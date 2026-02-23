España Cultura

Miguel de Unamuno, detective y víctima de asesinato en la nueva novela de Luis García Jambrina: “Si viviera hoy, muchos intentarían cancelarle continuamente”

‘El último caso de Unamuno’ sitúa al intelectual como protagonista en la Salamanca ocupada tras el golpe de Estado de 1936, en los que fueron los días previos a una muerte, la suya, convertida en el mayor misterio de todos

Guardar
Luis García Jambrina, autor de
Luis García Jambrina, autor de 'El último caso de Unamuno'. (Carmen Borrego)

La figura del intelectual en España estará para siempre ligada a Miguel de Unamuno. El escritor y filósofo nacido en Bilbao fue una de las personas claves de esa Generación del 98 que llenó de ideas a una España atascada en su propio declive, y que sentó buena parte de las bases culturales de la España republicana. “Antes la verdad que la paz”, solía decir el escritor, una figura también muy polémica por su inicial posicionamiento a favor del golpe de Estado de 1936, pero también reconocida por esa implacable búsqueda del conocimiento y la honestidad.

Eso sí, puede que en los últimos años Unamuno haya pasado a ser algo más que un intelectual, o mejor dicho, nunca lo haya sido tanto como con los atuendos detectivescos con los que Luis García Jambrina, profesor de la Universidad de Salamanca, experto en la figura de quien fuera rector en dicha institución y novelista, lo ha ataviado en su saga de novelas de suspense histórico. Ahora llega a las librerías la segunda entrega de esta serie, El último caso de Unamuno (Alfaguara), donde se repasan los últimos días del personaje envuelto en una de las épocas más convulsas de la historia de nuestro país.

Lejos de ser un final definitivo, El último caso de Unamuno marca un punto y seguido en la serie dedicada al intelectual salmantino. Aunque el título pueda sugerir lo contrario, Luis García Jambrina recalca durante una entrevista con Infobae que sus novelas forman parte de una saga todavía abierta, donde, eso sí, cada entrega es independiente y autoconclusiva, de modo que cada lector pueda empezar por la que considere. “Es como Sherlock Holmes, que Conan Doyle lo mata y luego lo vuelve a recuperar”, compara quien, por otro lado, confiesa que esta historia en concreto llevaba en su cabeza desde hacía más de 30 años, pero no había sido hasta ahora cuando se atrevió a abordarla.

Luis García Jambrina, autor de
Luis García Jambrina, autor de 'El último caso de Unamuno'. (Carmen Borrego)

Varios misterios dentro y fuera de los libros

La fascinación de Jambrina se remonta a su época de becario en la Casa-Museo de Unamuno, donde acabó justo al terminar la carrera. “Siempre me pareció que era un gran personaje literario”, recuerda, para justo después precisar: “Él se construyó un poco a sí mismo como personaje literario a lo largo de su vida”. Para él, de hecho, el mejor personaje de Unamuno fue el propio Unamuno. Sin embargo, su carrera lo llevaría por otros derroteros, primero como investigador y docente, y más adelante como autor de más de una decena de novelas en las que, por cierto, ya demostró su buen hacer con escritores reales reconvertidos en detectives con su exitosa saga sobre Fernando de Rojas.

Podría decirse, pues, que la génesis de El último caso de Unamuno llegó realmente en 2020, cuando inició junto a Manuel Menchón una investigación sobre la muerte del intelectual. “Alguien nos puso en contacto y empezamos a colaborar para el libro La doble muerte de Unamuno”. Sin embargo, la investigación se extendió incluso tras la publicación de este ensayo. “Hubo mucha gente que contactó con nosotros o directamente conmigo, para ofrecer testimonios de gente mayor que tenía que ver un poco con la muerte de Unamuno. Esos testimonios son los que me han servido para ampliar el tema y para la novela”.

Todavía no ha abandonado la investigación para esclarecer lo que realmente ocurrió ese 31 de diciembre de 1936, cuando una supuesta hemorragia bulbar acabó con su vida. “No sabemos qué es lo que deparará, por ejemplo, el análisis forense de los restos de Unamuno, si se lleva a cabo, que espero que sí”. Mientras tanto, la literatura opera como espacio para la imaginación documentada: “En todo caso, para eso está la literatura, precisamente la ficción, ¿no? Para esos casos en los que no se puede llegar a todo o hasta el final. La literatura tiene la ventaja de poder alcanzarlo a través de la invención, aunque procure siempre que sea lo más documentada posible".

