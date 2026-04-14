Así será el ‘Chorus’, el dron con el que Renault entrará en la industria de defensa a petición del gobierno de Macron

Logo de Renault (Saboor/File Photo)

Renault ha dado un paso inédito con su incorporación al sector de defensa francés, en respuesta a una solicitud directa del gobierno de Emmanuel Macron. El fabricante automovilístico participa en el desarrollo del ‘Chorus’, un nuevo dron de largo alcance, en colaboración con Turgis & Gaillard y bajo la coordinación de la Dirección General de Armamento (DGA).

El proyecto surgió en el momento en el que el Ministerio de Defensa buscó aprovechar la capacidad y experiencia de una multinacional en el sector de la industria armamentística. El ‘Chorus’ se perfila como un sistema remoto con una carga útil de 500 kilogramos y un alcance de 3.000 kilómetros. Su desarrollo busca dotar a Francia de una capacidad similar a la del misil ucraniano Flamingo, pero adaptado a los requisitos específicos del país, de su ejército y del continente.

Patrick Pailloux, director general de la DGA, confirmó a finales de febrero ante el Senado que el plan seguía avanzando. El programa alimenta el esfuerzo francés por responder al rearmamento de los países europeos y al aumento de los presupuestos comunitarios destinados a defensa. En 2024, el 60% de las exportaciones militares francesas estarán dirigidas a socios europeos, lo que refuerza la apuesta por la integración industrial en el continente.

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Un dron para una defensa europea autónoma

Pailloux apuntó la necesidad de negociar precios más competitivos y ajustar la producción a las necesidades reales de las fuerzas armadas. “Primero debemos negociar mejores precios, ya que objetivamente estamos pagando demasiado por ciertos artículos”, defenfió en el Senado. El desarrollo del ‘Chorus’ refleja este enfoque.

El misil Flamingo ucraniano sirvió de referencia para el proyecto, pero el modelo francés apuesta por la adaptabilidad y el control de costes. “Nuestro objetivo es desarrollar el equivalente del misil ucraniano Flamingo, con una carga útil de 500 kilogramos y un alcance de 3.000 kilómetros, volando a 400 kilómetros por hora, por un precio unitario significativo de 100.000 euros”, detalló Pailloux.

Aunque se fabricarán pocas unidades, Renault estará preparada para producir en cantidad si la situación lo requiere. “No vamos a adquirir grandes cantidades de este equipo, que pronto quedará obsoleto. Sin embargo, este trabajo garantiza que Renault podrá producirlo en cantidad cuando llegue el momento”, explicó.

El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

Áreas clave para la nueva política de defensa

La incorporación de Renault y otros actores civiles a la industria militar forma parte de una estrategia de la Dirección General de Armamento (DGA) orientada a acelerar la producción de equipos y fortalecer la relación con las fuerzas armadas. “La prioridad principal es la conexión con las fuerzas armadas. Para toda la producción de ciclo corto, quiero trabajar de manera diferente”, sostuvo Patrick Pailloux.

La nueva política prevé centros de referencia que identificarán requisitos, desarrollarán prototipos y negociarán contratos localmente, con equipos conjuntos del Estado Mayor y la DGA. El plan también busca imponer niveles técnicos propios, sobre todo en inteligencia artificial y gestión de datos. “Debemos hacer valer nuestras decisiones, nuestros estándares, nuestras interfaces y nuestra propiedad de los datos”, señaló Pailloux.