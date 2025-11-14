España

Alejandro Sanz se lleva dos Latin Grammy: Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ‘¿Y ahora qué?’ y mejor Grabación del Año por ‘Palmeras en el jardín’

El madrileño competía en esta categoría contra ‘Cuarto Azul’ de Aitana, ‘Palacio’ de Elsa y Elmar, ‘Al Romper La Burbuja’ de Joaquina y ‘En Las Nubes’ de Elena Rose y Con Mis Panas

La gran cita de la música latina ha reunido a sus estrellas en Las Vegas para celebrar la 26ª edición de los Latin Grammy. Este año, la gala fijó su fecha para la madrugada del viernes 14 de noviembre, a las 02:00 horas, y el MGM Grand Garden Arena acogió el evento con una programación en directo que muchos aficionados han seguido desde España. La expectación por la gala y los nombres que la protagonizan se ha hecho notar los días previos, con una alineación de artistas amplia y promesas de sorpresas en el escenario.

Durante el pre-show, se entregó el galardón al Mejor Álbum Pop Contemporáneo: Alejandro Sanz compartía nominación con Aitana y su trabajo Cuarto Azul, Elsa y Elmar con Palacio, Joaquina con Al Romper La Burbuja y Elena Rose junto a Con Mis Panas en En Las Nubes. El gramófono terminó en manos de Sanz, al menos simbólicamente, porque el artista no estuvo presente en la ceremonia para recibir el premio.

El madrileño ha conseguido también el Grammy a la Mejor Grabación del Año por Palmeras en el jardín. Competía en esta categoría contra Baile Inolvidable y DtMF de Bad Bunny, El Día Del Amigo y #Tetas de CA7RIEL & Paco Amoroso, Desastres Fabulosos de Jorge Drexler & Conociendo Rusia, Lara de Zoe Gotusso, Si Antes Te Hubiera Conocido de Karol G, Cancionera de Natalia Lafourcade y Ao Teu Lado de Liniker junto a Amaro Freitas & Anavitória.

En una entrevista con EFE esta semana, Alejandro Sanz comentaba que le “encantan las nominaciones”. El madrileño, que suma cuatro nominaciones en esta edición de los Latin Grammy y es el único español nominado en la próxima edición de los Grammy, reconoce que, pese a contar con una trayectoria colmada de éxitos, cada nominación le sigue generando ilusión. Sanz subraya el aprecio que siente por el reconocimiento de su sector: “Estoy muy feliz, porque el valor de estos premios precisamente es que los nominan los compañeros, la industria, o sea la gente de la música. Entonces es el valor que tienen para mí los premios más importantes de la música, sin duda”.

Bajo un Movistar Arena abarrotado y con las entradas agotadas, Juan Luis Guerra encendió este martes la noche madrileña al ritmo de merengue, bachata y música caribeña, en un espectáculo vibrante que tuvo su momento culminante cuando, por sorpresa, apareció sobre el escenario Alejandro Sanz para cantar junto al dominicano ante un público totalmente entregado (Fuente Agencia EFE).

El último proyecto de Sanz, ¿Y ahora qué?, lanzado en mayo, llega cuatro años después de su anterior disco, en un periodo marcado por cambios profesionales y personales, como un cambio de discográfica y una ruptura sentimental pública. El propio artista reconoce que este nuevo ciclo le ha dado impulso tanto a nivel artístico como personal.

Durante la gira de presentación del nuevo disco, el directo ha tenido gran respuesta en España y México, con todas las fechas agotadas en el último tramo mexicano y nuevas paradas ya anunciadas en Latinoamérica y Estados Unidos. Respecto a lo que está por venir, Sanz tiene previstas presentaciones en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina a partir de febrero de 2026; en Estados Unidos, ; y en 11 ciudades españolas: el 6 de junio comenzará en el Estadio La Cartuja de Sevilla y llegará al Riyadh Air Metropolitano de Madrid el 20 del mismo mes, mientras que en Barcelona parará en el estadio del Real Club Deportivo Espanyol el 27; el 12 de junio estará en Gijón; el 14 de junio en Bilbao; el 17 de junio en Mallorca; el 4 de julio en Gran Canaria; el 9 de julio en Murcia; el 11 de julio en Valencia; el 18 de julio en A Coruña; y el 24 de julio en Fuengirola.

La competencia por los Latin Grammy de esta edición se presenta reñida. Sanz aspiraba a otros dos de los galardones más importantes de la noche: álbum del año (DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny) y canción del año (Si Antes Te Hubiera Conocido, de Karol G). La veteranía de Sanz en estos premios es indiscutible, ya con 26 gramófonos logrados a lo largo de su carrera. Sobre el Grammy, comenta: “La verdad es que a mí me pilló un poco de sorpresa la nominación, aunque tengo 4 Grammys y he estado 7 veces nominado. Pero estoy muy contento”.