Retrato del escritor y catedrático
Retrato del escritor y catedrático Miguel de Unamuno. (EFE)

“Un héroe antiheroico”

A medio camino entre la fidelidad histórica y la imaginación también se encuentra el Unamuno escrito por Jambrina, quien señala que aquellos que leyeron El primer caso de Unamuno se encontrarán con alguien que, en buena medida, “ha cambiado por las circunstancias”. El intelectual había vivido para entonces varios “puntos de inflexión” que cambiaron su forma de ser y de mirar a su alrededor. Uno de esos momentos decisivos fue su destierro a Fuerteventura en 1924, si bien la novela se sitúa mucho después, cuando Unamuno se encuentra con el inicio de la guerra y la ocupación de Salamanca por las tropas sublevadas.

Ahora bien, Unamuno sigue siendo, en lo esencial, él mismo. “Es una persona muy comprometida, muy valiente, un héroe antiheroico, como me gusta definirlo”, lo describe Jambrina. El novelista ha vuelto a profundizar, además, en esa capa cotidiana y más intimista del intelectual, alejada de la sobria solemnidad de sus obras. “Quería mostrarlo en su faceta diaria, en cómo pudo pasar esos últimos meses: la angustia, el miedo que evidentemente tuvo, aunque no fuera por él, sino por su familia”.

La preocupación de Unamuno por los suyos es central en el relato: “Estaba muy preocupado por lo que iba a ser de su familia, de sus hijos. Y hay todavía varios que dependían de él y vivían con él en ese momento, y un nieto”. En este tipo de cuestiones reside el verdadero Unamuno, a quien Jambrina define como una persona “demasiado humana”: “Alguien que vivía las cosas con mucha intensidad por esa conciencia que tenía y por las preocupaciones existenciales que lo obsesionaban, capaz de empatizar con mucha gente, de preocuparse y de comprometerse con diferentes causas”.

Novelas de Luis García Jambrina
Novelas de Luis García Jambrina en la saga detectivesca de Miguel de Unamuno. (Montaje de Infobae España)

“Unamuno se escandalizaría con nuestro mundo”

Queda la duda de qué habría ocurrido en España de haber sobrevivido Unamuno, e incluso cómo encajaría hoy en nuestra sociedad. “Lo tendría complicado”, piensa Jambrina, “estamos en los tiempos de la posverdad, una época en la que preferimos cerrar los ojos, ilusionarnos, creer en mentiras que nos cuentan o tener una ideología que nos dé certidumbres a la hora de ver el mundo de una determinada manera”. Unamuno se situaba en el extremo contrario: era alguien que lo cuestionaba absolutamente todo al mismo tiempo que era capaz de convivir con esa incertidumbre.

“La verdad era un tema que le preocupaba mucho. Él quería la verdad por encima de todo, aunque esta nos ocasionara problemas”, resalta el novelista. Por eso, opina que Unamuno se sentiría “muy escandalizado” por algunas cuestiones actuales, al mismo tiempo que muchos “tratarían de cancelarlo continuamente”. Por suerte, en las novelas es ese mismo indomable carácter el que lo convierte en un gran detective, algo que no se le escapa a su autor. “Se dedicaba a buscar la verdad de manera incansable y con todo tipo de instrumentos, pero no es el típico investigador holmesiano, porque para él también era muy importante el conocimiento del ser humano y le daba mucha importancia a las emociones”.

¿Cuánto conocen los españoles a Antonio Machado? (Infobae)

Una visión completa, compleja... y onírica

Junto a él, un gran elenco de personajes históricos y ficticios colman la historia e incluso la protagonizan en un momento dado, como ocurre con Teresa. “Procuro cuidarlos y mimarlos a todos, aunque aparezcan solo un poquito”, comenta el escritor, quien señala que todo este abanico de personalidades matiza a su vez al propio Unamuno. “Cómo lo veían los falangistas, los republicanos, los militares”, enumera. “Creo que eso nos va dando una imagen más completa y más compleja de Unamuno, sin que nos dé la impresión de que Unamuno lo ocupa todo”.

