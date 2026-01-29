España Cultura

David Uclés celebra la suspensión del ciclo sobre la Guerra Civil coordinada por Pérez-Reverte: "Nos atrevemos a señalar mensajes que blanquean el fascismo y el franquismo"

El autor del Premio Nadal califica de "victoria y reparación moral" la suspensión del ciclo organizado por Pérez-Reverte y Vigorra en Sevilla

El escritor y músico David
El escritor y músico David Uclés. (Europa Press)

David Uclés se ha convertido en uno de los nombres más reconocibles del actual panorama literario español. Al éxito de La península de las casas vacías se suma el reciente Premio Nadal obtenido por La ciudad de las luces muertas, cuya trayectoria se ha visto incrementada por sus intervenciones públicas. Unas horas después de conocerse que el escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra cancelaban el ciclo 1936: La guerra que todos perdimos, que iba a tener lugar del 2 al 5 de febrero en Sevilla y del que Uclés iba a ser parte, no dudó en celebrar públicamente la decisión: “Es una victoria y una reparación”, dijo.

Lo hizo a través de un comunicado difundido en sus redes sociales en el que calificó el aplazamiento del, ahora con la vista puesta en otoño, como una “victoria” y una “reparación moral”, tras haber anunciado días antes su renuncia a participar en el encuentro por no querer compartir espacio con el expresidente del Gobierno José María Aznar ni con el ex secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

“No bebo alcohol, pero me he venido a tomar un vino para brindar”, escribía el autor, que atribuye la cancelación temporal del evento a la retirada de varios ponentes al considerar que habían sido “manipulados”. “Victoria porque parece que no estamos tan dormidos y nos atrevemos a señalar mensajes que blanquean el fascismo y el franquismo por mucho poder que tenga el organizador”, escribió, para añadir que siente “reparación” tras ser “vejado por una multitud de amigos de Reverte, y descalificado por el propio escritor, quien un sábado me alababa públicamente y al día siguiente me defenestraba”.

En su comunicado, sostiene que los participantes no conocían la nómina completa de invitados y afirma que el propio Jesús Vigorra le pidió disculpas por haber afirmado lo contrario. “No han jugado limpio. Han mentido públicamente”.

Uclés niega que el título del ciclo llevara signos de interrogación

Uclés rechaza asimismo la versión ofrecida por Pérez-Reverte sobre el título del encuentro, 1936: La guerra que todos perdimos, negando que llevara signos de interrogación, como el escritor habría asegurado a El País. “Por suerte, Internet tiene memoria”, subraya el autor.

Pérez-Reverte y Vigorra anunciaron la tarde de este miércoles el aplazamiento del ciclo alegando la posibilidad de protestas por parte de “grupos de ultraizquierda”, cuyos firmantes achacaban a “una campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes” a fin de hacerles renunciar a su intervención, en unas jornadas cuyo contenido estos “conocían perfectamente” y cuya asistencia “habían confirmado hace meses”. Por su parte, la secretaria general de la formación, Ione Belarra, negó estas acusaciones y afirmó que el partido tiene “mejores cosas que hacer” que promover el boicot de un evento cultural.

En el comunicado oficial emitido por la Fundación Cajasol, se expresaban que la cancelación se debía a la renuncia de varios ponentes, entre ellos el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo; la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez; y el propio Uclés.

