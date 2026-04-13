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Tiago Bebe, de ser comparado con Cristiano e ídolo en Vallecas a no tener la convocatoria asegurada para ir al primer Mundial de la historia de Cabo Verde

A sus 35 años, el futbolista caboverdiano es una incógnita en la convocatoria final de su selección para la Copa del Mundo

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Foto de Tiago Bebé en el Rayo Vallecano. (EFE/ Paco Paredes)
Foto de Tiago Bebé en el Rayo Vallecano. (EFE/ Paco Paredes)

El 13 de octubre del año 2025, Cabo Verde consiguió una hazaña histórica: clasificarse a su primer Mundial. Después de vencer a Suazilandia por tres goles, el combinado africano selló un logro sin precedentes que desató la euforia entre jugadores y aficionados.

La convocatoria que llevará el seleccionador Pedro Leitão Brito, conocido como Bubista, es todavía una incógnita. Esto se debe a que en un torneo corto, como la Copa del Mundo, no solo se tiene en cuenta la calidad, ya que la experiencia y el liderazgo son valores muy preciados.

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En este contexto, aparece un futbolista muy familiar para el espectador español: Tiago Bebé. A sus 35 años, no se descarta aún su convocatoria. Esto se debe a varios factores, siendo uno de los más importantes su recorrido en el fútbol internacional.

La curiosa trayectoria de Bebé y su comparación con Ronaldo

La carrera de Tiago Bebé ha estado marcada por episodios poco convencionales que lo convierten en uno de los perfiles más singulares del fútbol reciente. Su salto a la élite se produjo en 2010, cuando el Manchester United, dirigido entonces por Alex Ferguson, apostó por su fichaje de forma casi inesperada. La operación rondó los nueve millones de euros, una cifra elevada para un jugador prácticamente desconocido en ese momento.

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Su llegada al conjunto inglés generó una gran expectación, hasta el punto de que algunos sectores llegaron a compararlo con Cristiano Ronaldo por su perfil físico y su capacidad en el uno contra uno. Sin embargo, su etapa en el club no terminó de consolidarse, lo que dio paso a varias cesiones en equipos como el Besiktas o el Benfica, donde fue acumulando experiencia y minutos.

Con el paso de los años, Bebé fue construyendo una carrera sólida en distintas ligas, hasta encontrar su lugar en el Rayo Vallecano. En el conjunto madrileño se convirtió en una figura muy querida por la afición, no solo por su rendimiento en momentos clave, sino también por su entrega y personalidad dentro del campo.

Histórica clasificación de Cabo Verde al Mundial del 2026

Esto, junto a varios goles increíbles que anotó, lo convirtieron en un jugador de highlights. De hecho, es uno de esos futbolistas que si solo ves sus mejores jugadas puedes convencer a cualquier persona de que era un jugador de nivel mundial. Aunque su carrera no acabó en lo que se esperaba, consiguió ser alguien recordado por los aficionados de la franja.

Puntos a favor y en contra de su convocatoria

Aunque actualmente milita en el UD Ibiza, que compite en Primera Federación, y no atraviesa el mejor momento de su carrera, su posible presencia en la lista final no está completamente descartada.

A su favor juega su bagaje internacional, pero sobre todo un perfil diferente al de otros jugadores de la plantilla. Bebé aporta potencia, un golpeo de balón muy característico y la capacidad de generar peligro en acciones puntuales, especialmente a balón parado o desde media distancia. Este tipo de recursos puede resultar útil en partidos cerrados, habituales en torneos cortos.

En el lado contrario, su situación actual genera dudas. La falta de protagonismo reciente con el combinado nacional y el hecho de competir en una categoría inferior pueden restarle opciones frente a jugadores con mayor continuidad.

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