Los 10 mejores libros que se publican esta semana: de una obra maestra a una reflexión sobre la obsesión por la juventud en tiempos de Instagram

Los 10 mejores libros de la semana: de 'La soledad de Sonia y Sunny' a 'Todos aman a Clara', de Yōko Tawada a Karina Sainz Borgo

El mes de febrero llega cargado de grandes novedades editoriales de lo más sugerentes y, algunas de ellas aterrizarán en las librerías en los próximos días. La semana pasada se publicó un gran título como Un asunto de familia, de Claire Lynch o apuestas refrescantes, como Good Girl de Aria Abel.

Estos días además de las propuestas que hemos seleccionado, también destaca Manual de terapia felina, de Joaquín Berges (Tusquets), sobre un terapeuta que vive con su gato ‘Mismís’ en el que se mezcla la fabula y el retrato psicológico para hablar de los problemas de nuestro tiempo.

También, Los golpistas, de Jaime Bayly (Galaxia Gutenberg), sobre los acontecimientos que se produjeron durante el golpe militar que derrocó a Hugo Chávez, tres años después de su asunción como presidente de Venezuela.

‘La soledad de Sonia y Sunny’, de Kiran Desai

'La soledad de Sonia y Sunny', de Kiran Desai (Salamandra)

Es uno de los libros más esperados de la temporada, un auténtico fenómeno literario y ganador de múltiples galardones, que además supone el regreso de la escritora india responsable de El legado de la pérdida después de 20 años de silencio.

Una de esas novelas río (de más de 700 páginas) que incluye al inicio un árbol genealógico de cada una de las familias y los personajes que aparecen para que el lector se ubique a través de una historia de dos jóvenes cuyas vidas se cruzan de forma repetida a lo largo del tiempo.

Una fascinante narración que nos lleva a través de diferentes voces y perspectivas generacionales a la hora de hablar del cambio de los tiempos, de la soledad y el sentimiento de alienación, las expectativas, las diferencias de clase social, de raza para hablar tanto de lo íntimo y personal como de lo colectivo. Un prodigio absoluto y una historia de amor épica construida a través de una arquitectura narrativa superlativa.

‘Desperdigados por el mundo’, de Yōko Tawada

‘Desperdigados por el mundo’, de Yōko Tawada (Anagrama)

La autora japonesa afincada en Berlín y responsable de títulos como Memorias de una osa polar o El emisario, ambas editadas por Anagrama, regresa con esta novela que narra la travesía de Hiruko, una mujer desplazada por el cambio climático tras la desaparición de su país natal, un archipiélago ficticio entre China y Polinesia. Refugiada en Dinamarca, crea el panska, un idioma propio que facilita la integración de personas sin patria en Escandinavia. Una historia que se centra en la búsqueda de otros compatriotas y en la reflexión sobre la identidad cuando ya no existen fronteras ni referencias territoriales.

El viaje de Hiruko, tanto físico como emocional, reúne relatos de diversos personajes enfrentados a prejuicios y a la necesidad de reinventarse en un entorno incierto. La novela explora el vínculo entre lengua y pertenencia, recurriendo a elementos surrealistas y fantásticos para profundizar en la redefinición del hogar.

‘Las carniceras’, de Sophie Demange

‘Las carniceras’, de Sophie Demange (Siruela)

La novela Las Carniceras, de Sophie Demange, se sitúa en un barrio de clase media de Ruan, donde tres mujeres, sobrevivientes de la violencia de género, atienden una carnicería de fachada rosa. Tras sufrir una nueva agresión, deciden actuar por cuenta propia contra quienes han ejercido violencia o complicidad. A partir de ese momento, comienzan a desaparecer hombres en la zona, lo que genera alarma, rumores y un aumento en la vigilancia policial hacia el local.

La historia adquiere un enfoque feminista y se caracteriza por el protagonismo de la sororidad como respuesta a la violencia. La obra ha sido descrita por la crítica como “un jubiloso thriller feminista” y las protagonistas encarnan la resistencia, enfrentando las consecuencias de sus actos y la persecución policial, mientras desafían las desigualdades que afectan a las mujeres.

‘Cosechadora universal’, de John Darnielle

‘Cosechadora universal’, de John Darnielle (Aristas Martínez)

El encargado de un videoclub en un pueblo de Iowa a fines de los años noventa, se verá envuelto en una investigación tras recibir devoluciones de cintas con grabaciones extrañas. Tras revisar las películas en su casa, descubrirá fragmentos inquietantes insertados y se embarcará en una búsqueda para identificar al responsable y comprender el motivo de esos videos.

La trama se desarrolla en un entorno rural que va transformando su apariencia cotidiana en un espacio cargado de tensión. El relato intercala distintas líneas temporales y estados emocionales, construyendo una narración fragmentada donde la búsqueda de las cintas se convierte en una indagación sobre el dolor y la memoria.

El texto incorpora elementos característicos de la cultura estadounidense de los noventa, como los videoclubs, los campos de maíz, las casas con secretos y la aparición de sectas. Una novela de suspense diferente escrita por el vocalista de la banda The Mountain Goats.

‘Las huérfanas’, de Melba Escobar

‘Las huérfanas’, de Melba Escobar (Temas de Hoy)

La novela Las huérfanas explora la experiencia de Melba, la menor de cuatro hermanas, quien enfrenta el impacto de una muerte familiar que la impulsa a indagar sobre su propia identidad y los lazos con su madre, Myriam de Nogales. A través del duelo por una prima que llevaba su mismo nombre, la protagonista rememora fragmentos de su niñez y las múltiples mudanzas entre Colombia y España, mientras examina las relaciones que marcaron y distanciaron a las mujeres de su familia. El relato aborda temas como la pertenencia, el desarraigo y la complejidad de los vínculos maternos, haciendo visible lo que suele permanecer oculto en el entorno familiar: tanto el afecto como el dolor, la lealtad y la distancia hacia una madre que dejó una huella imborrable. Con una mirada íntima, se revela la manera en que el miedo, la fortaleza y la vulnerabilidad se transmiten silenciosamente de generación en generación.

Un retrato personal y fresco en clave de ‘autoficción’ que consolida a la escritora y periodista colombiana como una voz de una potente carga introspectiva.

‘Rechazo’, de Tony Tulathimutte

El libro Rechazo reúne siete relatos enfocados en los problemas personales y afectivos de un grupo de amigos en la actualidad. Las historias alternan entre situaciones dramáticas y toques de humor negro, y reflejan cómo el rechazo influye en la vida diaria, especialmente en temas de sexo, relaciones e identidad. Los personajes atraviesan experiencias marcadas por el autoengaño, las relaciones fugaces y la influencia de las redes sociales, explorando también los desencuentros en espacios nocturnos y privados.

Entre los relatos, se destaca El feminista, donde el protagonista termina frustrado tras años de soledad y cuestiona sus propias convicciones. En Fotos, una joven sufre las consecuencias del amor no correspondido, mientras que Ahegao o Balada de la represión sexual narra la fallida búsqueda de una primera relación por parte de una persona tímida, con resultados inesperados. La obra utiliza la sátira para mostrar las dificultades para lograr vínculos genuinos, y representa el rechazo como un fenómeno que afecta tanto las relaciones personales como la percepción de uno mismo en la sociedad actual. Una visión provocadora de muchos de los temas que se encuentran en la conversación diaria.

‘Nazarena’, de Karina Sainz Borgo

‘Nazarena’, de Karina Sainz Borgo (Alfaguara)

La periodista venezolana Karina Sainz Borgo, responsable de La hija de la española, aborda en esta ocasión la historia de una familia atravesada por la culpa, la traición y la locura, donde ocho hermanas y una madre afectada conviven en la casa de La Araira. Nazarena, la séptima hermana, se obsesiona con limpiar el patio, acción que pone en evidencia la tensión, rivalidad y los presagios que dominan el hogar. La autora presenta el mundo interior de las mujeres mediante una narración contenida y compleja, marcada por el peso de un pasado opresivo.

El relato combina elementos de realismo mágico y memoria familiar, y se inspira en universos literarios de Rulfo, García Márquez y Lorca, integrando la violencia y desesperación que ya aparecían en la novela anterior de la autora, La isla del Doctor Schubert

Nazarena explora la fragilidad humana y la herencia de la culpa como aspectos centrales de la identidad familiar, manteniendo una tradición literaria y una voz propia.

‘Todos aman a Clara’, de David Foenkinos

‘Todos aman a Clara’, de David Foenkinos (Alfaguara)

Con tan solo 51 años, el francés David Foenkinos es uno de los grandes autores superventas de su país. Además, también ha dirigido, junto a su hermano Stéphane Foenkinos películas como La delicadeza, Algo celosa o Las fantasías.

Ahora presenta un nuevo ‘bestseller’ que narra la vida de Alexis Koskas, un banquero y padre de Clara, cuya rutina cambia cuando su hija sufre un grave accidente y cae en coma. Durante la estancia en el hospital, Alexis retoma el contacto con su exesposa y comienza a escribir como forma de sobrellevar la situación. El regreso de Clara implica nuevas dificultades, ya que su personalidad se ve modificada tras el accidente.

‘Juvencolía’, de Silvia Herreros de Tejada

‘Juvencolía’, de Silvia Herreros de Tejada (Debate)

Juvencolía. Sobrevivir al hechizo de la juventud eterna. Así se llama el nuevo libro de la guionista, escritora, dramaturga y colaboradora en el programa de Carne Cruda. En este tratado, la autora explora el deseo de ser joven para siempre, desde los mitos que formaron nuestra identidad en la infancia a la edad adulta, cuando irrumpe la enfermedad.

Una especie de abecedario al mismo tiempo tan personal como inundado de referencias pop que nos lleva desde Peter Pan a la cultura de las apariencias de Instagram.

‘Una infancia lacónica’, de Santiago Amigorena

‘Una infancia lacónica’, de Santiago Amigorena (Random House)

El recorrido vital y literario de Santiago H. Amigorena está atravesado por el exilio, el silencio y una constante indagación sobre los límites del lenguaje. Su libro Una infancia lacónica explora recuerdos de una niñez marcada por la pérdida y la adaptación, donde la palabra puede ser refugio o condena. Amigorena interpela la vigencia de la literatura y pone a prueba el lenguaje, utilizando la escritura para desafiarse a sí mismo: “¿Podemos seguir hablando de literatura?”.

La infancia del autor transcurrió entre Buenos Aires y Montevideo, hasta que la migración a Francia, a los once años, acentuó el desarraigo y el silencio, que luego se volverían ejes centrales de su obra. En Una infancia lacónica, el autor revisita su niñez tratando de entender el mundo a través de la ausencia de palabras, relatando el desarraigo, las emociones del primer amor y la derrota, y su búsqueda de reconciliación con el pasado y el lenguaje.

La obra, leída como una reflexión sobre el origen y el regreso, examina el poder de las palabras para rescatar aquello que parece perdido. Además, el autor, reflexiona de una forma diferente sobre episodios históricos como el Holocausto y la forma en la que construye la memoria colectiva. Una obra reconocida por su profundidad y su capacidad para explorar el acto de escribir desde la experiencia del exilio y el silencio.