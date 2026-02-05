Bely Basarte, retrato de una artista abierta en canal: “Cuantos más años cumplo, más me doy cuenta de que no tengo ni idea de lo que es la vida”

Fotografía de Bely Basarte junto a la cubierta de su libro 'La vida es esto, amor'. (Lunwerg)

Hay libros que son como fotografías. Instantes que le robamos al tiempo y que guardamos con cariño por todo lo que fueron, por todo lo que significan. Por eso, cuando Bely Basarte puso un punto y final a su primer libro, sintió que en sus manos tenía algo real. “Era una aceptación”, lo define la cantante madrileña, “una aceptación de ciertas cosas que en otro momento me dolieron, por las que muchas veces me traté con culpa, y por las que ahora me doy cuenta de que lo hice lo mejor que supe”.

Su nombre y una imagen suya aparecen en la cubierta de La vida es esto, amor (Lunwerg), un libro que reúne varias entradas de su diario personal y los vincula, directamente, con la letra de las canciones de Amor letal, su último disco. Entre sus páginas nos encontramos con distintas Belys: de la ilusionada joven a punto de abrir el canal de YouTube que la convertiría en una de las primeras artistas virales de España, a la ya consagrada artista que descubre cómo, incluso cuando todo parece ir bien, sientes que lo que has conseguido está a punto de desvanecerse para no volver.

“No me arrepiento de nada”, afirma la artista. Las palabras, los retratos y los collages que incluye el libro casi delatan el carácter instantáneo de su relato: hay seres queridos que permanecen, pero en general, de las reflexiones de Bely se desprende que La vida es esto, amor, es una despedida para todos aquellos seres queridos que ya no están, y con quienes ha ido formulándose esa extraña pregunta: ¿qué es la vida? “Cuantos más años cumplo”, responde ella, “más me doy cuenta de que no tengo ni idea”.

Bely Basarte en su estudio de Madrid.

Abrirse en canal

- Pregunta: ¿Eres una persona que escribe mucho?

- Respuesta: Intento hacerlo cada día. Me gusta tener un diario de mi vida, no con afán de compartirlo, sino como un testimonio guardado. Soy supernostálgica, el pasado me fascina, y creo que a veces vivimos experiencias de las que, con el tiempo, solo recordamos lo que pasó y no cómo nos hacían sentir. Hacer un diario es hacerle una foto a nuestro interior en esos instantes.

- P: La vida era esto, amor, empieza con un mensaje de agradecimiento al lector. ¿Por qué empezar por la gratitud?

- R: Puede que sea u poco por mi síndrome del impostor. Había momentos en los que trabajaba en el libro y me decía: ‘¿qué estoy haciendo?’, pero sentía que sí que había cosas que tenía que contar, que me apetecía juntarlo todo. Para mí, leer un libro es tener un compromiso con su autor, así que quise dar las gracias a quienes me dieran esa oportunidad.

- P: ¿Sentiste algo de vergüenza durante el proceso?

- R: Yo sabía hasta dónde quería mostrar. He intentado que no sea algo morboso y que el foco se centrase, más que en las personas, en señalar los sentimientos de cada momento. Obviamente, había miedo, pudor y vértigo, porque este libro es abrirse en canal de una forma explícita, pero la brújula de mi libro no iba a ser el miedo.

Imagen del interior de 'La vida es esto, amor'. (Lunwerg)

“Muchas veces pienso: ‘¿A quién le importa lo que yo haga?’”

- P: Este libro coincide con que llevas diez años de carrera. ¿Cómo te hace sentir eso?

- R: Me parece mentira. Miro atrás, pienso en todo lo que ha pasado y me digo que fue ayer. De todos modos, mi síndrome del impostor hace que aún sienta que tengo que consolidarme.

- P: Es curioso, diez años deberían bastar para poder mirar atrás y sorprenderte con lo que has hecho.

- R: Son muchos años, y es cierto que he llegado a mucha gente y tengo una comunidad superbonita, pero… No sé si es humildad, falta de confianza o una mezcla de todo, pero no me gusta dar por hecho las cosas ni pensar que lo que tengo ahora es para siempre. También lo siento al compartir cosas de mi vida, incluso en redes sociales. Pienso, ¿a quién le importa?

- P: Tu libro lleva ya unos días en librerías, ¿ha importado?

- R: El recibimiento está siendo precioso. Los mensajes que me manda la gente son para echarse a llorar, y me reafirma en algo que me digo muchas veces: me da igual que mi música llegue a mucha o poca gente. Si llega, ya está haciendo su cometido.

Imágenes del videoclip de Bely Basarte en 'Mi mejor versión'. (Instagram/@belybasarte)

Liberarse de la culpa por haber tenido esperanza

- P: Hablemos un poco del título del libro. ¿Qué importancia tiene el amor para ti?

- R: Mucha. Creo que soy… en español suena muy feo, una romántica empedernida, hopeless romantic, porque es un sentimiento que para mí lo guía todo. Pero pienso que también es muy importante para todos: muchas veces disfrazamos de miedo, de inseguridad o enfado nuestras ganas de que nos quieran. Creo que se arreglarían muchas cosas en el mundo si nos quisiésemos un poco más y nos dijésemos que nos queremos. Es algo que aprendí de mi madre.

- P: Osea, que romántica empedernida y romántica orgullosa.

- R: Totalmente (ríe). También creo que en este libro me muestro muy vulnerable, demostrando que quizá a veces me quedé en un sitio que puede parecer equivocado, pero que no lo era, porque tenía que ser por ahí por mi esperanza, porque soy una persona a la que le gusta ver siempre la bondad en los demás.

- P: Uno de los temas que abordas en el libro es la relación de maltrato que sufriste con una de tus parejas. ¿Cómo ha sido releer lo que escribías entonces?

- R: Hablo de muchas relaciones en el libro, nunca quise centrarme solo en una ni quería señalar a nadie. Para mí, no es que sea una etapa cerrada, sino que vivo una transición en la que acepto lo que en su momento me dolió y lo veo con perspectiva y con ternura. Muchas veces me he tratado a mí misma con culpa, preguntándome por qué hice ciertas cosas. Ahora, me doy cuenta de que lo hice lo mejor que supe.

- P: ¿Nunca te has arrepentido?

- R: Ni me lo plateo. Creo que mi camino fue darme contra la pared quince veces antes de darme cuenta de que la puerta estaba en otro lado.

Collage del interior de 'La vida es esto, amor', con una fotografía de Bely Basarte y Alex, su pareja. (Lunwerg)

“Es parte de tu vida, de tu historia y de quién eres”

- P: ¿Qué Bely te ha despertado más ternura?

- R: Hay un capítulo del libro, Mi mejor versión, que recoge lo que yo escribía cuando tuve depresión, así que incluyo sesiones de terapia. Recuerdo trabajar mucho para entenderme y comprender por qué repetía ciertos patrones. La Bely que más ternura me despierta es la de justo antes de todo aquello, la que todavía no había ido a terapia y creía que sola podía salir adelante.

- P: El libro también está salpicado de personas que ya no están: algunas porque tú lo has elegido, otras porque la vida también es eso. ¿Cómo se sienten esas pérdidas?

- R: Depende de qué pérdida hablemos. El libro no habla de desamor solamente, ni de cómo sacar a gente de tu vida; también habla de cómo es perderla. Ahora me siento en una especie de fase final en cuanto a toda esta gente… la aceptación, el quedarte con las cosas buenas y entender que lo que ha ocurrido no puede cambiarse: eso es parte de tu vida, de tu historia y de quién eres. Lo único que necesitamos después es tiempo.