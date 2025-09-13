España Cultura

Alejandro Amenábar responde a Arturo Pérez-Reverte tras su crítica a la película ‘El Cautivo’, sobre Miguel de Cervantes

El ganador del Oscar por Mejor Película Internacional ha estrenado este viernes 12 su nuevo trabajo

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Alejandro Amenábar dirige a Julio
Alejandro Amenábar dirige a Julio Peña, como Miguel de Cervantes en 'El cautivo'

Se han hecho muchas adaptaciones cinematográficas de Don Quijote, pero no tantas sobre su autor, Miguel de Cervantes. Su vida, llena de episodios novelescos, ha quedado a menudo en un segundo plano frente a la universalidad del hidalgo Alonso Quijano. Alejandro Amenábar ha decidido cambiar ese foco con El Cautivo, largometraje que narra los cinco años de prisión que el escritor pasó en Argel tras ser apresado por corsarios en el Mediterráneo.

El estreno coincide con el 420 aniversario de la publicación de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra que convirtió a Cervantes en una referencia literaria mundial. El filme, sin embargo, no se limita a recrear el cautiverio, sino también a la posibilidad de que el autor del Quijote mantuviera una relación íntima con su captor, como recoge el libro Cervantes íntimo. Amor y sexo en los Siglos de Oro (Plaza & Janés) y cuya obra de José Manuel Lucía Megías ha servido al director para documentarse.

El auge de las teorías sobre la homosexualidad de Cervantes se sitúa en los años 80 del siglo XX, un periodo en el que, como explica el propio autor, “había que ir contra el poder” y la heterosexualidad se percibía como uno de los elementos de expresión del poder establecido. En ese contexto, surgió la necesidad de reinterpretar a Cervantes desde una óptica queer, aunque, para el catedrático, esta postura revela “desconocimiento e incultura”.

Arturo Pérez Reverte. (Adrian Escandar)

Según algunos cervantistas, el hecho de que Hazán Bajá, el rey de Argel, le perdonara la vida tras varios intentos de fuga se explicaría por un supuesto interés sexual.

“Solo quería contar esa historia”

“Lo que estoy planteando es que Cervantes pudo haber establecido una relación muy especial con su captor, pero, en cualquier caso, ¿y si hubiera planteado que es homosexual? ¿Dónde está el problema?”, declaró a EFE sobre la cinta que se ha estrenado en salas este viernes 12 de septiembre. En otra entrevista con Infobae España insistió: “Yo no es que quisiera reivindicar nada, solo quería contar esa historia y en los libros me tropezaba con esa hipótesis”.

El Cautivo - Tráiler Oficial

Entre todas las críticas, el novelista, académico de la RAE Arturo Pérez-Reverte confeso “cervantino de por vida”, se pronunció en redes sociales tras ver la película el pasado 1 de septiembre: “He visto El Cautivo y me parece una película espléndida, amena, bien hecha. Hay dos minutos polémicos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos; pero es una visión libre y sincera (y muy valiente) de Alejandro Amenábar. La recomiendo de verdad”.

El director, invitado al programa La Revuelta de David Broncano, de TVE, respondió con gratitud a ese respaldo: “La película es un homenaje al arte de contar historias, entonces es algo con lo que se puede identificar un maestro de la narración como es Pérez-Reverte”. También subrayó que la interpretación final corresponde al público: “Creo que la película la completa el público, es el público el que va a decidir quién es y qué siente Miguel de Cervantes”.

