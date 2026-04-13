En qué comunidades puedes deducirte los gastos en gafas en la declaración de la Renta 2026

Imagen de archivo de unas gafas y lentes de contacto (Europa Press)

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 ya está aquí. Desde el 8 de abril y hasta el 30 de junio, los contribuyentes podrán rendir cuentas con Hacienda. Y, para muchos, el acceso a deducciones fiscales por la compra de gafas graduadas o lentillas es una importante opción.

En España, cerca de 30 millones de personas necesitan gafas o lentillas, pero solo quienes residen en la Comunidad Valenciana, Canarias o Murcia disponen de la posibilidad de reducir la carga económica que supone cuidar la salud visual. Eso sí, siempre que cumplan ciertos requisitos establecidos por cada administración autonómica.

Deducción en la Comunidad Valenciana: condiciones y requisitos

Quienes residen en la Comunidad Valenciana pueden deducir hasta el 30% del gasto en gafas graduadas, lentillas y productos de limpieza específicos para estos artículos. El beneficio fiscal no incluye el importe de las monturas, solo el de los cristales graduados.

El importe máximo deducible es de 100 euros por declaración anual. Además, la deducción está disponible para gastos propios, y también para los realizados en beneficio del cónyuge o familiares que generen derecho al mínimo familiar en el impuesto.

Sin embargo, no todos pueden acceder a esta deducción, ya que existen condiciones que deben cumplirse: la suma de la base liquidable general y del ahorro no puede superar los 32.000 euros en declaraciones individuales o 48.000 euros en declaraciones conjuntas. Los pagos deben realizarse siempre por medios electrónicos o bancarios, nunca en metálico, y debe conservarse una factura emitida por la óptica. También se exige contar con un informe de un profesional sanitario que justifique la necesidad y la graduación del producto óptico.

Llega abril y con él la obligación de presentar la Declaración de la Renta. Te explicamos las fechas importantes, cómo puedes presentarla (por internet, teléfono o presencialmente) y los límites de ingresos que te obligan a declarar.

Canarias: deducción dentro de los gastos por enfermedad

En Canarias, la normativa autonómica contempla una deducción del 12% en gastos destinados a aparatos y complementos para suplir deficiencias físicas. Tanto las gafas graduadas como las lentillas están incluidas en este concepto, y la deducción puede aplicarse también al gasto en monturas.

El límite máximo de deducción asciende a 500 euros por contribuyente en declaraciones individuales y a 700 euros en conjuntas. Cuando el contribuyente es mayor de 65 años o tiene una discapacidad reconocida igual o superior al 65%, el límite individual aumenta en 100 euros.

Además, la deducción canaria exige que la suma de la base imponible general y del ahorro no supere los 45.500 euros en declaraciones individuales ni los 60.500 euros en conjuntas. Si estos umbrales se exceden, el límite deducible se reduce a 150 euros por persona. Y, como en la Comunidad Valenciana, es imprescindible presentar factura y el pago debe realizarse mediante tarjeta, transferencia o métodos equivalentes.

Deducción en Murcia: solo para menores de 12 años

En la Región de Murcia, la deducción autonómica se dirige exclusivamente a gastos de gafas graduadas y lentillas adquiridas para menores de 12 años. El porcentaje de deducción es también del 30%, con un tope anual de 100 euros.

A diferencia de las otras comunidades, los adultos en Murcia no pueden beneficiarse de esta deducción para sus propias gafas, pero sí para las de sus hijos pequeños. Esta particularidad limita el alcance de la medida, aunque supone un alivio para muchas familias con niños en edad escolar.