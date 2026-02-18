Residente debutará como director de cine con ‘Porto Rico’, una película con Bad Bunny, Javier Bardem y Viggo Mortensen

Residente dirigirá una película con Bad Bunny y Javier Bardem

El cantante y compositor René Pérez Joglar, conocido como Residente, asumirá por primera vez la dirección de un largometraje con Porto Rico, una superproducción que explora los orígenes históricos de la isla caribeña. El filme reúne a un elenco internacional encabezado por Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny), junto a figuras como Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem.

René Pérez Joglar da el salto a la dirección cinematográfica con un proyecto largamente acariciado. Porto Rico surge de una colaboración en el guion con Alexander Dinelaris, ganador del Premio Oscar por Birdman. El resultado es un western caribeño de gran escala, inspirado en hechos reales y con una narrativa que alterna lo histórico y lo lírico para contar la verdadera historia de Puerto Rico. El propio Pérez Joglar, ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy, además de actor en cintas como In the Summers, describe la película como una reafirmación de la identidad puertorriqueña: “He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”.

La película marca el primer papel protagónico en cine para Bad Bunny, reconocido mundialmente por su carrera musical y apariciones previas en producciones como Bullet Train o Bala perdida. Comparte pantalla con Viggo Mortensen (Green Book), Edward Norton (“American History X”) y Javier Bardem (No es país para viejos), ampliando el alcance internacional del proyecto. El reparto principal está representado por agencias como UTA Independent Film Group, que gestiona las ventas internacionales, y cuenta con managers y firmas legales de amplia experiencia en la industria audiovisual global.

El filme cuenta con el respaldo de Live Nation Studios, división de la multinacional del entretenimiento en vivo, y se produce bajo el sello de 1868 Studios, compañía fundada por Pérez Joglar a través de una alianza con Sony Music Latin-Iberia y Sony Music Vision. El equipo de producción incluye a Erick Douât para 1868 Studios, Edward Norton y Bill Migliore para Class 5 Films, y Michael Bederman. Uno de los elementos más destacados es la incorporación de Alejandro G. Iñárritu como productor ejecutivo, junto a socios como Scott Budnick (1Community), la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano, Mike y Sukey Novogratz, y Noah Assad. Esta red de apoyo garantiza recursos y experiencia tanto en la producción como en la distribución internacional.

Será el primer papel protagonista de Bad Bunny tras aparecer en películas como 'Bullet Train' (Sony Pictures)

Un western sobre los orígenes de Puerto Rico

“Porto Rico” se plantea como una obra de gran ambición, combinando la épica de los westerns clásicos con una mirada visceral y contemporánea sobre los orígenes de Puerto Rico. El guion, firmado por Pérez Joglar y Dinelaris, busca trascender los relatos oficiales y abordar las controversias históricas que han marcado la identidad del país. Edward Norton, productor y actor, comparó el filme con obras como “El Padrino” y “Pandillas de Nueva York”, aludiendo a su potencial para impactar tanto por el drama como por la revisión crítica de la historia estadounidense y caribeña. Según Norton, la colaboración entre Residente y Bad Bunny supondrá “una llama encontrando el cartucho de dinamita que la estaba esperando”.

La película se inscribe en la estrategia de 1868 Studios de impulsar historias latinas para audiencias globales, reforzando la misión de elevar la herencia y la identidad cultural desde una mirada auténtica y audaz. La colaboración con plataformas como la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano subraya el compromiso con la equidad cultural y la promoción de narrativas transformadoras. Con Porto Rico, Residente y su equipo apuestan por una producción premium que combina talento internacional, respaldo institucional y una historia con potencial para redefinir la imagen de Puerto Rico en el cine mundial.