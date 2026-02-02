¿Y si Carmen Machi hubiera sido ministra de Cultura? ‘Aída y vuelta’ se apoya en “hechos reales”

Carmen Machi en 'Aída y vuelta'. (Jorge Fuembuena)

Parece irónico que la misma persona que abandona una serie sea la misma que la traiga de vuelta. No lo es, desde luego, para Carmen Machi (Madrid, 1963), que en el largometraje que resucita (en cierta forma) a Aída, la ficción que estuvo en primetime en Telecinco de 2005 a 2012 pronuncia: “Este es el personaje más importante de mi carrera”. También lo ha asegurado varias veces en la vida real.

Aída y vuelta ha llegado a los cines de todo el país este viernes 30 de enero. Dirigida por Paco León (Sevilla, 1974) y co-escrita junto con Fer Pérez, guionista de la ficción original, plantea un ejercicio de comedia mezclando ficción y realidad en la vida de una semana de rodaje de Aída con un cambio temporal. Así, todos los actores vuelven (menos Ana Polvorosa) como ellos mismos y a la vez como el personaje que comenzaron interpretar hace ya 20 años. Pero con un cambio. “¿Qué hubiera pasado si la serie hubiera continuado cuatro años más y hubiera coincidido con, por ejemplo, el Me Too?“, explicó León a Infobae.

Tráiler de 'Aída y vuelta'. (Mediaset)

La ficción se sitúa en 2018, planteando el supuesto de que Aída hubiera terminado ese año en lugar de en 2014. Durante 98 minutos, el largometraje toca todas las ramas de la actualidad, pero donde en aquel año se concentraron algunos de los grandes cambios sociales, culturales y políticos de la última década: el Me Too, la cultura de la cancelación, los límites del humor, ahora la inteligencia artificial... sin perder ni un ápice del humor que ya rodeaba la serie.

Un giro ‘político’ basado en “hechos reales”

Entre los running gags y las diversas tramas abiertas durante el filme, que insiste en ese juego entre ficción y realidad ficción y realidad y donde por ejemplo, también se hace mención al VIH que padece el actor y director Eduardo Casanova, Aída y vuelta introduce uno de los uno de sus giros más llamativos: la posibilidad de que Carmen Machi sea llamada para ocupar el Ministerio de Cultura tras la dimisión de Màxim Huerta en junio de 2018, apenas una semana después de asumir el cargo.

Preguntado por si ese episodio tenía algún anclaje en la realidad, Paco León optó por no despejar del todo la incógnita: “No vamos a decir qué es verdad y qué es mentira, pero está basado en hechos reales”, aseguró el director.

Carmen Machi en 'Aída y vuelta'. (Jorge Fuembuena)

En ese entramado coral, Carmen Machi sirve de columna vertebral para articular el agotamiento del éxito, mientras la productora insiste en que firme por una temporada más. En la película, la actriz, cuyo personaje abandonó la ficción en la quinta temporada —aunque regresó de forma recurrente en la sexta y volvió en la novena—, vuelve a poner sobre la mesa el precio personal de sostener un fenómeno televisivo durante casi una década. Antes de abandonar Aída, Machi sufrió ansiedad y fobia social diagnosticadas, además de una severa dermatitis atópica (que también aparece en la película).

Aída y vuelta propone mirar atrás para entender mejor un presente que, como sus protagonistas, sigue debatiéndose entre reírse de sí mismo o tomarse demasiado en serio.