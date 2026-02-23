Miguel de Unamuno, detective y víctima de asesinato en la nueva novela de Luis García Jambrina: “Si viviera hoy, muchos intentarían cancelarle continuamente”

Luis García Jambrina, autor de 'El último caso de Unamuno'. (Carmen Borrego)

La figura del intelectual en España estará para siempre ligada a Miguel de Unamuno. El escritor y filósofo nacido en Bilbao fue una de las personas claves de esa Generación del 98 que llenó de ideas a una España atascada en su propio declive, y que sentó buena parte de las bases culturales de la España republicana. “Antes la verdad que la paz”, solía decir el escritor, una figura también muy polémica por su inicial posicionamiento a favor del golpe de Estado de 1936, pero también reconocida por esa implacable búsqueda del conocimiento y la honestidad.

Eso sí, puede que en los últimos años Unamuno haya pasado a ser algo más que un intelectual, o mejor dicho, nunca lo haya sido tanto como con los atuendos detectivescos con los que Luis García Jambrina, profesor de la Universidad de Salamanca, experto en la figura de quien fuera rector en dicha institución y novelista, lo ha ataviado en su saga de novelas de suspense histórico. Ahora llega a las librerías la segunda entrega de esta serie, El último caso de Unamuno (Alfaguara), donde se repasan los últimos días del personaje envuelto en una de las épocas más convulsas de la historia de nuestro país.

Lejos de ser un final definitivo, El último caso de Unamuno marca un punto y seguido en la serie dedicada al intelectual salmantino. Aunque el título pueda sugerir lo contrario, Luis García Jambrina recalca durante una entrevista con Infobae que sus novelas forman parte de una saga todavía abierta, donde, eso sí, cada entrega es independiente y autoconclusiva, de modo que cada lector pueda empezar por la que considere. “Es como Sherlock Holmes, que Conan Doyle lo mata y luego lo vuelve a recuperar”, compara quien, por otro lado, confiesa que esta historia en concreto llevaba en su cabeza desde hacía más de 30 años, pero no había sido hasta ahora cuando se atrevió a abordarla.

Varios misterios dentro y fuera de los libros

La fascinación de Jambrina se remonta a su época de becario en la Casa-Museo de Unamuno, donde acabó justo al terminar la carrera. “Siempre me pareció que era un gran personaje literario”, recuerda, para justo después precisar: “Él se construyó un poco a sí mismo como personaje literario a lo largo de su vida”. Para él, de hecho, el mejor personaje de Unamuno fue el propio Unamuno. Sin embargo, su carrera lo llevaría por otros derroteros, primero como investigador y docente, y más adelante como autor de más de una decena de novelas en las que, por cierto, ya demostró su buen hacer con escritores reales reconvertidos en detectives con su exitosa saga sobre Fernando de Rojas.

Podría decirse, pues, que la génesis de El último caso de Unamuno llegó realmente en 2020, cuando inició junto a Manuel Menchón una investigación sobre la muerte del intelectual. “Alguien nos puso en contacto y empezamos a colaborar para el libro La doble muerte de Unamuno”. Sin embargo, la investigación se extendió incluso tras la publicación de este ensayo. “Hubo mucha gente que contactó con nosotros o directamente conmigo, para ofrecer testimonios de gente mayor que tenía que ver un poco con la muerte de Unamuno. Esos testimonios son los que me han servido para ampliar el tema y para la novela”.

Todavía no ha abandonado la investigación para esclarecer lo que realmente ocurrió ese 31 de diciembre de 1936, cuando una supuesta hemorragia bulbar acabó con su vida. “No sabemos qué es lo que deparará, por ejemplo, el análisis forense de los restos de Unamuno, si se lleva a cabo, que espero que sí”. Mientras tanto, la literatura opera como espacio para la imaginación documentada: “En todo caso, para eso está la literatura, precisamente la ficción, ¿no? Para esos casos en los que no se puede llegar a todo o hasta el final. La literatura tiene la ventaja de poder alcanzarlo a través de la invención, aunque procure siempre que sea lo más documentada posible".

