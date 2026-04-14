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En qué comunidades puedes deducirte los gastos del psicólogo en la declaración de la Renta 2026

Aunque la salud mental se ha normalizado y crece el uso de la terapia psicológica en España, su tratamiento fiscal sigue siendo limitado y desigual entre comunidades autónomas en la Renta

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Llega abril y con él la obligación de presentar la Declaración de la Renta. Te explicamos las fechas importantes, cómo puedes presentarla (por internet, teléfono o presencialmente) y los límites de ingresos que te obligan a declarar.

La creciente concienciación social sobre la salud mental y la reducción del estigma han hecho que cada vez más personas recurran a la ayuda profesional: actualmente, alrededor de una de cada cuatro personas en España ha acudido al psicólogo en algún momento de su vida, una cifra muy superior a la de hace apenas una década.

En este contexto, los gastos asociados a la atención psicológica han dejado de ser algo puntual para convertirse en un componente habitual del presupuesto de muchos hogares. Por ello, en plena campaña de la Renta, cobra especial relevancia el debate sobre su posible consideración como gasto deducible por Hacienda. A medida que la terapia se normaliza y se integra en la vida cotidiana, la Agencia Tributaria comienza a enfrentarse al reto de adaptarse a esta nueva realidad social.

Sin embargo, todavía solo tres comunidades autónomas españolas permiten deducir gastos de psicólogo en la declaración. La regla general en el resto de España es la ausencia total de deducción, ya que no existe una deducción estatal que contemple este tipo de gastos.

Requisitos y deducciones por comunidades

En la Comunidad Valenciana, existe una deducción del 30% sobre los gastos relacionados con salud mental, con un tope de 150 euros por contribuyente. Para acceder, la suma de la base liquidable general y del ahorro no debe superar los 32.000 euros en tributación individual ni los 48.000 en conjunta. Además, si los ingresos están por debajo de los 29.000 euros (individual) o de los 45.000 (conjunta), se puede aplicar el límite íntegro; si no, se reduce proporcionalmente. Para acceder a este beneficio fiscal, es necesario aportar una factura pagada por banco, transferencia, cheque o ingreso y un informe médico que justifique el tratamiento. Además, el psicólogo debe estar inscrito en el registro oficial sanitario.

Una mujer en la consulta de un psicólogo. (Freepik)
Una mujer en la consulta de un psicólogo. (Freepik)

En Cantabria, en cambio, no hay una categoría específica para salud mental, pero sí una deducción del 10% por gastos en servicios sanitarios, incluyendo psicólogos sanitarios reconocidos. En este caso, el límite anual es de 500 euros en tributación individual y 700 en conjunta, con un incremento de 100 euros adicionales si se acredita una discapacidad igual o superior al 65%. En comparación con la Comunidad Valenciana, el umbral de renta es más bajo: la base liquidable minorada en el mínimo personal y familiar debe ser inferior a 22.946 euros en individual o 31.485 en conjunta. Como último requisito, solo se aceptan pagos realizados por vías bancarias, nunca en efectivo.

En Canarias, la deducción es del 12% de los gastos en servicios sanitarios (psicólogos incluidos si tienen condición de sanitario), con un máximo de 500 euros en tributación individual y 700 en conjunta, siempre que las bases imponibles no superen los 45.500 euros en individual o 60.500 en conjunta. Si se superan estas cifras, el límite baja a 150 euros por contribuyente. Es obligatorio declarar el NIF del profesional y el importe anual de los servicios en la declaración.

Ventajas adicionales para autónomos

En el resto de comunidades, sin embargo, no existe ninguna deducción para particulares por acudir al psicólogo. Como excepción, los autónomos pueden deducir la prima del seguro médico privado, hasta 500 euros por persona asegurada o 1.500 euros si hay discapacidad, pero no el pago directo de terapias.

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