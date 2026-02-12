España Cultura

El guiño de Rosalía en ‘Sauvignon Blanc’ a uno de los símbolos más famosos de la música clásica: “Reconozco una referencia cuando la veo”

La cantante lanzó este miércoles la tercera pieza audiovisual de ‘Lux’, tras los éxitos de ‘Berghain’ y ‘La Perla’

Guardar
Rosalía en el videoclip de
Rosalía en el videoclip de 'Sauvignon Blanc'. (YouTube)

Parece que haya pasado mucho tiempo, pero hace menos de medio año todos alucinamos con el primer adelanto de LUX, el que iba a ser el cuarto disco de Rosalía. La cantante catalana sorprendió con una estética rompedora, a medio camino entre su propia identidad y los símbolos religiosos, para llevar hasta nuestros oídos una ráfaga de música clásica, coros y letras en varios idiomas.

La fórmula no solo convenció a sus fanáticos, sino que consagró a Rosalía como un fenómeno global, después de que algunos temas de LUX, como La Perla, Berghain o Dios Es Un Stalker se escucharan en todo el mundo. Así, desde el lanzamiento del disco, considerado por muchos críticos como uno de los mejores trabajos musicales del año, la atención sobre todo lo que ha hecho la cantante no ha dejado de crecer.

No es de extrañar, pues, que el lanzamiento del videoclip de Sauvignon Blanc se haya traducido en 700.000 visitas en sus primeras 24 horas, así como que las imágenes que en este aparecen, bajo la dirección del fotógrafo Noah Dillon, hayan sido también analizadas hasta la saciedad. A nadie se le escapa que los vídeos de Rosalía, al igual que sus letras, suelen estar llenos de referencias que ayudan a comprender mejor el significado de sus temas o la intención de la artista.

Carátula del 'single' de Rosalía
Carátula del 'single' de Rosalía de 'Sauvignon Blanc'. (Spotify)

El guiño secreto de Rosalía a la música clásica

El lanzamiento de Sauvignon Blanc ha venido acompañado del lanzamiento de dos versiones alternativas del tema en Apple Music y Spotify, una instrumental y otra a capella, es decir, solo con la voz de Rosalía. En la mayoría de casos, nadie se habría fijado en la carátula de estos singles, donde aparece un Rolls Royce en llamas y un rectángulo amarillo con el nombre de Rosalía y el título de la canción, al menos hasta que un usuario de la red social Reddit ha destapado la referencia.

Carátula de un disco del
Carátula de un disco del sello Deutsche Grammophon con música de Igor Stravinsky. (Spotify)

“Reconozco una referencia de Deutsche Grammophon cuando la veo“, ha escrito este usuario en un foro que opinaba sobre el nuevo videoclip. Junto a estas palabras, también ha incluido una carátula de este famoso sello discográfico para evidenciar cómo, en efecto, el rectángulo amarillo empleado en Sauvignon Blanc es una clara referencia al empleado en los discos de esa compañía.

Un clásico para los clásicos

Fundado en 1898, Deutsche Grammophon es un sello alemán de música clásica, considerado como el más importante de la historia. Bajo su firma, algunas de las orquestas filarmónicas más importantes del mundo han tocado a los compositores más reconocidos, y es tan reconocible su sello que, en muchas ocasiones, se ha utilizado esa misma estética como parodia u homenaje, ya que su sola presencia se identifica con el género musical. “Esto es tan cunt. La amo", opina otro usuario al respecto en el mismo hilo de Reddit.

Rosalía canta 'Berghain', con las presentaciones de Björk e Ives Tumor.

No es ninguna casualidad que Rosalía y su equipo hayan elegido este diseño para Sauvignon Blanc, un tema donde la presencia de la orquesta es evidente, si bien el tono clásico del tema es muy inferior al de otros temas como Sexo, Violencia y Llantas o Berghain, un tema que además también subraya la influencia de la cultura germana, tanto clásica como contemporánea, en el desarrollo musical y estético de LUX.

RosalíaMúsicaMúsica EspañaEspaña-Cultura