Retrato del escritor y catedrático Miguel de Unamuno. (EFE)

“Un héroe antiheroico”

A medio camino entre la fidelidad histórica y la imaginación también se encuentra el Unamuno escrito por Jambrina, quien señala que aquellos que leyeron El primer caso de Unamuno se encontrarán con alguien que, en buena medida, “ha cambiado por las circunstancias”. El intelectual había vivido para entonces varios “puntos de inflexión” que cambiaron su forma de ser y de mirar a su alrededor. Uno de esos momentos decisivos fue su destierro a Fuerteventura en 1924, si bien la novela se sitúa mucho después, cuando Unamuno se encuentra con el inicio de la guerra y la ocupación de Salamanca por las tropas sublevadas.

Ahora bien, Unamuno sigue siendo, en lo esencial, él mismo. “Es una persona muy comprometida, muy valiente, un héroe antiheroico, como me gusta definirlo”, lo describe Jambrina. El novelista ha vuelto a profundizar, además, en esa capa cotidiana y más intimista del intelectual, alejada de la sobria solemnidad de sus obras. “Quería mostrarlo en su faceta diaria, en cómo pudo pasar esos últimos meses: la angustia, el miedo que evidentemente tuvo, aunque no fuera por él, sino por su familia”.

La preocupación de Unamuno por los suyos es central en el relato: “Estaba muy preocupado por lo que iba a ser de su familia, de sus hijos. Y hay todavía varios que dependían de él y vivían con él en ese momento, y un nieto”. En este tipo de cuestiones reside el verdadero Unamuno, a quien Jambrina define como una persona “demasiado humana”: “Alguien que vivía las cosas con mucha intensidad por esa conciencia que tenía y por las preocupaciones existenciales que lo obsesionaban, capaz de empatizar con mucha gente, de preocuparse y de comprometerse con diferentes causas”.

Novelas de Luis García Jambrina en la saga detectivesca de Miguel de Unamuno. (Montaje de Infobae España)

“Unamuno se escandalizaría con nuestro mundo”

Queda la duda de qué habría ocurrido en España de haber sobrevivido Unamuno, e incluso cómo encajaría hoy en nuestra sociedad. “Lo tendría complicado”, piensa Jambrina, “estamos en los tiempos de la posverdad, una época en la que preferimos cerrar los ojos, ilusionarnos, creer en mentiras que nos cuentan o tener una ideología que nos dé certidumbres a la hora de ver el mundo de una determinada manera”. Unamuno se situaba en el extremo contrario: era alguien que lo cuestionaba absolutamente todo al mismo tiempo que era capaz de convivir con esa incertidumbre.

“La verdad era un tema que le preocupaba mucho. Él quería la verdad por encima de todo, aunque esta nos ocasionara problemas”, resalta el novelista. Por eso, opina que Unamuno se sentiría “muy escandalizado” por algunas cuestiones actuales, al mismo tiempo que muchos “tratarían de cancelarlo continuamente”. Por suerte, en las novelas es ese mismo indomable carácter el que lo convierte en un gran detective, algo que no se le escapa a su autor. “Se dedicaba a buscar la verdad de manera incansable y con todo tipo de instrumentos, pero no es el típico investigador holmesiano, porque para él también era muy importante el conocimiento del ser humano y le daba mucha importancia a las emociones”.

Una visión completa, compleja... y onírica

Junto a él, un gran elenco de personajes históricos y ficticios colman la historia e incluso la protagonizan en un momento dado, como ocurre con Teresa. “Procuro cuidarlos y mimarlos a todos, aunque aparezcan solo un poquito”, comenta el escritor, quien señala que todo este abanico de personalidades matiza a su vez al propio Unamuno. “Cómo lo veían los falangistas, los republicanos, los militares”, enumera. “Creo que eso nos va dando una imagen más completa y más compleja de Unamuno, sin que nos dé la impresión de que Unamuno lo ocupa todo”.

La relación entre autor y protagonista es tal que, como ocurría en las nivolas del intelectual, estos han llegado incluso a encontrarse. “He soñado que hablaba con él... Se ve que me preocupaba un poco”, ríe Jambrina. Esa cercanía es la que permea toda la trama de ese último caso de Unamuno, pero también una señal de que, ante la obsesión, hay que marcar ciertas distancias en un futuro. “Por eso me gusta ir alternando estas novelas con otro tipo de novelas, porque si no, puede ser perjudicial andar metido en este mundo tanto tiempo”.