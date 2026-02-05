España

Marta Barranco, psicóloga: “A veces, detrás de la excusa del ‘no tengo tiempo” lo que hay es un “no me interesa’”

La experta advierte que la falta de dedicación y el interés a medias suelen desgastar los vínculos afectivos

Marta Barranco, psicóloga habla sobre
Las relaciones personales, especialmente las de pareja, suelen estar marcadas por señales que revelan el interés o el desapego entre quienes las integran. Reconocer estos indicios puede evitar expectativas poco realistas y ayudar a comprender mejor la dinámica afectiva, además de prevenir malentendidos y decepciones innecesarias.

La psicóloga Marta Barranco, en un vídeo publicado en la red social TikTok (@psicologamartabarranco), sostiene que las señales de interés o desinterés en una relación suelen ser evidentes desde el primer momento. “Cuando una persona tiene interés, se nota, pero cuando una persona no tiene interés, también se nota”, afirma.

La especialista enfatiza que hay gestos inmediatos que no dejan lugar a la duda y, cuando el entusiasmo genuino existe, las acciones lo evidencian casi sin demora, aunque a veces cueste aceptarlo. Marta Barranco sostiene que dedicar tiempo es la principal muestra de interés: “Si nos interesa, dedicamos tiempo y si no nos interesa, no dedicamos tiempo”.

Las pequeñas acciones que revelan el interés verdadero

La profesional destaca las pequeñas oportunidades en las que una persona revela su entusiasmo. Desde su perspectiva, existen tres segundos para enviar un mensaje, tres minutos para acercarse y cinco minutos para llamar. Estos márgenes ilustran de manera concreta cómo el compromiso y la disposición auténtica se manifiestan incluso en la brevedad del día y en los momentos más simples.

Una pareja con problemas. (Freepik)
La presencia activa en la vida del otro se convierte en un termómetro del vínculo. Los detalles cotidianos, como responder un mensaje rápidamente o buscar momentos para conversar, suelen ser más reveladores que las grandes declaraciones. La continuidad y la coherencia en estas actitudes refuerzan el sentido de interés, mientras que la inconstancia puede generar inseguridad y dudas persistentes.

La ausencia de dedicación, según Barranco, suele encubrirse en justificaciones que no siempre son sinceras. Aclara que “a veces, detrás de la excusa de ‘no tengo tiempo’, lo que hay en verdad es un ‘no me interesa, por lo que sea’”. Para quienes experimentan la indiferencia del otro, el impacto emocional no es menor. La psicóloga advierte sobre esa desilusión: “Nada hace más daño que sentir que la otra persona no tiene interés”.

Desgaste emocional ante la falta de reciprocidad

El desequilibrio en el esfuerzo dentro de la pareja puede provocar malestar y frustración. Cuando solo uno de los miembros intenta mantener la comunicación o proponer encuentros, la relación se resiente. La psicóloga subraya que el cansancio surge de insistir en sostener un vínculo sin reciprocidad. “Nada cansa más que estar tú tratando de que una relación funcione cuando la otra persona no tiene interés”. Esta dinámica de desigualdad termina por desgastar a quien persiste sin reciprocidad, afectando también la autoestima.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

El mensaje de la experta es rotundo frente a las medias tintas: revelar preocupación solo en ocasiones, mientras el resto del tiempo hay distancia, es una forma más de distancia y desapego. Su observación es clara: “El medio interés, es decir, a veces quedamos, pero el resto del tiempo paso de ti y hago como que no existes, también es un no tener interés”.

La claridad en las señales, tanto de interés como de desinterés, permite tomar decisiones sobre la continuidad de una relación. La capacidad de identificar estos gestos facilita el cuidado personal y la salud emocional, evitando el desgaste que genera la incertidumbre y favoreciendo relaciones más sanas y equilibradas.

