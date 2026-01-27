Trump y Netanyahu dijeron que la siguiente etapa del acuerdo de paz en Gaza se centra en el desarme total de Hamas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Mar-a-Lago, en Florida, en el marco de una cumbre centrada en la segunda fase del plan de alto el fuego para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, coincidieron este lunes en que el desarme del grupo terrorista Hamas es la prioridad en la nueva fase del alto el fuego en Gaza, luego de la recuperación de los restos Ran Gvili, el último rehén israelí en manos de la organización extremista.

“Ahora necesitamos desarmar a Hamas, como prometieron”, afirmó el mandatario estadounidense, al referirse a la segunda fase del plan de alto el fuego impulsado por Washington. Sus declaraciones llegaron horas después de que el Ejército israelí confirmara la localización e identificación de los restos de Gvili.

Trump también se refirió al proceso que permitió recuperar el cuerpo del suboficial israelí y destacó la cooperación en esa instancia.

“Trabajaron muy duro para devolver el cuerpo. Estaban trabajando con Israel en ello. Se pueden imaginar lo difícil que fue”, dijo, al describir las tareas de búsqueda e identificación, que calificó como “muy difíciles”.

Según el mandatario republicano, la noticia fue transmitida primero por su enviado especial, Steve Witkoff, y por Jared Kushner, antes de comunicársela a Netanyahu.

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien impulsa junto a Israel la desmilitarización de Hamas como eje de la nueva fase del alto el fuego en Gaza (REUTERS/Kevin Lamarque)

“Esto es más grande de lo que la gente cree. Más allá de la familia Gvili y de la gente en Israel, nadie creía que lograríamos traer de vuelta a todos los rehenes. Fue un gran momento”, señaló Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó el retorno de los restos como “un enorme logro en materia de política exterior” y sostuvo que Trump “hizo posible lo imposible” al cerrar el capítulo de los rehenes.

Netanyahu, por su parte, compareció ante el Parlamento israelí para dejar clara la postura del gobierno.

“Estamos al comienzo de la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? El desarme de Hamas y la desmilitarización de la Franja de Gaza. No se trata de la reconstrucción, sino de desarmar a Hamas y lograr la desmilitarización”, aseguró el primer ministro.

Netanyahu remarcó que Israel no tiene interés en retrasar este proceso y que “cuanto antes desarmemos a Hamas y desmilitaricemos Gaza, más pronto alcanzaremos los objetivos de la guerra”.

Benjamín Netanyahu, en una imagen de archivo tomada en Jerusalén, en el marco de la estrategia israelí para eliminar la capacidad militar de Hamas tras el alto el fuego (REUTERS/Nathan Howard)

La operación que condujo al hallazgo de los restos de Gvili se llevó a cabo en un cementerio musulmán en Gaza, en una zona controlada por el ejército israelí. Desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre, los acuerdos alcanzados bajo el liderazgo de Estados Unidos contemplaban la devolución de todos los capturados vivos y la entrega de los restos de quienes murieron en cautiverio.

La Casa Blanca también informó que una veintena de países se sumaron en los últimos días a la Junta de Paz, el organismo internacional liderado por Trump para supervisar el cese de hostilidades en Gaza y promover la resolución de conflictos en la región. Este foro busca garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes y verificar la aplicación de las tres fases del acuerdo.

Hamas, por su parte, ha expresado su disposición a transferir la administración civil de Gaza a un comité de tecnócratas palestinos, paso que forma parte de la segunda fase del plan de paz. Sin embargo, el grupo islamista ha reclamado, a través de una carta enviada a los mediadores, que antes de discutir la entrega de armas Israel debe cumplir con obligaciones pendientes de la primera etapa.

Entre las demandas figuran la apertura del paso de Rafah, la entrega de viviendas prefabricadas, el ingreso de ayuda humanitaria y maquinaria, así como el respeto estricto al alto el fuego por parte de las fuerzas israelíes.

Israel confirmó la identidad del último rehén asesinado por Hamas que quedaba en Gaza: el sargento Ran Gvili

El proceso de desarme será supervisado por la Junta de Paz y, según el acuerdo, debe completarse antes de dar inicio a la reconstrucción y al establecimiento de un nuevo gobierno en Gaza. La administración Trump sostiene que la desmilitarización es el paso indispensable para evitar un nuevo ciclo de violencia y consolidar una paz duradera en la región.

(Con información de EFE)