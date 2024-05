Una madre no puede con todo: “La maternidad también es arrepentirse de tener hijos en algunos momentos”

Una madre agobiada con sus hijos. (Shutterstock)

A muchas les colocaron una muñeca sobre los brazos cuando apenas habían aprendido a caminar con firmeza. En ese momento, empezaron a asimilar que su papel debía ser el de cuidar y proteger. Esta idea sería reafirmada durante sus primeros años de vida a través de películas, series y otros productos culturales y educativos. De esta manera, la maternidad comenzó a presentarse como un objetivo vital para toda mujer. Ya en la edad adulta, eran ellas quienes debían decidir si ser madres o no. Sin embargo, si optaban por no tener hijos, la sentencia social era clara: ya nunca vivirían una vida completa. Por tanto, el fracaso era evidente.

No obstante, en la actualidad, las estadísticas ponen en duda que la maternidad realmente haga más felices a las mujeres. Un 7% de ellas sufre depresión durante el embarazo y hasta el 15% se enfrenta a un trastorno de ansiedad. En el posparto, las cifras de depresión alcanzan el 14% y las de ansiedad un 8%, según el informe Por la salud mental perinatal y de la familia de Conecta Perinatal. Además, desde la organización advierten que el infradiagnóstico de la depresión posparto es de entre el 50% y el 75%. Por su parte, Laura Baena, Fundadora del Club de Malasmadres, cuenta a Infobae España que el 85% de las madres declaran sentirse solas, según los datos del último informe de la comunidad. “Esta soledad no es un sentimiento individual, sino que es una realidad social porque nos traspasa a todas por la escasez de apoyos, la falta de corresponsabilidad y la ausencia de protección social y políticas de conciliación”, asegura.

Las madres llegan a plantearse si quieren a sus hijos

En este contexto, la idea que las mujeres tienen de lo que deben ser como madres se opone a la capacidad real que tienen para lograr ese ideal. “Como madres, nos miramos en un espejo de la maternidad que nos dice que tenemos que ser una madre abnegada, sacrificada, como ya fueron nuestras abuelas. Pero, al mismo tiempo, también nos dice que tenemos que ser una superwoman que llega a todo con un cuerpo perfecto y estando siempre disponible para cualquier cosa”, explica la periodista y autora de Mamá desobediente, Esther Vivas.

El arquetipo de madre que describe Vivas se presenta como un modelo “inasumible, tóxico e irreal”. “Es un concepto que hace mucho daño. Es fundamental cuestionar este ideal de la buena madre y, por el contrario, reivindicar la maternidad real con todas sus luces, pero también con sus sombras. Hay que entender que la maternidad es contradictoria y es ambivalente por definición. Ser madre implica estar cansada, quejarse y arrepentirse en algunos momentos de tener hijos”.

Así, el prototipo de buena madre influye negativamente en las mujeres, hasta el punto de que estas empiezan a plantearse si hicieron bien en decidir tener hijos. “Tengo muchas mamás que se preguntan qué hubiese pasado si no hubiesen tenido hijos o incluso llegan a plantearse si realmente los quieren”, asegura Cristina Cruz, psicóloga perinatal. “El arrepentimiento aparece como síntoma de malestar, no tanto porque no quieran al bebé, sino porque realmente se está viviendo una maternidad muy dura”, asegura la experta. “Tú, si te arrepientes de ser mamá, es porque has sentido un cambio muy brusco de tu vida anterior a la de ahora y ese cambio tan brusco no te está gustando”, añade. De esta forma, Cristina Cruz señala que el hecho de que la mujer no se reconozca en su maternidad aumenta el malestar. Por este motivo, en consulta trabaja con sus pacientes el aprender a pedir ayuda y el entender esta época como algo temporal. “La primera etapa de un bebé puede ser muy intensa, pero ese bebé es un bebé durante dos años o tres. Luego ya se pasa a otra etapa y por eso creo que es importante contextualizarlas”, reflexiona.

No obstante, cada caso es diferente. Tal y como apunta la psicóloga, “si tenemos una mujer que siempre ha tenido el deseo de ser madre, luego el embarazo llega bien, tampoco ha tenido que hacer grandes renuncias y tiene mucho soporte a nivel familiar, es probable que esta sea una maternidad que se pueda disfrutar más”, ejemplifica. Precisamente por esto, Esther Vivas apuesta por hablar de la maternidad en un sentido más plural. “Se entiende como madre esa mujer blanca de clase media, heterosexual y con pareja. Pero la figura de la madre es diversa y viene atravesada por múltiples opresiones y desigualdades. No sólo de género, sino también de clase social, de raza, de discapacidad y de orientación sexual”, sentencia.

La fundadora de Malasmadres añade que las obligaciones laborales dificultan las relaciones familiares. “Las madres están agotadas, sin tiempo propio, sobreviviendo como pueden. Por eso la manera de encontrar ese equilibrio es bajando esa autoexigencia. Somos las mejores madres que podemos ser”, afirma.

Por su parte, Esther Vivas destaca que la precariedad, las dificultades para llegar a fin de mes o para pagar el alquiler, hacen aún más difícil la maternidad. “Apoyar la maternidad es hacer políticas públicas que garanticen salarios dignos, horarios de trabajo que permitan una conciliación real y el acceso a la vivienda. Pero no solo eso, también se necesitan políticas que apoyen los derechos de las madres. Esto implica un permiso de maternidad mucho más extenso y medidas que combatan la violencia obstétrica”, concluye.