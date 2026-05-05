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La actual vida de lujos de la expareja de Telma Ortiz mientras deben 60.000 euros: “Si te viene la hermana de la reina no piensas que te van a dejar de pagar”

Luis Pliego ha adelantado en ‘El tiempo justo’ las imágenes de Robert Gavin en La Moraleja y con un coche de alta gama

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Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar en una imagen de archivo. (Europa Press)
Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar en una imagen de archivo. (Europa Press)

Robert Gavin, expareja de Telma Ortiz, ha seguido residiendo en el exclusivo entorno de La Moraleja, en el municipio madrileño de Soto del Real, pese a estar pendiente de un proceso de desahucio. Según ha adelantado en El tiempo justo el director de Lecturas, Luis Pliego, el letrado continúa ocupando el adosado que compartió con la hermana de la reina Letizia, manteniendo su arraigo en la zona.

Tanto Telma Ortiz como su ex dejaron de abonar el alquiler mensual de 5.000 euros hace exactamente un año, acumulando así una deuda de 60.000 euros con los dueños de la vivienda. Hace dos semanas, la expulsión programada para el 21 de abril por impagos fue paralizada por una iniciativa de Telma Ortiz, quien recurrió a la vía judicial justo en el último momento para detener el desahucio. De acuerdo con la información recopilada por Lecturas, la situación contractual implica a ambos, ya que el arrendamiento está a nombre de los dos.

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A la espera de que se haga público el reportaje completo con “imágenes exclusivas” anunciado por el propio Pliego, se conocen ya varios detalles acerca del día a día de Robert Gavin. El abogado lleva actualmente “una vida de lujo” al tiempo que debe “60.000 euros a la propiedad de la casa en la que vive”. Pliego ha precisado en declaraciones al programa El tiempo justo que Lecturas ha podido fotografiarle conduciendo un vehículo valorado en “70.000 euros” y llevando a la hija que tiene en común con Telma Ortiz a un colegio de La Moraleja.

La hermana de la reina Letizia, Telma Ortiz, durante la XI edición de los Diálogos del Agua, a 21 de octubre de 2025 (Eduardo Parra / Europa Press).
La hermana de la reina Letizia, Telma Ortiz, durante la XI edición de los Diálogos del Agua, a 21 de octubre de 2025 (Eduardo Parra / Europa Press).

La situación de la expareja de Telma Ortiz

“No tiene ninguna preocupación. Entra y sale de la vivienda con total normalidad. Aparca ese cochazo en la puerta de casa, una casa que no paga”. Pliego también ha recordado que el desahucio iba a ejecutarse hace escasas dos semanas, y que fue Telma Ortiz quien presentó una demanda señalando la supuesta “situación de vulnerabilidad” de Gavin como vía para frenar la orden judicial.

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La custodia de la menor es compartida, aunque, en las imágenes obtenidas por la revista, es Robert quien la acompaña al colegio. En su perfil de Linkedin, el abogado indica que se dedica a tareas de asesoría, una ocupación que Pliego ha minimizado hasta “nada”. En opinión del director, “tiene intención de agotar el plazo para poder vivir gratis”, subrayando que el contrato de alquiler lo firmaron conjuntamente ambos miembros de la pareja.

Las imágenes de la expareja de Telma Ortiz en 'Lecturas' (Mediaset España)
Las imágenes de la expareja de Telma Ortiz en 'Lecturas' (Mediaset España)

“Ella se ha ido, pero la orden de desahucio iba para los dos. Los dos están en el contrato. Lo firmaron ambos. Si te viene la hermana de la reina no piensas que te van a dejar de pagar”, explica Pliego. A raíz de su conocimiento de la fecha definitiva de desahucio, Robert Gavin se ha declarado vulnerable, aunque fue la actuación de Telma Ortiz la que logró detener el proceso judicial. De acuerdo con la información difundida por Lecturas, durante estos días se ha mostrado con aspecto “desaliñado y con barba”.

La deuda de la hermana de la reina Letizia

Aunque lo que destaca no es su apariencia, sino el hecho de desplazarse en un SUV deportivo valorado en “70.000 euros”, mientras la propiedad le reclama la devolución de las llaves y la salida inmediata del inmueble. El entorno del letrado refiere una notable incomodidad por la colocación de andamios en su casa, a lo que la propiedad responde como parte de “unas obras necesarias para restaurar las fachadas y garantizar la armonía visual de todos los adosados de la zona”.

El episodio actual se remonta a septiembre, cuando la expareja formalizó la separación, aunque el impago del alquiler se remonta a tres meses antes. Según expone Lecturas, los propietarios decidieron demandar a ambos por desahucio después de no recibir comunicación de su intención de abandonar la vivienda ni la devolución de las llaves. La confianza en los inquilinos se fundamentaba en su vinculación directa con la familia real, lo que motivó que se les solicitaran avales menos exigentes.

La reina Letizia visitó este miércoles en Pekín junto a la primera dama de China, Peng Liyuan, el Centro de Servicios para Personas con Discapacidad, una instalación de referencia donde conoció los avances tecnológicos desarrollados por el país asiático en este campo. (EFE)

“Ella está viviendo en un piso en Madrid, según lo que sabíamos, se había ido. Pero la que ha puesto la apelación ha sido ella. Y por lo que me cuentan, es que él se ha declarado vulnerable en el Soto de La Moraleja. Ahí hay una menor que vive con ambos y esa es la causa”, ha explicado Luis Pliego en El tiempo justo. El periodista ha añadido que “es una separación muy amistosa. Esta apelación la ha puesto ella. Están separados, pero poco”.

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