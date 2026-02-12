España Cultura

La olvidada película de James Van Der Beek junto a Antonio Banderas que se puede ver en Amazon Prime

El recientemente fallecido actor coincidió con el malagueño en el rodaje de este thriller en el que interpretaba a una estrella del cine para adultos

Antonio Banderas en 'La partícula
Antonio Banderas en 'La partícula de Dios'

El mundo del entretenimiento está de luto tras el fallecimiento del actor James Van Der Beek, a los 48 años, tras una valiente batalla contra el cáncer de colon. Su carrera, marcada por papeles que definieron generaciones, ahora está siendo reinterpretada a la luz de su muerte, y una de sus películas menos recordadas ha vuelto al centro de atención: The Big Bang, estrenada en España como La paartícula de Dios y actualmente disponible en Amazon Prime.

Van Der Beek, conocido por su papel protagonista en la serie Dawson’s crece, donde encarnó al sensible Dawson Leery, se aventuró en diversos proyectos cinematográficos y televisivos tras alcanzar la fama adolescente. Si bien fue Varsity Blues y su icónico papel televisivo lo que le aseguró un lugar en la cultura popular, La partícula de Dios, un thriller de misterio junto al actor español Antonio Banderas, es un título que con el paso de los años ha sido injustamente relegado a un papel menor dentro de su filmografía.

Estrenada en 2010, La partícula de Dios se aleja de los roles que consolidaron a Van Der Beek como ídolo juvenil y le presenta en un papel más adulto y oscuro: el de Adam Nova, una estrella del cine para adultos cuya implicación en un caso criminal se convierte en pieza clave de una trama policial llena de giros y sospechas. En la película, un detective interpretado por Banderas investiga una serie de asesinatos y se topa con el mundo de Nova, un personaje carismático y enigmático que muestra otra faceta del actor estadounidense. El contraste entre Banderas y Van Der Beek no solo aporta tensión a la historia, sino que también exhibe la versatilidad de este último, lejos de la imagen que el público guardaba de él de sus primeros trabajos.

Imagen de 'La partícula de
Imagen de 'La partícula de Dios'

Una película a recordar

Con el paso del tiempo, La partícula de Dios no logró captar la misma atención que otros thrillers de su época. Fue recibida con críticas mixtas y tuvo una distribución modesta, quedando en el olvido para muchos espectadores que recordaban a Van Der Beek principalmente por sus roles más conocidos. Sin embargo, su presencia en plataformas de streaming como Amazon Prime ha permitido que nuevas generaciones (y los fanáticos de siempre) redescubran la película en un contexto muy distinto: el de la despedida a un actor querido y multifacético.

El reciente fallecimiento de Van Der Beek ha generado una ola de homenajes y reflexiones sobre su carrera. Su familia anunció su muerte en redes sociales, describiendo cómo afrontó sus últimos días “con valentía, fe y dignidad”, y resaltando el impacto que tuvo en quienes le rodeaban. Van Der Beek compartía su vida con su esposa y seis hijos, y durante su lucha contra la enfermedad habló abiertamente sobre su experiencia, convirtiéndose en una voz que intentaba desestigmatizar las conversaciones en torno al cáncer.

Además de su papel en Dawson’s crece, Van Der Beek participó en numerosas películas y series a lo largo de los años, incluyendo Varsity Blues, Cómo conocí a vuestra madre y producciones más recientes como Overcompensating. Incluso mientras su salud declinaba, sus proyectos estaban en marcha, entre ellos una aparición esperada en la serie precuela de Legally Blonde, Elle. Es en este contexto donde La partícula de Dios ha cobrado una nueva vida. Para muchos, ver ahora a Van Der Beek en un papel tan distinto al que inicialmente lo lanzó al estrellato es una experiencia agridulce: un recordatorio de la amplitud de su talento y, al mismo tiempo, de la brevedad de una vida que, según muchos fanáticos y colegas, todavía tenía mucho por ofrecer.

