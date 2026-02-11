Elena Rose, la compositora de Bad Bunny, Selena Gómez y Emilia que también tiene proyecto en solitario: “Todo el mundo quiere hablar español”

Lleva años escribiendo letras para artistas como Jennifer López, Shakira o Tini. Este abril presenta su álbum debut, ‘Bendito Verano’ en España

Si hay algo en lo que cree Elena Rose es en Dios. Lo menciona varias veces durante la conversación que mantiene con Infobae. La primera de ellas, durante la presentación entre periodista y entrevistada en una de las salas del exclusivo Hotel Edition en el centro de Madrid. “Es una señal. Que tú te llames Elena y puedas estar en frente de mí y yo decirte: ‘Elena, me siento demasiado bien por haber hecho un sold out’. “Dios a veces hace las cosas así, ¿sabes?”.

Rose, cuyo nombre completo es Andrea Elena Mangiamarchi (Miami, Estados Unidos, 1995), ha hecho en apenas 24 horas sold out de su primera fecha en la capital, el 7 de abril de este 2026, en la sala La Riviera. En el momento que se publica la entrevista ya hay una segunda el día anterior, el 6, mientras en Barcelona, la sala Razzmatazz la acogerá el día 8. Allí presentará su álbum debut, Bendito Verano, publicado en 2025 y considerado por la versión en español de la revista Rolling Stone uno de los mejores del año, descrito como “un manifiesto de su vulnerabilidad”.

La cantante, productora y compositora venezolana-estadounidense ha escrito algunas de las letras que has cantado mil veces: de Party, la colaboración que publicó Bad Bunny en Un Verano Sin Ti (2022) con Rauw Alejandro a Selena Gomez, Shakira, Jennifer López, Alejandro Sanz, Becky G, Emilia o Tini, entre muchos otros, y que en total le han dado 14 nominaciones a los Latin Grammy. Precisamente, días antes, Benito -el nombre real de Bad Bunny- ha ganado tres premios Grammy, entre ellos Álbum del Año. ¿La industria ha asimilado ya el español? La cantante asegura que esta “ya cambió hace años” y que llevan tiempo “sonando en todos lados”. “Todo el mundo quiere hablar español o enamorarse de una latina”, bromea.

Conciertos de Elena Rose en Madrid.

En su caso, su carrera se ha armado justo al revés de otros artistas que primero empiezan a cantar y después se atreven a narrar sus vivencias. En su caso, fue todo lo contrario. En 2020 y tras años escribiendo para otros, decidió salir del detrás de las cámaras. Pero ¿cómo se construye una carrera así? “Rodeándote de personas que sean grandes maestros, diciendo mucho que sí, pero sin perderte a ti mismo”, reconoce. “Creo que tuve la oportunidad de dejarme ir muchas veces y no lo hice. Y al mismo tiempo tuve personas alrededor que creyeron en mí cuando yo no lo hacía”.

Seis años después llega a España siendo íntima amiga de Alejandro Sanz -con él se subió al escenario para recoger el premio de Grabación del año por Palmeras en el jardín en la Academia Latina de la Grabación- y dispuesta a conquistar al público español con una gira por salas. “No siempre tengo la oportunidad de mirarme en el espejo y decir: ‘Estoy cumpliendo mi sueño. Mira cómo eso está pasando’. A veces estás como en shock y pasando de una tarea a la otra”, explica a este medio por su primer sold out".

Dios, la IA y Rosalía

Dios es transversal y, como apunta, su figura está incluso en su forma de entender el directo. “Yo me monto en esa tarima y entrego todo lo que yo tengo para dar”, explica, y asegura que antes de cada concierto necesita preparar el espacio desde un lugar espiritual. “Inclusive antes de que llegue la gente, me gusta preparar el espacio, me gusta invitar a Dios. Yo oro mucho en la tarima antes de que llegue todo el mundo. Me gusta blindar el espacio donde vamos a trabajar”.

