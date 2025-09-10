Madrid se llena de ‘villanos’ con cerca de 70 conciertos de jazz: “No hay ciudad en el mundo, ni Nueva York, con un desfile artístico tan potente durante estos meses”

Concierto de jazz en la pasada edición del festival de JAZZMADRID en 2024. (Ayuntamiento de Madrid)

Hace ya un siglo que el jazz se escucha en el mundo. La fecha es confusa: si el origen del género se encuentra en el siglo XIX; las primeras grabaciones de discos de jazz datan de 1917, aunque sería décadas después cuando se haría realmente popular. Sea como sea, el caso es que, en 1934, se publicó una encuesta en la que el músico Benny Goodman (conocido como el rey del swing) era más popular que el presidente de los Estados Unidos.

Hace ya un siglo que el jazz se escucha en el mundo. Ahora ya no está tan de moda como lo estuvo en la década de los 50, pero su presencia sigue estando vigente y atrayendo a una gran cantidad de oyentes que, ahora, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, tendrán en Madrid su capital musical particular con la llegada de la quinta edición del ciclo de conciertos Villanos del Jazz: cerca de 70 conciertos por toda la ciudad y algunos municipios vecinos (Parla, San Fernando de Henares, Majadahonda, Las Rozas...) en los que estrellas nacionales e internacionales del género actuarán frente a miles de espectadores.

"Villanos del Jazz es una idea maravillosa que surge con la intención, en primer lugar, de dar espacio al talento“, comienza explicando Julio Martí, director de la promotora Serious Fan Music (Villanos del Jazz, Noches del Botánico, Piñata) y una de las voces más importantes del jazz en nuestro país. Señala que una de las claves del programa del ciclo es su variedad y la posibilidad de explorar registros que van desde lo más tradicional a todo tipo de fusiones con géneros como la música hispana, el flamenco, el R&B, el afrobeat o la electrónica, entre muchos otros. ”Nosotros siempre tratamos de traer lo mejor de lo mejor”, resume.

Eso sí, advierte que la calidad de los espectáculos que se realizarán a partir del próximo 14 de septiembre se deben, en realidad, a dos cuestiones diferentes. En primer lugar, el hecho de que, como explica, “el talento medio ahora mismo en el mundo es muy superior al del siglo pasado”. Los músicos de jazz son mejores que nunca, y eso se nota porque, aunque hoy en día ya no existan gigantes como Louis Armstrong o Miles Davis, “el nivel medio es muy superior”. En segundo lugar, el trabajo de su equipo eligiendo a los artistas invitados. “Cuando hicimos la presentación tuve que reconocer que había como quince o veinte cosas que no conocía y he tenido tiempo de escuchar todos sus artistas que no conocía y estoy impresionado de la capacidad de mi equipo”.

Entre los artistas que actuarán en la Sala Villanos (una de las principales localizaciones del ciclo) está Ana Carla Maza, artista cubana que pasará por Madrid en mitad de una gira mundial que la ha llevado por más de una veintena de países frente a 300.000 espectadores. Ana Carla es uno de los ejemplos de la variedad que se puede encontrar en el festival de Villanos del Jazz, puesto que en su actuación se subirá al escenario tan solo con un instrumento: su violonchelo. “Pero será un violonchelo explosivo”, describe. “Habrá diferentes géneros, desde el tango y la cumbia al reguetón... todo es cantado con mi voz en un show de calidad”.

Será la tercera vez de Ana Carla actuando en Madrid. Nada que ver con otros artistas como Juan Medina, a quien, cuando le preguntamos cuántos conciertos ha realizado en la capital es incapaz de contarlos. “Empecé a hacer conciertos con 20 años (tiene 43), así que imagínate”, ríe. Guitarrista especializado en la fusión entre el flamenco y el jazz (“una de las tendencias más guapas del jazz a día de hoy”, nos había señalado poco antes Julio Martí). “Ahora mismo estamos en un momento superpoderoso del jazz”, celebra Juan. “Hay tanta gente tocando bien en tantas partes del mundo... El jazz goza de muy buena salud ahora mismo”.

Parte de esa buena salud se debe al espacio que algunas ciudades del mundo han sabido dar a esta música, entre ellas Madrid, que solo con su festival JAZZMADRID (con ciclos entre los que se incluye el de Villanos del Jazz) ha dado cada año más de un centenar de conciertos para 50.000 espectadores. “Cuando yo empecé”, recuerda Julio Martí, “las ciudades más distinguidas de España eran Barcelona y, probablemente, Valencia”. Sin embargo, con el tiempo la ciudad “ha ido ganando”, hasta convertirse en el foco más importante de jazz del país.

Pero si la relación entre Madrid y el jazz ya es estrecha de por sí, lo cierto es que durante los meses que dure Villanos del Jazz, la situación dará incluso un paso más: con la llegada de artistas de gran éxito como Gilsons, Yellowjackets o Antonio Serrano junto a leyendas como Chucho Valdés, Chano Domínguez o Eliane Elias. “No creo que ahora haya una ciudad en el mundo, ni Nueva York, con un desfile artístico tan potente como va a tener Madrid en octubre y noviembre... Madrid ahora es un epicentro de la cultura musical”.

Parte del éxito del jazz en Madrid nace, para Julio Martí, del hecho de que en la ciudad se le da mucho valor a este género. “Su público ha crecido exponencialmente (JAZZMADRID aumentó más de un 20% la afluencia a sus conciertos en 2024 respecto al año anterior) y tenemos mucho público joven, que no lo hay en otros sitios”, celebra.

Parte del éxito del jazz en Madrid, tal y como explica Ana Carla Plaza, se debe a la evolución que ha experimentado el género, abriéndose y acercándose a “diferentes culturas” que han dado paso a una nueva generación de músicos “con mucho movimiento, muchas influencias y mucha mezcla”. “Tenemos también cada vez más mujeres compositoras, una sensibilidad que se está escuchando cada vez más cuando se les ha dado un espacio y se les ha abierto una puerta”. “No tiene nada que ver con los festivales que se hacen en verano”, advierte por su parte Juan Medina. “El jazz es una música que te invita a sentarte a escuchar, a oír, a ver cómo se desarrolla la música”.

Eso sí, el núcleo del jazz, la improvisación, el tocar sin partituras y guiarse por la propia música durante el directo sigue estando igual de presente. “El jazz nunca va a desaparecer porque no hay nada tan espectacular, tan profundo, tan trascendente ni tan sublimador que la creación al instante”, asegura Julio Martí. “Esto pasa en otras cosas de la vida: en un partido de Alcaraz, en un partido de fútbol... me da igual el género de espectáculo, todo el mundo está esperando la magia dentro de lo que sucede. Bueno, pues en el jazz la magia es permanente”.