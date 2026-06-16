Esta serie española lleva tres días en Netflix y ya se ha convertido en la más vista: un drama judicial sobre enfermedades mentales que mezcla humor y suspense

Imagen de 'Perdiendo el juicio'. (Atresmedia)

La lista de lo más visto en Netflix en España se ha visto sacudida por la irrupción de una nueva serie en el top uno desde su estreno. Se trata de Perdiendo el juicio, un drama judicial estrenado en Atresplayer en marzo de 2025 y emitido en Antena 3, que acaba de ver cómo su llegada a la plataforma de streaming le acaba de dar una segunda vida, superando incluso a El testigo, la serie de moda de las últimas semanas.

Perdiendo el juicio sigue el derrumbe de Amanda Torres, una abogada madrileña de renombre que sufre una crisis de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) durante un juicio público. Este episodio no solo destruye su reputación, sino que la obliga a abandonar el entorno elitista en el que se había hecho un nombre. Amanda debe comenzar de nuevo en un despacho modesto, rodeada de personajes más cercanos y caóticos que aquellos a los que estaba acostumbrada.

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Sin embargo, la trama da un giro cuando Amanda se enfrenta a la defensa de su propia hermana, Daniela, acusada de asesinato el día de su boda. Este caso añade una dimensión emocional al relato, pues la protagonista debe demostrar su valía profesional y, al mismo tiempo, afrontar heridas familiares profundas. Cada episodio presenta un nuevo caso judicial, pero el verdadero motor narrativo reside en la transformación personal de Amanda y su lucha por aceptar una vida distinta a la que había planeado.

Tráiler de 'Perdiendo el juicio', la nueva serie número uno de Netflix. (Atresmedia)

El reparto del nuevo éxito de Netflix

Lejos de trivializar el TOC que afecta a Amanda, Perdiendo el juicio opta por un retrato equilibrado, evitando tanto la caricatura como el dramatismo excesivo. La acción avanza entre momentos de humor y dolor, reflejando el esfuerzo de la protagonista por reconstruir su cotidianeidad y recuperar el control de su vida. Este enfoque ha generado empatía entre los espectadores, que encuentran en Amanda una figura imperfecta, pero profundamente humana.

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La actriz encargada de encarnar a Amanda es Elena Rivera, actriz que con 13 años inició su carrera en Cuéntame cómo pasó y que ha consolidado su perfil adulto en series como Alba. En este nuevo trabajo, no obstante, ofrece una de sus mejores interpretaciones tanto por la honestidad como por la fragilidad que consigue reflejar en su personaje.

Imágenes de 'Perdiendo el juicio'. (Atresmedia)

En el elenco protagonista la acompañan Manu Baqueiro como Gabriel Ochoa, el dueño del nuevo bufete, quien aporta un contrapunto más terrenal y menos rígido; Miquel Fernández en el papel de César, esposo de Amanda y figura central de su vida anterior; y Carol Rovira como Daniela, cuya acusación de asesinato desencadena el principal conflicto de la temporada. En un papel más secundario, completan el reparto con nombres como Lucía Caraballo, Dafne Fernández y Eloy Azorín.

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El éxito de la serie en Netflix reafirma la tendencia de recuperación de ficciones españolas en las plataformas, donde títulos que parecían haber cerrado su ciclo encuentran una nueva oportunidad para brillar. Ejemplos de ello son producciones como La Casa de Papel, Vis a Vis, Entrevías o Toy Boy. Por su parte, con todos los episodios disponibles y una segunda temporada en marcha, Perdiendo el juicio promete seguir dando que hablar en el competitivo mundo de las series televisivas.