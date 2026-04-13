Crimen y Justicia

Macabro hallazgo en Entre Ríos: descubrieron el cuerpo de un hombre dentro de la pared de una obra en construcción

El cadáver de un trabajador, identificado como albañil de nacionalidad paraguaya, fue encontrado cubierto con cal dentro de un edificio de Colón luego de que empleados notaran manchas de sangre y alertaran a la Policía

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La pared recién levantada en el hueco de una escalera ocultaba el cadáver de un trabajador desaparecido hace quince días (Foto: El Entre Ríos)
La pared recién levantada en el hueco de una escalera ocultaba el cadáver de un trabajador desaparecido hace quince días (Foto: El Entre Ríos)

El hallazgo de un cuerpo oculto dentro de una pared en una obra en construcción sorprendió a la ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos, durante la jornada del domingo.

Todo comenzó cuando empleados de la obra, ubicada en la intersección de Costanera Quirós y calle Moreno, detectaron manchas de sangre en uno de los sectores. Esta situación llevó al aviso inmediato a la Policía, que se presentó en el lugar y detectó una pared levantada recientemente en el hueco de una escalera.

La inspección derivó en la orden de demoler esa estructura, según informó el medio regional El Esquiu. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron un cadáver cubierto con cal, una técnica criminal utilizada para acelerar la descomposición y evitar que los olores delataran la presencia de restos humanos.

El operativo de extracción del cuerpo requirió la intervención de personal de Criminalística y Bomberos Voluntarios, debido al avanzado estado de putrefacción y a la complejidad del lugar donde el cuerpo fue confinado.

La víctima fue identificada como un albañil de nacionalidad paraguaya. Según las investigaciones, el hombre trabajaba en la misma obra y su desaparición databa de aproximadamente 15 días, aunque no existía denuncia formal para saber de s La causa quedó bajo la órbita de los fiscales Noela Batto y Alejandro Perroud, quienes caratularon el hecho como homicidio calificado.

Los primeros indicios recolectados en la escena orientaron la investigación hacia un sospechoso oriundo de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia en la morgue judicial para determinar la mecánica exacta de la muerte y consolidar la imputación contra los responsables del hecho, según consignó El Esquiu. El Ministerio Público Fiscal analiza distintas líneas para esclarecer lo ocurrido y sigue pistas que podrían conducir a un sospechoso, tal como mencionó El Liberal.

Encontraron el cuerpo de una adolescente con discapacidad

La localidad de Federación, en la provincia de Entre Ríos, se encuentra conmocionada tras conocerse el caso de Luana Cabral, una adolescente de 15 años con parálisis cerebral fue hallada sin vida en su vivienda. Tras el descubrimiento del cuerpo, los padres fueron detenidos bajo sospecha de abandono de persona seguido de muerte y ha generado un profundo debate sobre la protección de menores en situación de vulnerabilidad.

Vivienda del barrio San Carlos donde fue hallada la adolescente sin vida (Fuente: Uno Entre Ríos)
Vivienda del barrio San Carlos donde fue hallada la adolescente sin vida (Fuente: Uno Entre Ríos)

El informe preliminar del médico forense de la ciudad de Concordia indicó que la adolescente habría estado muerta al menos un mes antes del hallazgo, según datos aportados por la fiscal Josefina Penón al medioLa última Campana. Debido al estado del cuerpo, la funcionaria dispuso el traslado de los restos a Oro Verde para llevar a cabo estudios más exhaustivos que permitan determinar la causa exacta de la muerte. El hallazgo se produjo el miércoles 1 de abril en una vivienda del barrio San Carlos, donde agentes de la Jefatura Departamental Federación constataron el fallecimiento.

Inicialmente, los peritos estimaron que el cuerpo llevaba entre 48 y 72 horas sin vida, pero la investigación judicial, encabezada por la fiscal Penón, avanzó con la detención de los padres de la víctima, identificados como R. C. (42 años) y N. M. (40 años). La noticia provocó una fuerte conmoción en la comunidad de Federación y a nivel provincial, motivando reclamos de vecinos y organizaciones sociales para que el Estado refuerce el control y monitoreo en familias en riesgo, en particular aquellas donde habitan personas con discapacidad. El caso volvió a evidenciar las dificultades que enfrentan las autoridades para identificar situaciones de desamparo en sectores vulnerables.

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