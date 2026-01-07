Cultura

David Uclés ganó el Premio Nadal, el más antiguo galardón literario de España

El escritor de 36 años triunfó con una novela de realismo mágico distópico: durante un apagón en Barcelona reviven personajes históricos relacionados con la ciudad, de Vargas Llosa y García Márquez a Rosalía y Freddie Mercury

El escritor natural de Jaén (Andalucía), David Uclés ha ganado la 82ª edición del Premio Nadal de novela, dotado con 30 mil euros, por la obra La ciudad de las luces muertas’, definida por el autor como una “carta de amor a Barcelona”. En la tradicional velada literaria del 6 de enero en la capital catalana, con la que se inicia cada año la temporada literaria de premios en España, también se ha entregado el 58º Premio Josep Pla, dotado con 10 mil euros y que ha obtenido el filósofo y teólogo Francesc Torralba por Anatomia de l’esperança.

Uclés, ataviado con su inconfundible boina, dijo sentirse en uno de los días más felices de su vida porque ganar el Nadal era uno de sus “sueños”, tras presentarse entre 2010 y 2020 sin conseguir siquiera ser finalista. Y adelantó que su nuevo libro, de realismo mágico, transcurre en Barcelona, con mucho peso de escritoras como Carmen Laforet, Montserrat Roig y Mercè Rodoreda, durante 24 horas de apagón. Al irse la luz, adelantó, “ocurre algo distópico, onírico, vuelven a la vida intelectuales que fallecieron, de todas las épocas, igual que arquitectura de todos los tiempos”.

“Se crea -reveló- la noche de los tiempos, es la noche en la que todos los tiempos se entremezclan bajo la luz onírica del fuego, en la que los artistas protagonistas van a intentar dar luz a la ciudad de Barcelona”. Esta historia coral, con más de cien personajes, se inicia en la posguerra con Carmen Laforet, la primera ganadora del Nadal, pero en esta oscuridad y en esta mezcla de tiempos aparecerán desde el rey Fernando II a Freddie Mercury y Rosalía (un segundo), así como Roberto Bolaño, Santiago Ramón y Cajal o Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, quienes intentarán que Mario Vargas Llosa no se opere el corazón para ponerlo en el lado derecho de su cuerpo.

Imagen del apagón en Barcelona, España, ocurrido el 28 de abril de 2025

En la obra hay “humor” y el “realismo mágico está presente todo el rato, es una locura todo lo que hacen los personajes para que Barcelona vuelva a tener luz, en un estilo que puede recordar al de La península de las casas vacías, pero más onírico, surrealista y exagerado".

Literatura catalana

Durante el tiempo en el que ha estado escribiendo la novela, que inició hace cinco años al ganar una beca Montserrat Roig, David Uclés ha dado a conocer que ha descubierto la literatura catalana, de la que ya conocía algunos autores como Mercè Rodoreda, su escritora favorita del siglo XX, fascinado como está por una obra como La mort i la primavera, así como Blai Bonet, Maria Mercè Marçal o Montserrat Roig. “Me encantaría que el resto de la península pudiera redescubrir a estos autores”, ha proclamado.

Por otra parte, indicó que el apagón de abril del pasado año no tiene nada que ver con su novela, que tiene “varios finales cerrados”, de manera que cada lector podrá elegir “aquella alegoría que más le encaje o todas”. En cuanto a pasar a editar ahora bajo el sello de Destino, ha precisado que seguirá haciendo promoción de La península de las casas vacías con Siruela, que son “mi familia”.

Premio Josep Pla

En Anatomia de l’esperança, Francesc Torralba explora, a partir de la filosofía, la literatura y la experiencia humana, los “mecanismos que sostienen el espíritu cuando todo parece perdido”. En un mundo en el que se tiende al “desengaño”, el texto no puede dejar al lector “abatido, sino con ganas de vivir y eso solo ocurre si hay esperanza, porque si se cree que todo está perdido se cae en la pasividad y el nihilismo”. Es por ello que le ha parecido “oportuno” articular un discurso sólido sobre “esta virtud que es la esperanza”.

“En el momento actual, en contextos de oscuridad, es cuando más la necesitamos. Cuando todo va bien es cuando la esperanza puede relajarse, pero en tiempos así es cuando más necesitamos un empuje. Hoy el discurso sobre la esperanza es disruptor, contracultural”, dijo el doctor en filosofía y teología.

El jurado del premio Nadal lo han integrado este año Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y Emili Rosales, mientras que el del Premio Josep Pla lo han formado Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano y Glòria Gasch.

Fuente: EFE

[Fotos: Marta Perez/EFE; REUTERS/ Bruna Casas]

