-Para mí soltarse es lo más parecido a la libertad o felicidad. Esas dos palabras no las he conseguido averiguar nunca. Llevo años intentando pero no termino de saber. Pero soltarse es esa sensación de que no es que te vayas pero te quedas relajado. Ya no me voy hacer responsable de si mi cara luce bonita o no porque me he puesto más pintura o no. Ya no me voy hacer más responsable si el otro opina si estoy o no en moda porque no llevo unas pestañas que se usen. O porque no me pongo un tacón. Ya no me voy hacer responsable de tu miedo. Porque ese es tú miedo, no el mío.