Esto también se traslada a la forma en la que entiende su relación con el público. Llama a sus fans “guerreros de la luz”. “El guerrero de la luz es una persona que ha vivido mucho, que ha sido ser humano, que ha pasado sus batallas o que las está pasando todavía, pero que elige el amor sobre todas las cosas. Es un soldado de amor”, dice. Y añade: “Yo reconozco que quiero estar del lado del amor de Dios. A mí eso me llena y para mí su amor es incondicional y todos podemos tener un pedacito de él”, apunta.

Elena Rose en la ceremonia de Persona del año de los Latin Grammy en Las Vegas, Nevada, el 12 de noviembre de 2025. (REUTERS/Ronda Churchill)

Las menciones a la religión son tantas que es inevitable no preguntarle por Rosalía. La artista catalana publicó el pasado noviembre Lux, una obra vanguardista que giraba en torno a la espiritualidad. “Es una obra de arte. Yo respeto mucho el arte en sí, y me gusta, así como cuando voy a un museo, mirarlo, realmente tomarme mi tiempo para mirarlo y respetar lo que nació de ese artista”, explica. “Estamos en un momento de la música donde los artistas están pudiendo hacer ese tipo de cosas. Cuando yo estaba en un estudio hace siete años y mencionaba a Dios, casi que tenía que negociar para que pudiéramos decirlo”. En su caso, la espiritualidad siempre ha estado presente en su trabajo. “Si tú buscas una canción que yo he escrito, Dios siempre está, de alguna u otra manera. Me encanta ver que hoy en día sea un tema de conversación más abierto”.

A propósito de los debates de internet, también se le pregunta por la ya omnipresente inteligencia artificial. Hay quien reniega de ella, hay quien la abraza. Ella es de las segundas. “Me parece una herramienta preciosa que si la sabes usar, no te pierdes, puedes seguir creciendo y no te reemplaza”, matiza. “Creo que igual para hacerlo de una manera bien hecha tienes que tener conocimiento y tienes que tener alma. No le tengo miedo a la IA; más bien me gusta y me divierto un montón”.

Su amigo y escudero Danny Ocean

La cantante se encuentra en Madrid, no solo para hacer promoción de sus conciertos. Días antes de que tenga lugar la entrevista, Rose se subió encima del escenario del Movistar Arena como invitada de su amigo Danny Ocean, conocido por temas como Me rehúso, tocar Caracas en el 2000, uno de los temas más populares de ambos. “Fue inolvidable. Que nos reciban en un país tan especial como este es algo que para mí no tiene precio. Todo el mundo tiene puesto el ojo en Venezuela, pero España siempre ha sido un lugar que nos ha recibido con mucho cariño. No ver solamente a venezolanos gritando a todo pulmón, sino también a Madrid estando ahí para Danny, recibiéndome a mí con cariño, fue precioso”, recuerda.

Su vínculo con España va más allá de lo profesional. Admite que la capital es una ciudad a la que siempre quiere volver. “No dejo de pensar en ella cuando me voy. Eso es lo más lindo que puede tener algo… o alguien. Siempre quiero volver. La extraño”. También influye el gran número de venezolanos que habitan la región. “Siento que la gente también me recibe con mucho cariño. Siento que tengo muchos hermanos venezolanos que están acá. Cuando me siento muy lejos de casa, puedo venir acá y conectar. Menos mal que Madrid no tiene playa porque si no yo tendría un problema muy grave”, bromea.

En su larga lista de colaboraciones dentro y fuera del micrófono está Alejandro Sanz. Hasta la fecha es el único artista español con el que ha colaborado, por ahora, en la composición. Asegura que le encantaría trabajar con Buika, cantante ecuatoguineana-española y conocida en nuestro país por haber sido jurado de Operación Triunfo 2023. “Siento que ella es como una diosa, ¿sabes? Toda de oro. Es preciosa. Me encantaría, tomarme un café con ella y hablar", explica.