La relación entre autor y protagonista es tal que, como ocurría en las nivolas del intelectual, estos han llegado incluso a encontrarse. “He soñado que hablaba con él... Se ve que me preocupaba un poco”, ríe Jambrina. Esa cercanía es la que permea toda la trama de ese último caso de Unamuno, pero también una señal de que, ante la obsesión, hay que marcar ciertas distancias en un futuro. “Por eso me gusta ir alternando estas novelas con otro tipo de novelas, porque si no, puede ser perjudicial andar metido en este mundo tanto tiempo”.

Temas Relacionados

Miguel De UnamunoLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Oxford Circus’, el premiado poemario de Gerardo Rodríguez sobre las identidades ‘queer’: “La poesía es mucho más que hablar de amor o de las hojas que caen”

A través de la ruptura y reinvención del lenguaje y el rescate de genealogías invisibilizadas, el escritor plantea una fiesta para todos aquellos “desplazados” por la sociedad y las narrativas hegemónicas

‘Oxford Circus’, el premiado poemario

Jaume Claret Muxart, 27 años y director novel nominado al Goya: “El público se educa. Si solo complacemos al espectador, acabaremos volviéndonos tontos”

‘Infobae’ entrevista al cineasta catalán, que debutó hace unos meses con ‘Extraño río’, una ficción sobre el despertar sexual de un adolescente en las orillas del Danubio. Este 28 de febrero la cinta opta a dos estautillas

Jaume Claret Muxart, 27 años

Javier Rey estrena la comedia ‘El fantasma de mi mujer’: “Si te comportas como un descerebrado, la vida te acaba pasando factura”

El intérprete aborda el género cómico en esta película dirigida por María Ripoll, repleta de equívocos, en la que comparte protagonismo con Loreto Mauleón y María Hervás

Javier Rey estrena la comedia

Anxos Fazáns, la directora que habla de las conexiones entre distintas generaciones a ritmo de música gallega: “Hacen falta más historias sobre la clase trabajadora”

La joven cineasta, después de adaptar la novela de Manuel Jabois ‘A estación violenta’, compone un pequeño y brillante drama sobre la identidad, las crisis que nos atraviesan y las segundas oportunidades

Anxos Fazáns, la directora que

Kleber Mendonça Filho, director de ‘El agente secreto’: “Hablar de la dictadura brasileña de los 70 me servía para conectar con las ideas de extrema derecha actuales”

Entrevistamos al director, que estrena una de las grandes películas de la temporada de premios, un thriller político protagonizado por Wagner Moura

Kleber Mendonça Filho, director de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Prosfygika, una enorme comunidad okupa

Prosfygika, una enorme comunidad okupa autogestionada desde hace casi dos décadas en Atenas, se enfrenta al desalojo: 400 personas pueden quedarse sin hogar

Pedro Sánchez busca convertir Castilla y León, donde el PSOE no gobierna desde 1987, en el trampolín para dar la batalla final en las generales

Dos hermanos piden 540.000 euros para intentar recuperar como hospedería el castillo del siglo XV que su padre utilizó para rituales de una secta nazi

Sánchez aterriza en CyL para frenar la sangría electoral: “En 2022 fue la zona cero de los gobiernos PP-Vox, hagamos que sea el punto y final”

La Guardia Civil detiene a cuatro líderes de Anonymous en España por varios ciberataques contra organismos públicos tras la DANA de Valencia

ECONOMÍA

Pep Martorell, experto en IA:

Pep Martorell, experto en IA: “Todas las tecnologías de la historia, cuando se han implementado, han destruido puestos de trabajo”

Los amantes del ladrillo vuelven a las oficinas: se convierten en imán del capital inmobiliario al subir un 38% la inversión en ellas

Un trabajador se sale de la carretera con la furgoneta de la empresa y da positivo por alcohol, pero gana el juicio tras su despido: debe ser recontratado o recibir 11.000 euros

El tribunal rechaza la petición de un padre de Valencia para extinguir la pensión de alimentos a su hija mayor y rebajar la del hijo menor

La UE exige “claridad total” a EEUU tras la sentencia que tumba los aranceles de Trump: “La prioridad es preservar un entorno comercial transatlántico estable”

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones