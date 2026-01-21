Si te ha gustado ‘El Botín’, no la pierdas esta película de acción de Netflix protagonizada por Tom Hardy que encantó a Tarantino: “Es una pasada”

Tom Hardy y Jessie Mei Li en 'Estragos'. (Netflix)

Las historias de policías han encontrado una nueva edad dorada tanto en la gran pantalla como en las plataformas de streaming. El fenómeno más reciente, El botín, con Matt Damon y Ben Affleck, ha evidenciado que la fascinación del público por los relatos de agentes al límite y criminales ingeniosos sigue más vigente que nunca.

Dentro del catálogo de Netflix, las opciones para los amantes del cine policíaco son casi inabarcables. Pero entre todos los títulos destaca uno que ha conseguido impresionar incluso a Quentin Tarantino, quien lo recomendó efusivamente en su pódcast Video Archives: Estragos.

La premisa de esta producción no se anda con rodeos: un policía corrupto, interpretado por Tom Hardy, debe rescatar al hijo de un político atrapado en el submundo del crimen galés. La narrativa se apoya en una sucesión incesante de peleas, persecuciones y tiroteos que dejan claro desde el principio que aquí lo importante es dejarse llevar y disfrutar del espectáculo, más allá de la lógica o complejidad de la trama, al estilo de otras películas como John Wick.

'Estragos', con Tom Hardy. (Netflix)

Dirigida por un maestro del cine de peleas

Esto último tiene sentido si tenemos en cuenta que, detrás Estragos, está Gareth Evans, un nombre que resuena con fuerza entre los fanáticos del cine de acción. Tras revolucionar el género con Redada asesina en 2011 y su secuela, Evans se consolidó como un referente absoluto gracias a su dominio de la violencia coreografiada y su capacidad para elevar la tensión en cada escena.

Evans, tras una pausa prolongada desde El apóstol en 2018, regresó primero con la serie Gangs of London, donde solo participó en la primera temporada para centrarse de lleno en Estragos. Sobre su motivación, el propio Evans ha explicado que su objetivo era rendir homenaje al cine de acción de Hong Kong de los 80 y 90: “Quería que se sintiera como una carta de amor a esas películas que me marcaron”, contaba en medios estadounidenses tras el lanzamiento.

La presencia de Tom Hardy eleva aún más la apuesta. El actor encarna a un hombre al borde del colapso moral y físico, ofreciendo una interpretación que huye de la sensiblería y se sumerge en la dureza del género. Acompañando a este intérprete, Forest Whitaker aporta un contrapunto inesperado, con un personaje más complejo que será clave en un giro inesperado del final.

Tom Hardy en 'Estragos'. (Netflix)

Para Tarantino, “una maldita pasada”

Las escenas de acción de Estragos destacan por su brutalidad y precisión técnica. Evans recurre a recursos clásicos y modernos: rodaje con cámara en mano, uso de Fig Rig (estabilizadores de cámaras) para movimientos vertiginosos y una edición que evita los cortes rápidos para sumergir al espectador en la pelea. Las armas utilizadas son réplicas, y los efectos de disparo se recrean digitalmente, pero la sensación de peligro es constante.

Para las peleas más espectaculares, Evans volvió a colaborar con los coreógrafos Iko Uwais y Yayan Ruhian, figuras clave en el éxito de Redada asesina. A diferencia de muchas producciones del género, aquí la acción no es solo un adorno, sino el verdadero motor de la película.

No es casualidad que Estragos haya conseguido despertar la admiración de Tarantino, quien la definió sin rodeos en su pódcast asegurando que era una “maldita pasada”. Su recomendación ha servido para que nuevos públicos se acerquen a este explosivo thriller sobre policías y criminales, así que quién sabe si, después de El Botín, alguien se anima con esta cinta más salvaje, pero verdaderamente entretenida.