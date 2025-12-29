Esta serie de Prime Video adapta una obra maestra de la literatura y está entre las mejores de la historia: “Impredecible y maravillosamente escrita”

Imágenes de 'Sherlock', la serie protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman. (Prime Video)

El fervor por los relatos detectivescos ha llevado a miles de espectadores a buscar nuevas propuestas con un notable éxito en los últimos años, tales como Luther, Sugar o Mare Sheehan (Mare of Easttown). Sin embargo, pocos títulos han logrado el impacto y la permanencia de un gran clásico del género como Sherlock, la serie británica que desde su estreno en 2010 redefinió los estándares del género policial en televisión.

Basada en los famosos relatos de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock traslada la acción al Londres contemporáneo y presenta a un Holmes brillante y excéntrico, a cargo del aclamado actor Benedict Cumberbatch, acompañado por el siempre leal doctor John H. Watson, interpretado por Martin Freeman. La serie, creada por Steven Moffat y Mark Gatiss, fue rodada principalmente en Cardiff y emitida entre 2010 y 2017.

Así, lo que vemos en esta producción (disponible en Prime Video) es una serie de adaptaciones de las novelas llevadas a nuestra época, mezclando tramas de gran tensión y suspense con giros de guion llenos de acción y soluciones sorprendentes. Sin embargo, junto a los casos, el desarrollo de los personajes es algo clave, y es que Sherlock también incluye personajes tan complejos como absorbentes que introducen otra capa de profundidad a la historia.

Tráiler de 'Sherlock', la serie de Benedict Cumberbatch y Martin Freeman.

Una interpretación “imponente” para dar vida al detective más famoso de la historia

Sherlock se convirtió al instante en una serie de culto, con un gran porcentaje de aprobación entre la crítica y el público que la ha llevado a ser considerada como una de las mejores series de detectives de todos los tiempos. “Inteligente, impredecible y magníficamente escrita, Sherlock aporta un giro contemporáneo al legendario detective, gracias en parte a la imponente interpretación principal de Benedict Cumberbatch”, señala una reseña publicada en la web especializada Rotten Tomatoes.

Otro elemento llamativo de la serie que facilita su visionado es su peculiar formato: cada una de las cuatro temporadas (excepto la tercera, que cuenta con uno más), consta de tan solo tres capítulos. Eso sí, cada uno tiene a su vez una duración de, aproximadamente, noventa minutos. De este modo, todas las entregas preservan un cierto aire de largometraje que permite una mayor profundidad y cuidado en la forma.

A pesar del paso de los años, la comunidad de seguidores de Sherlock sigue siendo particularmente activa y apasionada. Así, en espacios como la citada web se siguen publicando mensajes que elogian la calidad de la producción. “Una de las mejores series de televisión. Grandes actores, una historia emocionante y diálogos significativos. Me encanta”, dice una de las reseñas más recientes.

Benedict Cumberbatch y Martin Freeman en 'Sherlock'.

La respuesta del creador y los actores a los rumores de una nueva temporada

Tal vez por este motivo, muchos son quienes siguen esperando que algún día llegue una quinta temporada que permita ampliar el universo del famoso detective. Mark Gatiss, su creador junto a Steven Moffat, está ahora mismo sumergido en otros proyectos como Bookish, una serie ambientada en 1946 que relata las aventuras de Gabriel Book, un librero de antigüedades que resuelve crímenes gracias a su vasto conocimiento literario.

Aunque la esperanza de una continuación ha persistido entre los admiradores, el showrunner ha zanjado con contundencia cualquier ilusión al declarar recientemente que no existe posibilidad de remake ni retorno del universo de Sherlock Holmes y Watson en este formato, por lo que la serie queda cerrada con sus cuatro temporadas y, eso sí, un especial navideño lanzado en 2016.

Por su parte, los intérpretes protagonistas también han seguido su camino y se han labrado una carrera llena de éxitos, especialmente en el caso de Benedict Cumberbatch, cuyo Doctor Strange volverá a la gran pantalla en la nueva entrega de la saga de Los Vengadores de Marvel. Sin embargo, en el caso de los intérpretes, ninguno de los dos ha cerrado la puerta definitivamente a un puntual regreso de Sherlock, una actitud que mantiene la esperanza de los fans de la serie.