Quedan cinco días para ver gratis esta película de acción y suspense con Jason Statham y Guy Ritchie que encantará a los fans de ‘John Wick’ y ‘The Equalizer’

El famoso actor y el cineasta británico vuelven a unirse en una de las mejores películas de atracos de los últimos años

Imágenes de 'Despierta la furia',
Imágenes de 'Despierta la furia', la película de Guy Ritchie y Jason Statham.

El cine de atracos ha dado para películas de todo tipo: de la elegancia de dos tramposos como Paul Newman y Robert Redford en El golpe al violento fracaso de Reservoir Dogs, pasando por las fantasías de ciencia ficción de Christopher Nolan en Origen. Ahora bien, si hay alguien en la actualidad que conozca este género, ese es Guy Ritchie.

El aclamado director británico cuenta con un particularísimo curriculum donde los robos a mano armada son uno de sus platos fuertes. Así, su filmografía incluye títulos como Lock & Stock, Snatch: Cerdos y diamantes, Revolver, Operación U.N.C.L.E. o The Gentlemen: Los señores de la mafia, obras en las que, en mayor o menor medida, siempre ha dejado impresa su reconocible huella de humor, violencia y personajes carismáticos.

Ritchie se ha ganado un lugar destacado por reinventar el género criminal del cine británico, dotando a sus historias de un estilo único: montaje rápido, narraciones paralelas y giros inesperados. Sus personajes, siempre excesivos y memorables, han conseguido que durante años el público reconociera su sello, al punto de que muchos reconozcan su cine con solo un vistazo.

Imágenes de 'Despierta la furia'.
Imágenes de 'Despierta la furia'.

Una película de acción y suspense con Jason Statham

Eso sí, a la lista de sus hits sobre atracos deberíamos incluir una de las últimas películas de Ritchie: Despierta la furia. En esta película, protagonizada por una de las grandes estrellas del cine de acción, Jason Statham (socio habitual del director), la trama gira en torno a un guardia de seguridad en una compañía de furgones blindados cuya frialdad y precisión sorprenden incluso a sus compañeros durante el atraco a uno de sus vehículos. A medida que avanza la historia, de hecho, mostrará habilidades dignas de un soldado profesional, lo que llevará a quienes están junto a él a preguntarse quién es realmente y cuáles son sus verdaderas intenciones.

El reparto cuenta con más nombres reconocibles a parte de Jason Statham. En el elenco, encontramos a Holt McCallany, conocido por Mindhunter, Jeffrey Donovan de El intercambio, Chris Reilly de Everest, Josh Hartnett de Trampa, y Scott Eastwood de Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Todos ellos acompañan al actor protagonista en una narración que, entre otras cuestiones, destaca por ser mucho más seria de lo que Guy Ritchie nos tiene acostumbrados.

Lo que no ha cambiado son las altas dosis de acción que el cineasta dispone a lo largo de la película, convirtiéndola en un producto perfecto para quienes disfruten de películas como John Wick o The Equalizer. La película, con su tono oscuro y seco, confirma que el director británico sabe moverse con soltura en el thriller más clásico que no descarta por ello las escenas de elevado voltaje.

Tráiler de 'John Wick 4'.

Dónde ver ‘Despierta la furia’

Actualmente, Despierta la futria puede verse en streaming en diferentes plataformas. La película se encuentra disponible en el catálogo de Movistar Plus y puede alquilarse o comprarse en Apple TV+. Sin embargo, lo cierto es que para ver este título no es necesario estar suscrito a ninguno de estos servicios, ya que actualmente la cinta puede verse completamente gratis en RTVE Play. Eso sí, quienes estén interesados en ello deberán darse prisa: el 31 de enero será el último día que se pueda acceder a ella a través de esta última vía.

