La obra ‘La ciudad de las luces muertas’, de David Uclés, gana el Premio Nadal de Novela en su 82ª edición

La obra La ciudad de las luces muertas, de David Uclés, gana el Premio Nadal de Novela en su 82º edición. La historia, presentada como Ruge otro día estival, bajo el pseudónimo Oriol Arce, ha sido seleccionada de entre 1.207 escritos presentados al concurso organizado por la editorial Destino. Entre los finalistas se encontraba Alba Ramírez Roeznillo, con Edoardo C; Marius de Montenoir (pseudónimo), con El agente de África; Paula Gil, con Las urracas; y Clara Schumann (pseudónimo), con La Musique.

En su discurso tras recibir el premio, Uclés ha querido mencionar a Montserrat Roig, Carmen Laforet y Mercè Rodoreda como ídolas sin las cuales “esta novela no existiría”. El autor también ha bromeado que se ha presentado a este concurso, cada año, entre 2010 y 2020. La cuantía del premio que ahora recibe se eleva a 30.000 euros.

