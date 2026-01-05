‘Sirat’ se va de vacío en los Critics Choice Awards: la cinta brasileña ‘El agente secreto’ gana el premio a la mejor película internacional

La brasileña 'El agente secreto' deja sin premio a 'Sirat' en los Critics Choice Awards./ CINEMASCÓPIO PRODUÇÕES

La película brasileña El agente secreto desbanca a Sirat al llevarse el premio a la mejor película internacional en la 31ª edición de los Critics Choice Awards. La propuesta española de Oliver Laxe se va de vacío en todas las categorías, aunque aún le queda esperar a saber si estará entre las nominadas al Oscar. El anuncio está previsto para el 22 de enero, de acuerdo a la programación de la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, mientras que la ceremonia de entrega tendrá lugar el 15 de marzo.

La premiación, conducida por Chelsea Handler en el Hangar Barker del Aeropuerto de Santa Mónica (California), es organizada anualmente por la Broadcast Film Critics Association. En la categoría de mejor película internacional, Sirat se enfrentaba a Belén, de Dolores Fonzi; No hay otra opción, de Park Chan-wook; Un simple accidente, de Jafar Panahi; La chica zurda, de Shih-Ching Tsou; y la ganadora El agente secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura.

En sonido, el trabajo de Laia Casanovas para Sirat se midió a nombres como Una batalla tras otra, Frankenstein, Los pecadores, Warfare: Tiempo de guerra y F1: La película, protagonizada esta última por Brad Pitt, y que consiguió, finalmente, el galardón en esta categoría.

Anteriormente, Sirat ya había conseguido el Premio del Jurado en el Festival de Cannes y suma múltiples candidaturas, entre ellas dos a los Globos de Oro, nueve en los Premios del Cine Europeo, siete en los Feroz y una nominación a mejor película internacional en los Independent Spirit Awards. Ahora compite también por un lugar definitivo entre las nominadas al mejor filme internacional, además de otras cuatro categorías: mejor sonido, mejor música original, mejor reparto y mejor fotografía.

Los Critics Choice Awards dejan fuera a ‘Sirat’

La 31.ª edición de los Critics Choice Awards han celebrado a lo mejor del cine y la televisión de 2025 en una ceremonia realizada en el Hangar Barker de Santa Mónica. La película estadounidense Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, se ha consagrado como mejor película y ha obtenido, además, los premios a mejor guion adaptado y mejor dirección. Otros filmes destacados han sido Frankenstein, de Guillermo del Toro, y Los pecadores, ambas con cuatro galardones cada una, mientras que la comedia Agárralo como puedas ha logrado el premio a mejor comedia con su última entrega.

En las categorías actorales, Jessie Buckley ha sido reconocida como mejor actriz por Hamnet, y Timothée Chalamet como mejor actor por Marty Supreme. Amy Madigan ha recibido el galardón a mejor actriz de reparto por Weapons. El premio a mejor película internacional ha ido a parar a la brasileña El agente secreto, mientras que F1: La película ha ganado en mejor sonido y montaje. Los pecadores también han sido distinguidos en las categorías de mejor elenco, guion adaptado, banda sonora y actor joven, y Las guerreras k-pop ha sobresalido en animación.

Tráiler de 'Sirat'

En televisión, la sátira The Studio, de Apple TV, fue elegida mejor comedia, destacando las actuaciones de Seth Rogen e Ike Barinholtz. The Pitt, de HBO Max, ha ganado como mejor serie dramática y ha premiado a Noah White y Katherine LaNasa en los apartados interpretativos. La miniserie británica Adolescencia se ha llevado cuatro premios. Por su parte, entre los galardones a series internacionales, El juego del calamar ha sido reconocida como mejor serie extranjera. También han recibido premios Jimmy Kimmel Live!, como mejor talk show, y South Park como mejor serie de animación.