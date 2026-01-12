Solo quedan días para verla: el clásico que inspiró la nueva película de Richard Linklater abandona Filmin

Nouvelle Vague. (L-R) from center Guillaume Marbeck as Jean Luc Godard, Aubry Dullin as Jean-paul Belmondo and Zoey Deutch as Jean Seberg in Nouvelle Vague. Cr. Courtesy of Netflix

A finales de los años cincuenta, un grupo de jóvenes críticos franceses empezó a escribir sobre cine como forma de romper con las convenciones y estructuras presentes en el cine de la época. La revista Cahiers du Cinéma fue el laboratorio donde Éric Rohmer, Jacques Rivette, Claude Chabrol, François Truffaut y Jean-Luc Godard encontraron su hueco para ir en contra del orden establecido.

Ese espíritu a contracorriente dejó una huella profunda en Richard Linklater. El cineasta estadounidense de obras icónicas como Escuela de rock o la trilogía Antes del amanecer estrenó en España el pasado 9 de enero Nouvelle Vague, una película concebida como homenaje directo al movimiento que revolucionó el cine francés a comienzos de los años sesenta. Pero más allá de la corriente, Linklater pone el foco en la obra que acabaría convirtiéndose en su auténtica punta de lanza: Al final de la escapada, el debut en el largometraje de Jean-Luc Godard.

Tráiler 'Nouvelle Vague'

Rodada en 1959 en apenas veinte días y con un presupuesto mínimo, esta obra de apenas 90 minutos nació como un gesto de desafío frontal a las normas del cine francés. Godard trabajaba sin guion, improvisaba los diálogos cada mañana y prescindía de los códigos narrativos clásicos.

La película sigue a Michel Poiccard, interpretado por Jean-Paul Belmondo, un joven delincuente admirador de Humphrey Bogart que, tras robar un coche en Marsella y matar accidentalmente a un policía, huye a París. Allí intenta convencer a su amante Patricia, una estadounidense encarnada por Jean Seberg, para que escape con él a Italia.

Disponible en Filmin hasta finales de enero

Más allá de su argumento, Al final de la escapada supuso una auténtica revolución formal por el uso del montaje discontinuo, los cortes abruptos y grabar con cámara en mano, lo que supuso una ruptura visual como narrativa.

Al final de la escapada (1960) de Jean-Luc Godard. (Crédito: IMDB)

El reconocimiento llegó pronto: Godard ganó el Oso de Plata a la mejor dirección en el Festival de Berlín de 1960 y la película fue premiada por la crítica francesa, los BAFTA y el Premio Jean Vigo. Décadas después, sigue ocupando un lugar privilegiado en las listas de mejores películas de todos los tiempos.

Ahora, cuando Richard Linklater vuelve la vista hacia aquel momento decisivo para entender su propia relación con el cine, Al final de la escapada se convierte también en una pieza clave para el espectador contemporáneo. Disponible en Filmin solo hasta el 30 de enero, el clásico de Godard abandona la plataforma dejando una última oportunidad para reencontrarse con el origen de una revolución que todavía hoy sigue marcando el pulso del cine moderno.