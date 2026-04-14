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Miguel Adrover, el diseñador que desafió a Zara y a Rosalía: el documental que nos acerca a la figura más ‘punk’ de la moda española

Se estrena esta magnífica película que nos acerca a esta figura indómita que alcanzó la fama dentro de la industria del diseño de lujo y desapareció como un acto de resistencia

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El diseñador Miguel Adrover rechaza vestir a Rosalía “El silencio es complicidad”

El diseñador español Miguel Adrover podría haber sido el director creativo de firmas de lujo como Balenciaga, McQueen o Dior, pero sus aspiraciones no se alienaban con el carácter conformista del mundo de la moda, era iconoclasta incluso dentro de los postureos ‘undreground’ de los años noventa donde se forjó.

Fue un diseñador atípico, autodidacta, nació en las Islas Baleares y a los once años dejó la escuela para trabajar en la granja familiar recolectando almendras. Las personas que le rodeaban se convirtieron en su imaginario creativo, algo que conectó con el espíritu punk de sus viajes a Londres durante su adolescencia.

Trabajó de limpiacristales y ‘fregasuelos’ en Nueva York y poco tiempo después se convirtió en una de las figuras más disruptivas de la moda internacional.

El documental que nos acerca a su figura

Ahora, el documental The Designer is Dead, dirigido por Gonzalo Hergueta y recién estrenado en salas, recupera para el gran público la figura de Miguel Adrover, ese gran enigma de la moda de nuestro tiempo que apareció como un fulgor y desapareció casi como un designio de los nuevos tiempos que estaban por venir, los de la mercadotécnica y la moda como consumo de ‘fast food’.

Miguel Adrover en 'The Designer Is Dead', de Gonzalo Hergueta
Miguel Adrover en 'The Designer Is Dead', de Gonzalo Hergueta

La película, producida por Little Spain (relacionada con C. Tangana) y reconocida con varios premios (como el entregado en el Atlàntida Mallorca Film Fest y el Moritz Feed Doc), reconstruye el ascenso, el declive, así como la transformación personal del diseñador, y articula su relato mediante materiales de archivo inéditos y testimonios directos.

Miguel Adrover estaba en la cima del éxito, pero presentó una colección tan solo dos días antes de los atentados del 11 de septiembre. Y, desde ese momento, todo cambió, tanto la presión social como empresarial. Desde entonces, el diseñador reside en una cueva excavada bajo su casa familiar en Mallorca, donde trabaja aislado, usando la vestimenta como vía artística y expresión identitaria, siempre al margen de exigencias comerciales.

Imagen de juventud de Miguel Adrover
Imagen de juventud de Miguel Adrover

En ese sentido, resulta fascinante, a la vez que un tanto inquietante, introducirse en el agujero de gusano de Adrover. En él hay maniquíes con las que se relaciona desde hace años, espacios donde genera sus ‘performances’, casi un museo donde el gótico y el punk se dan la mano.

Sin embargo, detrás de toda esa parafernalia, resulta revelador cómo el diseñador plasma en imágenes conceptos a través de su cuenta de Instagram, donde se puede acceder a sus composiciones, siempre con una carga simbólica y, muchas veces, adelantada a su tiempo, como buen visionario que es.

A malas con Zara y Rosalía

El documental coincidió con la aparición pública de un correo de Adrover, donde rechazaba diseñar un traje para Rosalía por su postura sobre el conflicto de Gaza, lo que generó un mayor interés sobre su figura, así como su postura crítica hacia Zara, tras la “colaboración entre John Galliano e Inditex”. Este último episodio incluyó señalamientos directos a la compañía presidida por Marta Ortega por “financiar campañas políticas en Israel”.

Miguel Adrover, muy tranquilo con su nueva vida en Mallorca, donde nació
Miguel Adrover, muy tranquilo con su nueva vida en Mallorca, donde nació

La esencia de Miguel Adrover sigue esa línea: “Un día me siento muy macho, muy cowboy; otro día soy una puta; otro, una señora; otro, una moderna. La gente se esconde detrás de la ropa. A mí la ropa me transforma”. Bien podría ser una letra de Rosalía.

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