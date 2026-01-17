Oliver Laxe destaca el alcance de ‘Sirat’: “Es una auténtica terapia de choque para el público y te obliga a morirte”

Oliver Laxe, director y coguionista de la película “Sirât”, posa para un retrato para promocionar la película durante el Festival Internacional de Cine de Toronto el viernes 5 de septiembre de 2025, en Toronto. / Foto AP - Chris Pizzello

El intimismo, las relaciones familiares (o la falta de ellas) y la perfección técnica hacen mella en una Europa ajetreada. ¿Y su encarnación? Dos hombres del norte y sur del continente: Joachim Trier y Oliver Laxe. Ambos representan un cine alternativo al mainstream, pero que interpela con sus historias a la ciudadanía de a pie. “Es una auténtica terapia de choque” afirma el director español a su llegada a los Premios del Cine Europeo, en relación con su producción.

Pocas horas antes de la ceremonia, celebrada en Berlín, Laxe reivindicaba el potente impacto emocional que provoca su última película, Sirat, al subrayar que “te obliga a morirte”. Según ha expuesto en declaraciones a la Agencia EFE, la cinta, que compite en cuatro de las principales categorías de estos galardones, conecta con espectadores de diferentes procedencias al abordar cuestiones existenciales como la muerte, la vida y la familia desde una perspectiva profundamente visceral.

La visión de Laxe sobre el sentido del cine ha quedado patente en esta antesala de la gala, donde ha insistido en el carácter transformador de Sirat: “Morir es bueno”. El español nacido en Francia entiende que el séptimo arte debe ser una experiencia catártica y dejar huella. “La película a veces es dura, pero te da quitando; un poco como la vida”, ha añadido el cineasta a EFE, apostando por obras que perturben y permitan al público enfrentarse a sus temores más esenciales.

Joachim Trier y Oliver Laxe a su llegada a la alfombra roja de Berlín, con motivo de los Premios al Cine Europeo. / Reuters - Nadja Wohlleben

Durante su estancia en Berlín junto a otros creadores europeos, tras varios meses en Estados Unidos, Laxe ha reconocido percibir una atmósfera distinta: “La energía cambia, la frecuencia cambia y eso calma, porque es un poco como estar en casa”. A este respecto, el realizador ha destacado la tradición de cine de autor en Europa, así como las condiciones de financiación, que considera más favorables para que los directores puedan “mirar adentro e intentar profundizar”. “Ahí sí que yo me siento parte de esta familia del cine europeo”, ha señalado durante la conversación.

‘Sirat’ recoge cinco galardones técnicos en los Premios al Cine Europeo

Sirat no solo opta en Berlín a premios destacados, sino que ya ha cosechado un relevante recorrido internacional. Tal como ha puesto de relieve Laxe ante EFE, la cinta obtuvo el Premio del Jurado en Cannes 2025, fue nominada a mejor filme internacional y mejor banda sonora en los Globos de Oro y está preseleccionada en cinco categorías de los Óscar: filme internacional, banda sonora, dirección de fotografía, sonido y reparto.

Frente a los galardones, el realizador centra el foco en la honestidad del proceso creativo: “El éxito de las películas, sobre todo, es cuando el autor ha mirado adentro; cuando ha sido coherente consigo mismo, cuando lo ha dado todo para hacer su película”. Según el director, “eso es el éxito, cuando el gesto es honesto (…) Si tú miras adentro con honestidad y de ahí sale una película, esa película va a encontrar su público”, ha asegurado.

Laxe ha empleado una comparación deportiva para describir el sentido de los reconocimientos artísticos: “No hay ganadores y perdedores, ni subcampeones”. Y al valorar su presencia en los Premios del Cine Europeo, ha considerado que “ya estar aquí es una celebración”, argumentando que estos premios no recogen necesariamente los mejores títulos del año porque “hay muchas películas buenas que no están aquí”.

Oliver Laxe, Laia Ateca, Sergi Lopez y parte del equipo de 'Sirat' asiste a los Premios de Cine Europeo, celebrados en Berlín. / Reuters - Nadja Wohlleben

En la presente edición, Sirat competía en los apartados de mejor película, mejor dirección, mejor actor protagonista ―con Sergi López― y mejor guion, firmado por Santiago Fillol y el propio Laxe. No obstante, no ha obtenido ninguno de los premios principales. Por su parte, el largometraje también acumulaba cinco nominaciones en los apartados técnicos, los cuales sí ha conseguido: mejor dirección de casting ―Nadia Acimi, Luís Bértolo y María Rodrigo―, mejor dirección de fotografía ―Mauro Herce―, mejor edición ―Cristóbal Fernández―, mejor diseño de producción ―Laia Ateca― y mejor diseño de sonido ―Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas―.

Oliver Laxe rechaza el lenguaje bélico en el cine

De forma paralela, Laxe ha propuesto dejar atrás las expresiones habituales en el sector, que recurren a metáforas bélicas y deportivas como “‘esta película arrasa en los Premios Goya’ o ‘tal película se va con las manos vacías’”. El director insiste, según ha reiterado a EFE, en que el éxito cinematográfico responde a otros factores distintos al palmarés.

En un encuentro previo con periodistas españoles en el que también estuvo presente la agencia de comunicación, Laxe ha confesado que vive estos momentos con una notable excitación: “Tengo el ego muy excitado ahora mismo”. Aunque ha indicado que la vida le devuelve siempre cierta humildad: “Luego la vida está tan bien hecha, que te humilda, encuentra la manera de humildarte y de decirte: ‘Chaval, el éxito no es ir a Cannes’”.

Tráiler de 'Sirat'

El cineasta ha concluido su reflexión ante EFE abordando la inquietud habitual de su oficio: “Estamos siempre buscando sentido. ¿Tiene sentido lo que hacemos? Ahora estoy tranquilo, porque creo que la vida me está diciendo claramente: ‘Tío, este es tu camino, o sea, tenía que ser así. Estate en el presente y disfruta. Y eso es una forma de no estar en el ego”, ha remarcado Oliver Laxe.