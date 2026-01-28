Hens lanza ‘Una mudanza’, su nuevo disco en solitario sobre el tránsito a la edad adulta: “Nunca he sentido la separación de Go Roneo como una pérdida”

Entrevistamos a Antonio Hens, cantante español que publica su tercer álbum en solitario, ‘Una mudanza’

No es fácil ubicar el momento exacto en el que nos convertimos adultos, aunque hay señales. Una de ellas, por ejemplo, es cuando las mudanzas dejan de ser emocionantes y pasan a ser un engorro. Cuando entrevistamos a Hens, el cantante se remite a una frase que le escuchó decir al rapero Natos: “Te haces mayor cuando tu padre cambia las órdenes por consejos”.

Hablamos con el artista en esa etapa de autodescubrimiento como adulto. Hace tres años que dejó atrás el proyecto con el que despuntó en la industria, el grupo Go Roneo, tres años en los que han salido dos discos (el primero, Hensito, llegó antes de la separación), pero sobre todo, en los que se han producido muchos cambios en su vida. Al menos, eso es lo que se desprende de su tercer disco, Una mudanza, donde temas como Menos mal, Aquí estoy yo o Qué voy a hacer con mi vida muestran cómo, de repente, uno pasa de sentirse invencible a pensar en el porvenir, de estar viviendo en un sueño a sentir cariño y nostalgia por el pasado.

Tal vez por eso, Hens nos dice que todas las canciones de Una mudanza no surgieron de un deseo, sino de algo espontáneo que surgió sobre la marcha: “Estábamos componiendo varias canciones que ya sabíamos que iban a ir en un nuevo trabajo y, al escucharlas, escuchándome a mí y teniendo en cuenta todo lo que he vivido en los últimos años, me di cuenta de que estaba hablando de irme de un sitio a otro, de una nueva época”.

Entrevista con el cantante madrileño Hens (Alejandro Higuera López / Infobae)

“Es imposible quedarnos en una etapa de nuestra vida”

- Pregunta: Varias canciones de ‘Una mudanza’ hablan sobre esos momentos, que no son pocos, en los que parece que la vida nos supera. ¿Tú qué haces cuando eso ocurre?

- Respuesta: Hay días en los que simplemente dejo que me supere. Me quedo en casa y digo: ‘Ya está, no puedo controlarlo’. Otras veces me adapto, sigo adelante, porque al final creo que es lo que hay que hacer. Muchas veces tenemos la sensación de que queremos parar el tiempo y quedarnos en una etapa de nuestra vida, pero es imposible.

- P: No es fácil hacerse adulto…

- R: Ha sido en estos dos últimos años cuando he sentido realmente esa transición. Me gusta la frase de Natos porque es verdad que mi padre ya no me trata como un niño y eso me hace darme cuenta de que me estoy haciendo adulto… y es difícil: de repente ves a gente que se va a vivir con su pareja, que se compra una casa o que consigue un trabajo estable. Ese tipo de cosas ya no son como un embarazo adolescente o una boda a los veinte años. Estamos más cerca de los treinta.

- P: ¿Crees que esos cambios que ves a tu alrededor traen una estabilidad que tú, como músico, necesitas para componer?

- R: La estabilidad, aunque sea buena, a veces es aburrida. Aburrirme no me viene bien para componer, y creo que todos los cambios y todo lo que me ha pasado últimamente me ha nutrido mucho para hacer canciones. Si hubiese estado con un trabajo a jornada completa de lunes a viernes, con una vida más común y parecida a la que veo en mucha gente, creo que no habría sido tan inspirador a la hora de hacer música.

Hens lanza su tercer disco en solitario, 'Una mudanza'. (Natàlia Cornudella)

“Cuando empecé en la música me sentía inmortal”

- P: ¿Qué es lo que más ha cambiado últimamente?

- R: Que tengo en cuenta el futuro. Hace cinco años, cuando me mudé a Madrid con veintiún años y recién empezaba en la música, me sentía inmortal: no tenía horario, dormía poco, no tenía la conciencia de lo importante que es el trabajo constante. Solo en el estudio nos permitimos el lujo de no pensar a qué hora entramos y salimos, donde se generan ese desorden y ese caos que muchas veces se agradece tanto a la hora de componer.

- P: ¿Crees que esa vulnerabilidad es lo que más conecta con tu público?

- R: Siempre me he mostrado vulnerable, sin miedo a mostrar cómo me encuentro desde un punto de vista crudo y sincero, sin maquillajes ni pensamientos sobre si la gente me verá más fuerte o más flojo. Creo que eso gusta, porque yo no soy Pavarotti, no tengo una voz espectacular ni sé bailar. Creo que la gente conecta conmigo por mis letras, y por eso es a lo que le doy más importancia, aunque cada vez me implique más en la parte musical.

- P: Ahora que ha pasado un tiempo desde la separación de Go Roneo, me preguntaba cómo vives la sensación de enfrentarte a la música tú solo.

- R: Realmente, nunca me he sentido solo. Por ejemplo, con Delgao he estado viviendo durante los últimos cinco años. Fer (Only) ha ayudado en siete u ocho temas del disco y, al igual que con Guille (Sesentay6), nos vemos prácticamente todas las semanas y estamos siempre en contacto. Nunca he sentido la separación de Go Roneo como una pérdida. Simplemente, fue un cambio a nivel profesional en el que seguimos estando juntos de otra manera.

Hens lanza 'Una mudanza', su tercer disco en solitario. (Natàlia Cornudella)

Hablando de mudanzas

- P: ¿Qué tal se te da vivir solo?

- R: Se me da bien (sonríe). Me gustan mucho la tranquilidad y el silencio, algo que disfruto porque he estado muchos años compartiendo piso y en mi casa venimos de una familia muy grande. Si quiero quedar con alguien, quedo, porque por suerte tengo a mucha gente viviendo cerca. Y si no, silencio absoluto, me pongo una serie y a dormir.

- P: Durante la mudanza, ¿tiraste muchas cosas del pasado o te llevaste muchas contigo?

- R: Tiré muchas, sobre todo por necesidad. Hay cosas que guardo que no entendía en qué momento me pareció bueno conservarlas. Lo que más me cuesta tirar es ropa, porque me da pena, así que cuando viene gente a casa les voy regalando cosas, como en un mercadillo solidario.

- P: Si tocara hacer otra mudanza exprés, ¿qué te llevarías en la maleta?

- R: A ver… algo de ropa, seguro; un par de colonias, la Play y una olla muy buena que tengo, comprada con los puntos de Alcampo (ríe).