas por las diferencias en el pensamiento ideológico y político. Así, cada uno de los integrantes, se enfrentará a una decisión, la de la protagonista, que nunca se sabrá si obedece a una autentica vocación o a una manipulación religiosa.

El cine español, protagonista

El Premio del Jurado ha ido a parar a la otra gran película española del certamen o, lo que es lo mismo, el esperado regreso de José Luis Guerín después de años apartado de las cámaras.

Su nueva propuesta, Historias del buen valle, recoge su estilo a la hora de aproximarse a la periferia, en este caso a un barrio de Cataluña aislado que debe de enfrentarse a una serie de retos tanto en el presente como en el futuro.

Un documental emocionante que reivindica la diversidad y la necesidad de abrazar la diferencia para seguir creciendo como sociedad más allá de la edad, el género o la raza.

'Historias del buen valle', de
'Historias del buen valle', de José Luis Guerín (Wanda Films)

Por último, dentro del ámbito del cine de nuestro país, también la película del colectivo Moriarti, Maspalomas (que se estrena este mismo fin de semana) ha recibido premio, en este caso para la impresionante interpretación de José Ramón Soroiz, que interpreta a un jubilado que por fin puede disfrutar de su sexualidad cuando sufre un ictus y es ingresado en una residencia de ancianos. Comparte el galardón, ex- aequo, con Xiaohong Zhao, que se interpreta a sí misma en la película china Her Heart Beats in Its Cage: una mujer que intenta recuperar a su hijo después de haber matado a su marido y de haber estado en la cárcel.

Argentina, y poco más

El premio al mejor intérprete de reparto (recordemos que en San Sebastián no existe distinción entre los géneros) ha ido a parar a la argentina Camila Plaate, que encarna precisamente la mujer a la que se refiere el título, Belén, que fue encarcelada después de tener un aborto espontáneo y estuvo a punto de ser condenada a cadena perpetua. Fue uno de los casos que desencadenó la Marea Verde en Argentina a favor de la Ley del Aborto y es la nueva y contundente película de Dolores Fonzi.

Más discutibles serían los premios a mejor dirección y mejor guion, que han ido a parar a la muy anodina Six Days in Spring, de Joachim Lafosse, la historia de una mujer repudiada por su familia que va a pasar las vacaciones con sus hijos a la mansión de sus abuelos sin que ellos lo sepan.

Por último, el galardón a la mejor fotografía ha ido a parar a Pau Esteve Birba por Los Tigres, de Alberto Rodríguez, un premio incontestable por la dificultad que requerían todas las escenas subacuáticas.

Festival de San SebastiánPelículasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

