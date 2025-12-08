Paramount lanza una opa hostil por Warner Bros. Discovery que alcanza los 108.000 millones

La decisión de dirigirse directamente a los accionistas de Warner Bros. Discovery con una oferta sustancialmente superior en efectivo marca un cambio en la estrategia de adquisición, después de que el consejo de administración de WBD respaldó anteriormente una propuesta distinta. Según reportó EFECOM, el grupo encabezado por Paramount Skydance lanzó este lunes una oferta pública de adquisición hostil para tomar el control total de Warner Bros. Discovery, planteando a los propietarios de acciones una propuesta de pago de 30 dólares por título. Este ofrecimiento eleva la valoración total de la compañía, incluyendo su deuda, a unos 108.000 millones de dólares, una cifra que supera considerablemente la alternativa que había presentado Netflix días antes.

De acuerdo con la publicación de EFECOM, Netflix había manifiestado el viernes pasado su intención de adquirir una parte relevante de Warner Bros. Discovery, en una operación que valoraba esa porción en 83.000 millones de dólares y que había recibido la aprobación de los respectivos consejos de administración. La propuesta de Paramount no solo eleva la valoración de la empresa en 25.000 millones de dólares respecto de la propuesta de Netflix, sino que añade 18.000 millones de dólares en efectivo más para los accionistas, afirmó Paramount en su comunicado. En esta declaración, la compañía hizo hincapié en el carácter ampliamente superior de su propuesta, al argumentar que proporciona mayor liquidez y certidumbre financiera a los actuales propietarios de acciones.

EFECOM detalló que, a diferencia de la oferta de Netflix, la de Paramount abarca la compra completa de los activos de WBD, incluyendo el histórico estudio cinematográfico Warner Bros., el servicio de transmisión HBO Max y una robusta cartera de canales de televisión por cable que incluye a la cadena CNN. El acuerdo propuesto por Netflix, en cambio, no incorpora la totalidad de los canales de cable del conglomerado, lo cual establece una diferencia fundamental en el alcance de las negociaciones.

En palabras de David Ellison, director ejecutivo de Paramount, la operación está pensada para “crear un Hollywood más fuerte”. Durante el anuncio público, Ellison sostuvo además que la compra integral de Warner Bros. Discovery representaría “lo mejor para la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica”, según informó EFECOM. Estas declaraciones subrayan la intención del grupo liderado por Skydance de transformar la estructura de la industria del entretenimiento a través de una integración completa de activos y servicios.

Paramount sostuvo en su comunicado que la posición del consejo de administración de WBD al favorecer la oferta de Netflix se basa en una perspectiva optimista de la división de Redes Globales, una evaluación que, según la compañía oferente, no se corresponde con la realidad del negocio ni con la carga financiera existente. De acuerdo con la información publicada por EFECOM, Paramount criticó esa decisión, argumentando que la alternativa respaldada por el consejo podría acarrear complicaciones en la aprobación por parte de los reguladores, lo cual representa un factor de incertidumbre adicional para los accionistas.

El grupo comandado por Skydance defendió su posición al señalar que su intención es garantizar la transparencia y la maximización del valor para los accionistas frente a la posibilidad de un proceso complejo en términos regulatorios y financieros, en caso de que se opte por la propuesta de Netflix. Paramount añadió que la solidez de su oferta y la claridad en la forma de pago buscan despejar cualquier duda sobre el futuro de la compañía fusionada y brindar estabilidad a los intereses de inversores y empleados.

La operación propuesta por Paramount tiene el potencial de alterar el equilibrio en el mercado de la producción y distribución de contenidos audiovisuales, al reunir bajo un mismo control marcas y plataformas de gran alcance internacional. Según explicó EFECOM, la oferta hostil se presenta directamente a los accionistas, eludiendo al consejo de administración de WBD, con la aspiración de que la propuesta sea aceptada pese a la recomendación oficial en sentido contrario.

Además del incremento en el monto y la inclusión de todos los activos principales, Paramount hizo énfasis en que la integración de Warner Bros., HBO Max y la cartera de canales de cable fortalecería su posición competitiva frente a rivales que también buscan consolidar su presencia global en el sector del entretenimiento. Esta estrategia busca, según las declaraciones recogidas por EFECOM, establecer una estructura empresarial más eficiente y atractiva para los socios creativos y estratégicos.

La diferencia sustancial en las valoraciones y en el enfoque de las dos ofertas ha impulsado el debate entre los principales actores de la industria, inversores y analistas, que observan de cerca tanto el desarrollo del proceso como el desenlace de la negociación. EFECOM resaltó que la vía elegida por Paramount obliga a los accionistas de WBD a evaluar entre una prima en efectivo inmediata y la opción de mantener una participación en una empresa combinada potencialmente más diversificada y potente.

Los próximos pasos dependerán, en gran medida, de cómo reaccione el accionariado a la oferta dirigida, así como de la evolución de los procesos regulatorios en caso de que alguna de las propuestas avance hacia su concreción. Tanto Paramount como Netflix buscan fortalecer sus catálogos y capacidades de producción y distribución, en medio de una reconfiguración constante del panorama audiovisual internacional, según destacó EFECOM.