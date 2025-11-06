España Cultura

Ficción y realidad se mezclan en las primeras imágenes de ‘Aída y vuelta’, la película de la icónica serie de Telecinco que dirige Paco León

La cinta se centra en el rodaje de un capítulo de la serie, poniendo sobre la mesa el dilema real al que tuvo que hacer frente la ficción: la salida de Carmen Machi

Carmen Machi y el resto del reparto de 'Aída y vuelta'

Fue hace poco más de una década cuando la sitcom de Telecinco Aída, una de las más populares en nuestro país, dijo adiós. Sin embargo, no fue para siempre. Hace un año, el que también fue actor de la serie, Paco León, anunció que estaba trabajando en el regreso de la ficción que contó con 10 temporadas en Telecinco y que dio el salto a la fama a algunos de los rostros más conocidos en nuestro país: Carmen Machi, Eduardo Casanova o el propio León. Dicho y hecho.

Poco más de un año después, Aida y vuelta ya tiene tanto fecha de salida como tráiler. Será el próximo 30 de enero cuando podamos ver en el cine el regreso de los personajes de la serie ambientada en el ficticio barrio madrileño de Esperanza Sur. La película, cuyo tráiler acaba de hacerse público este jueves, supone el salto a la gran pantalla de unos personajes que marcaron a toda una generación de espectadores. Sin embargo, la cinta no será una continuación al uso, sino que “mostrará la intimidad del rodaje, la parte de atrás, que es un poco la de dentro. Una parte compleja, pero también divertida”, ha manifestado el propio León con el lanzamiento de las primeras imágenes.

Todos los personajes que formaron parte de Aída vuelven en esta película: Aída (Carmen Machi), Luismi (Paco León), Soraya (Miren Ibarguren), Mauricio Colmenero (Mariano Peña), Fidel (Eduardo Casanova), Chema (Pepe Viyuela), Paz (Melanie Olivares), el Barajas (Cando Rodríguez), Toni (Secun de la Rosa), el Jonathan (David Castillo), Eugenia (Marisol Ayuso), la Macu (Pepa Ros), el Machupichu (Óscar Reyes) y el Mecos (Adrián Gordillo). La excepción es Ana Polvorosa, que decidió no involucrarse en el proceso. El casting lo completan a un total de 96 actores, seleccionados a través de un casting online.

La ficción y la realidad se mezclan en el primer tráiler

El propio cineasta ya avisó que la cinta iba sobre el rodaje de un capítulo de la serie. “Las tramas estarán tanto dentro de la ficción de los personajes de Aída, del Luismi, de Fidel, como de nosotros mismos, Carmen, Paco, Eduardo...”, declaró el actor y cineasta el pasado mes de abril ante Infobae España, que acudió un día a plató. Como confirmó el director, los actores se presentaron en el rodaje con sus dos nombres, el verdadero y el ficticio, y precisamente, esto es lo que se ve en el tráiler.

“Cómo sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más”, comienza el vídeo. “¿Y yo cuándo me voy?”, pregunta Machi a continuación, poniendo sobre la mesa -técnicamente, ya que están en una reunión de producción- su salida real de la serie. La protagonista que dio vida a Aída abandonó la ficción al final de la séptima temporada. Su personaje entró en prisión y la serie continuó con otras tramas.

Rodaje de 'Aída y vuelta'

Distribuida en cines por Sony Pictures Entertainment Iberia, Aída y vuelta es una producción de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema, con la participación de Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video. Laura Fernández Espeso y Javier Méndez son los productores de la película por parte de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO)y Ghislain Barrois y Álvaro Augustin por parte de Telecinco Cinema.

Pasarán unos meses hasta que el quinto largometraje de León esté disponible en plataformas, pero llegará a Prime Video. Allí ya puede verse la serie nacida en 2005 al completo, que para entonces, fue la primera derivada de una ficción (7 Vidas) que se producía en España y acumuló millones de espectadores, con reposiciones que se mantienen a día de hoy en televisión.

