Esta película de acción con Bruce Willis de protagonista es considerada una de las mejores de la historia: disponible en Disney Plus y Movistar

Imágenes de 'Jungla de cristal'.
Imágenes de 'Jungla de cristal'.

Las películas de acción son uno de los géneros favoritos de buena parte de los espectadores. Prueba de ello es el éxito de taquilla como lo nuevo de Jason Statham: Shelter, El protector, que pese a cosechar uno de los peores resultados de la carrera del actor en la taquilla de Estados Unidos, está triunfando en el resto del mundo como una de las novedades más vistas.

Sin embargo, como todo buen género de cine, este también tiene su canon: películas que, ya fuera en el momento de su lanzamiento o con el paso del tiempo, se han consagrado como referentes indiscutibles del séptimo arte más mamporrero. Entre estas películas suelen estar Terminator 2: El juicio final, Mad Max: Furia en la carretera, Aliens: El regreso, Matrix, Heat, John Wick, Arma letal, En busca del arca perdida Oldboy y, por supuesto, uno de los títulos más memorables de la carrera de Bruce Willis: Jungla de cristal.

Con esta película, Bruce Willis se consolidó como una de las estrellas del Hollywood de finales de los ochenta y los noventa interpretando a John McClane, el policía neoyorquino que enfrenta, completamente solo, a un grupo de criminales que acaban de asaltar un rascacielos. El reparto incluye a otros nombres célebres como Alan Rickman (Severus Snape en Harry Potter), Bonnie Bedelia y Reginald Veljohnson.

Alan Rickman en 'Jungla de
Alan Rickman en 'Jungla de cristal'

Un héroe de acción distinto a los demás

Dirigida por John McTiernan y con guion de Jeb Stuart y Steven E. de Souza, la película (basada en la novela Nothing Lasts Forever de Roderick Thorp) redefinió cómo debía ser un héroe de acción. John McClane era un policía vulnerable, sarcástico, que sangraba, se equivocaba y sobrevivía más por ingenio y resistencia que por fuerza bruta con quien el público podía identificarse.

Eso sí, la elección de Bruce Willis como protagonista estuvo marcada por los muchos problemas previos que hubo durante la producción de la película. Grandes estrellas como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Clint Eastwood, Burt Reynolds o Richard Gere rechazaron el papel principal antes de que Willis fuera elegido, a pesar de que muchos lo asociaban solo con la comedia televisiva Luz de luna, con la que acababa de hacerse relativamente famoso.

Dónde ver ‘Jungla de cristal’ y sus secuelas

Así, nadie esperaba que Jungla de cristal se convirtiera en una parte fundamental del cine comercial de las últimas décadas, y por supuesto, también en uno de los grandes clásicos del cine de acción, un género donde muchos sitúan la película de Bruce Willis en la cúspide. Por si fuera poco, como la película se ambienta en Navidad, con el tiempo esta cinta ha ido situándose incluso como una de las opciones favoritas para todos aquellos que, menos afines a las comedias románticas como Love Actually o a los grandes dramas cómo Qué bello es vivir, prefieren ver a John McClane en misiones imposibles.

La entrevista completa con la esposa de Bruce Willis será revelada a fines de agosto. (ABC)

Casi 40 años después, este título se puede encontrar en varias plataformas de streaming, como Movistar Plus y Disney Plus. En esta última, además, también se pueden encontrar sus secuelas: La jungla 2: Alerta roja, mientras que las siguientes entregas, Jungla de cristal: La venganza, La jungla 4.0 y La jungla: Un buen día para morir, todas ellas razonablemente entretenidas, aunque lejos de la calidad de la primera.

