España Cultura

El pingüino nihilista que da la vuelta a internet tiene su origen en un documental de este conocido director de cine

Aunque la imagen se ha hecho viral, el vídeo original tiene casi veinte años

Guardar
Imagen del pingüino nihilista que
Imagen del pingüino nihilista que da la vuelta a Internet

La imagen de un pingüino Adelia que se aleja de su colonia y avanza solo hacia el desierto helado de la Antártida ha vuelto a captar la atención global en redes sociales. El video, conocido como el “pingüino solitario” o el “pingüino nihilista”, se ha viralizado en plataformas digitales, donde usuarios de todo el mundo han compartido la escena añadiendo textos sobre alienación, resignación y reflexión existencial. Incluso la Casa Blanca se sumó a la tendencia, publicando una imagen en la que el presidente Donald Trump aparece junto al animal.

La secuencia original proviene del documental Encuentros en el fin del mundo (Encounters at the End of the World) dirigido por el cineasta Werner Herzog en 2007. En el fragmento, un solo pingüino se separa de su grupo y se interna tierra adentro, lejos de la costa donde estos animales suelen formar grandes colonias. Con el paso de los años, la escena ha ganado fuerza en el imaginario colectivo, convirtiéndose en símbolo del aislamiento y la introspección.

Ahora, casi dos décadas después de la filmación, Werner Herzog ha compartido el trasfondo de este momento, respondiendo al renovado interés por el fenómeno viral. El director publicó un video en sus redes sociales titulado “La historia de mi pingüino solitario”, en el que reflexiona sobre cómo y por qué la escena fue registrada, así como sobre el impacto persistente de la imagen. Herzog explicó que, antes de grabar la secuencia, conversó con científicos especializados en pingüinos y abordó con ellos comportamientos poco habituales, entre ellos lo que algunos expertos describieron como conductas “insanas” de estas aves.

El cineasta destacó el modo en que la escena ha trascendido el tiempo y el contexto original del documental. “Todos hablaban de los pingüinos, pero las preguntas que yo tenía no eran tan fáciles de responder”, señaló Herzog en su mensaje reciente. Añadió que le sorprendía cómo una imagen filmada hace casi veinte años seguía capturando la imaginación pública y generando debate en el entorno digital.

Imagen del documental 'Encounters at
Imagen del documental 'Encounters at the End of the World'

Respetando las reglas del documental

La escena viral muestra a un pingüino Adelia claramente desorientado, filmado en New Harbor, a unos 80 kilómetros del lugar donde se esperaba que estuviera, según los científicos consultados por Herzog. El realizador puntualizó que, en la Antártida, las reglas para los humanos son claras: no se debe intervenir ni detener al animal, sino dejarlo continuar su camino, por más desconcertante que parezca su decisión.

Mientras Herzog narra, el pingüino avanza hacia el interior del continente, alejándose de cualquier fuente de alimento o refugio, en una travesía que implica recorrer casi 5.000 kilómetros de hielo y nieve. El cineasta subraya que esa ruta conduce con casi total certeza a la muerte, lo que añade una dimensión trágica y filosófica al video. La elección de Herzog de emplear un tono grave y meditativo, inspirado en la serie televisiva Unsolved Mysteries, refuerza el carácter enigmático y conmovedor de la escena.

El “pingüino solitario” ha sido interpretado por miles de usuarios como una metáfora de la soledad y la desconexión, una imagen que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la existencia y el destino. El hecho de que la historia resurja en redes sociales años después de su grabación demuestra el poder de las imágenes documentales para generar nuevas lecturas y emociones en distintas generaciones. La escena del pingüino, lejos de ser solo un episodio curioso, se ha transformado en un símbolo cultural y en un punto de encuentro para debates sobre la vida, la soledad y la resignación frente a lo inevitable.

Temas Relacionados

DirectoresWerner HerzogCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Chris Pratt revela que la gente se sigue burlando de él por esta escena de ‘Los Vengadores’: “Me paran por la calle y me preguntan por qué lo hice”

El actor estrena esta semana ‘Sin piedad’, un thriller judicial sobre Inteligencia Artificial, aunque muchos se empeñen en seguir recordándole sus errores como Star-Lord

Chris Pratt revela que la

El motivo detrás de la ruptura entre los hermanos Josh y Benny Safdie, directores de ‘Marty Supreme’ y ‘The Smashing Machine’: una escena de sexo con una menor

Durante años fueron una pareja creativa inseparable, pero fue el rodaje de ‘Good Time’ lo que cambió todo

El motivo detrás de la

El cuento sobre el diablo y los deseos que se convirtió en uno de los favoritos de Jorge Luis Borges: “No hay una sola página descuidada”

Nórdica Libros reedita este clásico de Robert Louis Stevenson, autor de ‘La isla del tesoro’ y ‘El doctor Jekill y Mr. Hyde’, con ilustraciones de Emilio Urberuaga

El cuento sobre el diablo

Zerocalcare, el joven genio del cómic italiano que plasma el cabreo de su generación: “Con todo lo que pasa en el mundo, estoy bastante desorientado”

El historietista Michele Rech acaba de publicar en España la edición integral de su obra ‘Más allá de los escombros’

Zerocalcare, el joven genio del

‘The Beauty’ (Disney Plus+): Ryan Murphy mezcla ‘La sustancia’ con ‘American Horror Story’ y crea un engendro tan ridículo como adictivo

Analizamos ‘The Beauty’, que aterriza en Disney Plus+ como una reflexión sobre los peligros de la perfección corporal en tiempos del Ozempic

‘The Beauty’ (Disney Plus+): Ryan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza el

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano cubano al considerar que el acoso laboral alegado no constituye una persecución personal

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | La caída de Rodalies del lunes se debió a un “fallo de software”

Un padre pide dejar de pagar la pensión alimenticia a su hija mayor de edad por independencia económica, pero la Justicia lo rechaza: gana una media de 200 euros al mes

Un hombre denuncia a Telefónica por incluir sus datos personales en la lista de morosos: el juez da la razón a la operadora porque hay una deuda “real, vencida y exigible”

CGT Andalucía denuncia el incumplimiento de la distancia mínima entre soldaduras marcada por Adif en una imagen del accidente de Adamuz

ECONOMÍA

Qué pasa si faltas al

Qué pasa si faltas al trabajo sin justificación: la ley permite que acabe en despido

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 27 enero

Yolanda Díaz aclara que la propuesta a la CEOE “no va de bonificaciones fiscales” sino de “incentivos” para “sacar del SMI a la gente trabajadora”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El empleo cerró 2025 en máximos históricos con 22,46 millones de ocupados y la tasa de paro en el 9,93%

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”